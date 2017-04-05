В Керчи сменили уже второго за три года главу подконтрольной России администрации города. Владимир Подлипенцев, не проработав в этой должности и года, подал в отставку по состоянию здоровья. Однако его уход предваряли скандалы в администрации, связанные с коррупцией и наркотиками. Что характерно, должность градоначальника Керчи оборачивается неприятностями для каждого, кто побывал на ней.

За последние двадцать лет градоначальники города становятся объектами скандалов и неурядиц. Они коснулись всех, кто когда-либо руководил городом: от трагически погибшего Александра Сафонцева и много лет «непотопляемого» Олега Осадчего до уже подконтрольных России градоначальников Сергея Писарева и Владимира Подлипенцева.



«Снимаю шляпу перед теми, кто тут работает»

Слухи об отставке Владимира Подлипенцева, который не успел и года поруководить администрацией города, появились в середине марта. Тогда выяснилось, что его неожиданно госпитализировали в городскую больницу. На то время в подконтрольном России крымском правительстве уже ходили слухи о смене главы администрации Керчи. Однако сам Подлипенцев с больничной койки кардиологического отделения их опровергал. «Я нахожусь во второй больнице, в кардиологии. Буду на больничном до конца недели», – говорил он в комментарии керченской редакции «Аргументов недели».

Но к окончанию больничного Подлипенцев все таки подтвердил свою отставку, заявив, что уходит по состоянию здоровья. А к его выходу из больницы в СМИ уже назвали кандидата на будущую вакантную должность – его первого заместителя Сергея Бороздина.

Завидовать человеку, находящемуся на этой должности, нечему. Благ тут гораздо меньше, чем затрат

​5 апреля депутаты подконтрольного России горсовета Керчи освободили Подлипенцева от должности. Он утверждает, что его здоровья не хватило на работу в администрации города, поэтому он переходит в травматологическое отделение городской больницы № 1 и параллельно будет вести частный прием пациентов. «Нет выходных (на должности главы администрации Керчи – КР), нет свободного времени. Когда я приходил домой, мои родные уже спали. Испытывал постоянное эмоциональное напряжение. Завидовать человеку, находящемуся на этой должности, нечему. Благ тут гораздо меньше, чем затрат. Я снимаю шляпу перед теми, кто тут работает», – цитируют экс-главу администрации местные СМИ.

Скандальная каденция Подлипенцева

Следует отметить, что за семь месяцев, пока Владимир Подлипенцев возглавлял администрацию Керчи, здесь произошли как минимум два громких скандала. В конце прошлого года заместитель главы администрации Олег Шевченко был задержан при получении «отката» от предпринимателя за подряд по установке дорожных знаков в городе. А накануне ухода Подлипенцева на больничный в возглавляемой им администрации задержали чиновника по подозрению в хранении наркотических средств.

Кроме того, за время нахождения Подлипенцева у власти происходили скандалы и за пределами его администрации. Например, из центрального рынка города высокими поборами «выдавливали» предпринимателей, а в школьных столовых при попустительстве чиновников незаконно экономили на детских обедах.

Керчане говорят, что им много лет тотально не везет с руководителями, и с иронией называют должность градоначальника «проклятой»

​Тем не менее глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов, комментируя отставку Подлипенцева, заявил, что в Керчи сформирована «эффективная и квалифицированная кадровая скамейка». Керчане же, в свою очередь, говорят, что им много лет тотально не везет с руководителями, и с иронией называют должность градоначальника «проклятой». Что характерно, чиновников, которые за последние двадцать лет руководили Керчью, и правда постоянно сопровождают скандалы.

Сафонцев: жертва керченской банды

Наиболее трагической оказалась судьба одного из первых мэров города в составе независимой Украины Александра Сафонцева. Он возглавлял Керчь в середине 90-х годов прошлого века, но вскоре после перевода на работу в крымское правительство был убит. Возле подъезда корпуса симферопольской турбазы «Таврия», где он тогда проживал вместе с семьей, сработало взрывное устройство, вмонтированное в мусорную урну.

Как оказалось впоследствии, к этому убийству имела отношение керченская банда под руководством Андрея Лаптева. Последний признал свою причастность к организации этого убийства – уже российским силовикам в Крыму, писали местные СМИ.



Осадчий: «непотопляемый» мэр на скамье подсудимых

Сменил ныне покойного Сафонцева на посту мэра Керчи в далеком 1998 году Олег Осадчий. Ему удавалось удерживать власть в городе 16 лет, трижды побеждая на выборах. Керченские журналисты запомнили его как одного из самых закрытых и авторитарных чиновников, при котором происходили не менее громкие скандалы, чем при нынешних подконтрольных России руководителях.

