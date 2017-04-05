Специально для Крым.Реалии

Переговоры российского и белорусского президентов прошли в Санкт-Петербурге на фоне террористического акта в метро – и уже поэтому большую часть журналистов и наблюдателей интересовало, как Владимир Путин и Александр Лукашенко отреагируют на трагедию. Тем не менее, самый важный результат этих переговоров – это не дежурные слова, а то, что Лукашенко удалось в очередной раз выбить из Путина деньги – по белорусским оценкам, до 2 миллиардов долларов на ближайшие три года. Это означает, что белорусский президент может больше не думать о состоянии экономики, уступкам Евросоюзу в обеспечении прав человека, реформах и прочих глупостях. Можно сосредоточиться на репрессиях.

Путину нужно отдать должное – в поиске денег для Лукашенко он задействовал не бюджет, а прибыли российских нефтегазовых компаний. Именно они понесут убытки. Конечно, в результате это лишит российский бюджет части налоговых поступлений – но уже не в этом году. А самое главное – можно будет продолжить рассказывать подданным о дружбе и братстве. За счет подданных, разумеется. Причем я не стану говорить, что белорусы, которые будут жить за счет россиян, в выигрыше. Россияне теряют деньги, белорусы – перспективы изменения страны.

Россияне теряют деньги, белорусы – перспективы изменения страны

Лукашенко, постоянно выпрашивающий у Путина новые и новые субсидии, напоминает руководителя обычного российского региона – только неприкасаемого. Он находится как бы на вершине пирамиды российской региональной вертикали. Сразу следом за ним – глава Чечни Рамзан Кадыров, которому необходимо давать деньги ради сохранения относительной стабильности в республике, пережившей две кровопролитные войны с федеральным центром. За Кадыровым – глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Какими бы коррупционными злоупотреблениями он не отличался, трогать его нельзя и деньги давать нужно. Аксенов – не только пропагандистский символ «русской весны», он еще и гарант договоренностей Кремля с криминализированными крымскими кланами, подчинившими себе полуостров. Гарант того, что при Путине будет не хуже, чем при Януковиче.

За Аксеновым – президент Татарстана Рустам Минниханов. В деньгах он не нуждается – нуждается в самостоятельности. Эта самостоятельность и есть залог лояльности Татарстана, чье руководство в свое время отказывалось проводить в республике выборы президента РСФСР и подписывать Федеративный договор. Эта же группа чиновников сохранила власть в Татарстане и при Путина и смогла превратить республику в самое настоящее государство в государстве.

Российская Федерация превращается в Российскую империю начала ХХ века

А следом за Миннихановым идут все остальные. Каждый пользуется в своем регионе неограниченной властью путинского образца. Но только вот на самом деле регион не свой, а отданный в пользование. Любого могут «упаковать» и превратить в обычного подследственного, как это и произошло с теперь уже бывшим главой Удмуртии Александром Соловьевым, задержанным Следственным комитетом России буквально на следующий день после переговоров Путина и Лукашенко.

Таким образом, Российская Федерация на наших глазах превращается в Российскую империю начала ХХ века – закон как бы один для всех, но на самом деле действуют различные правовые режимы и уровни безопасности правителей. Лукашенко и Кадыров – как эмиры Бухары или Хивы, непосредственно договаривающиеся с «белым царем». Аксенов – как амбын-нойон аннексированной в 1944 году Тувы – эту аннексию ни одно государство мира не признало, что не помешало Петрограду провозгласить чужую территорию своим протекторатом. А Минниханов напоминает главу парламента Великого Княжества Финляндского.

И кто в 1914 году усомнился бы в жизнеспособности такой модели?

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