Один из таких был связан с установкой в городе в 2012 году памятника Эльтигенскому десанту стоимостью 1 миллион гривен. Крымские и украинские художники тогда назвали памятник уродливым, заявив о его смысловых и анатомических неточностях. А некоторые наблюдатели даже разглядели в лицах бронзовых десантников черты лица самого мэра.

При правлении Осадчего керченские предприниматели нередко жаловались на высокие поборы, а в СМИ активно писали о коррупционных схемах в горсовете. Однако правоохранительные органы к Осадчему претензий не имели, а любые обвинения в свой адрес он называл происками врагов.

После российской аннексии Осадчий был смещен с должности. Против него стали публично выступать местные пророссийские политики.

В начале 2015 года Осадчий был задержан – в российском Следкоме ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Осадчий предоставил участок городской земли в пользование родственнице. Экс-мэр Керчи был задержан и два месяца провел в СИЗО. Затем ему сменили меру пресечения на домашний арест. Несмотря на то, что Осадчему грозило лишение свободы до семи лет, он отделался штрафом в 200 тысяч рублей, который затем сократили до 150 тысяч.

На данный момент Осадчий продолжает жить в Керчи. Российские СМИ сообщали, что он на общественных началах является помощником депутата Госдумы России от Крыма Константина Бахарева.

Судя по российскому реестру юрлиц, экс-мэр Керчи занимается в городе предпринимательской деятельностью в сфере ресторанного бизнеса и операций с недвижимостью.

Дети Осадчего уехали в другие страны. А он, насколько мне известно, пытается продать свою недвижимость

​«Дети Осадчего уехали в другие страны. А он, насколько мне известно, пытается продать свою недвижимость. Имущества он за годы мэрства скупил много и, видимо, так просто он оставить его не может», – отмечает журналистка из Керчи Елена Лысенко, которая после российской аннексии Крыма покинула полуостров.



Писарев: из кресла градоначальника в СИЗО

После отставки Осадчего обязанности градоначальника мэра Керчи почти два года исполнял местный предприниматель Сергей Писарев. Однако летом прошлого года он был задержан сотрудниками российской ФСБ по подозрению в получении взятки.

По данным следствия, обвиняемый получил незаконное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов за содействие в заключении подконтрольной России администрацией Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков. Вина Писарева пока не доказана и приговор ему не вынесен.

Керчанам «пороблено»?

Удаленность Керчи от крупных городов Крыма долгие годы играла на руку местной власти, которая видела в Керченском полуострове некую личную «империю»

​Керченские журналисты, которые много лет освещают ситуацию в городе, «проклятие» мэров поясняют их неспособностью противостоять искушениям приграничного портового города с его контрабандными потоками. «Руководство Керчи, на мой взгляд, всегда было вынуждено существовать в условиях внешнего и внутреннего давления, когда некие блага, в том числе денежные, надо было отдавать «наверх» руководству и местным криминальным структурам, и при этом заботиться и о собственных интересах. Удаленность Керчи от крупных городов Крыма долгие годы играла на руку местной власти, которая видела в Керченском полуострове некую личную «империю». Такая обособленность рождала чувство безнаказанности и кружила головы руководству города», – говорит журналистка Елена Юрченко, которая до российской аннексии Крыма работала в керченских СМИ.

Это не чиновники в Керчи «проклятые», это керчанам «пороблено» с такими чиновниками

​Журналист из Керчи Сергей Мокрушин в «проклятие» керченского мэра тоже не верит: «Никакая эта должность не проклятая. Потому что у Олега Осадчего, который в последние 15 лет грабил Керчь, сейчас все хорошо. Я считаю, что он не получил достойного наказания за то, что делал с городом. Штраф в 200 тысяч рублей – это очень смешно по сравнению с тем, сколько он украл денег и имущества. Это не чиновники в Керчи «проклятые», это керчанам «пороблено» с такими чиновниками».

Крымские чиновники сегодня в незавидном положении, потому что они для российских властей – люди второго сорта, предатели, оставшиеся от Украины. И их можно легко «сливать» одного за другим

​Их коллега Елена Лысенко отмечает, что неприятности мэров Керчи свойственны и другим чиновникам в Крыму на самых разных уровнях. «Россия – это страна ручного управления, где все делается только по приказу сверху. Помимо официальных властей есть еще кураторы над чиновниками. То есть сами эти люди никаких решений не принимают, они просто часть этой огромной системы. Крымские чиновники сегодня в незавидном положении, потому что они для российских властей – люди второго сорта, предатели, оставшиеся от Украины. И их можно легко «сливать» одного за другим, подставлять и избавляться от них, освобождая место для российских кадров», – утверждает она.

В условиях такой реальности не исключено, что в Крыму в ближайшее время могут проявиться и другие «проклятые» должности.