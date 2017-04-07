Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения фигурантам «дела 26 февраля» Али Асанову и Мустафе Дегерменджи. Их отправили на два месяца под домашний арест. По словам адвокатов, прокуратура собирается смягчить обвинительное заключение. Однако члены Меджлиса крымскотатарского народа и общественники уверены, что Асанова и Дегерменджи отпустили под домашний арест не из-за ослабления хватки путинского режима, а из-за отсутствия доказательств по делу.

Семьи Асанова и Дегерменджи радуются – два месяца обвиняемые проведут дома. Родственники, друзья и просто небезразличные люди продолжают поздравлять ребят.

Седьмого апреля супруга Али Асанова Эльнара отмечает день рождения. Женщина признается, что в подарок она получила больше, чем можно было пожелать – муж, который два года провел в СИЗО, наконец дома.

Он сейчас в доме, который сам построил, с детьми. Когда его забирали, их было трое, а сейчас уже четверо. Дети довольны, не отходят от него

«Не верится, что он уже дома. Он сейчас в доме, который сам построил, с детьми. Когда его забирали, их было трое, а сейчас уже четверо. Дети довольны, не отходят от него… Он, наверное, позже начнет это обдумывать, осознавать. Он сейчас больше в шоке от того, что он уже дома», – сказала Эльнара Асанова в комментарии для Крым.Реалии.

«Он готов бороться до конца» – Бекир Дегерменджи

Отец Мустафы Дегерменджи говорит, что дома сын был уже в четверг вечером. 6 апреля в гостях у семьи, несмотря на позднее время, собралось около сотни человек.

«Всем настоящим людям огромный салам (привет – КР) из Крыма. Всем, кто поддерживал и просто приветы передавал. Все мы видели, это нам очень сильно помогало, поэтому всем большое человеческое спасибо», – сказал Мустафа Дегерменджи во время возвращения домой.

Мы будем дальше доказывать свою невиновность, это даже не обсуждается

«Он готов бороться до конца, он не виноват в том, в чем его обвиняют, он не сойдет с этого пути, у нас суды продолжаются. Мы будем дальше доказывать свою невиновность, это даже не обсуждается. У нас со вчерашнего дня люди, вчера человек сто собралось, сегодня с семи утра двери не закрываются, – все поздравляют, знакомые, незнакомые. Весь народ радуется вместе с нами. Когда нам было сильно тяжело, с нами был наш народ, нам без поддержки было бы очень тяжело. И в радости никто нас одних не оставляет», – говорит Бекир Дегерменджи.

«Я не вижу в этом какого-то ослабления» – адвокат

Под домашним арестом Али Асанов и Мустафа Дегерменджи проведут два месяца, говорит адвокат Асанова Эдем Семедляев. Согласно условиям, обвиняемые должны находиться на территории своего дома, не имеют права пользоваться телефоном (кроме экстренных вызовов – в скорую, пожарную или полицию). Выходить в интернет тоже нельзя, как и передвигаться на своем автомобиле. Отвозить на заседания суда и обратно Асанова и Дегерменджи будет специальная служба.

По словами Семедляева, изменение меры пресечения на домашний арест – переломный момент в ходе дела.

«Я бы лично ссылался на то, что в данном процессе уже более 30 свидетелей опрошено, все свидетели и потерпевшие допрошены по этому же уголовному делу, в том числе по делу Ахтема Чийгоза. То есть ребята не смогут никаким образом повлиять на них, потому что показания даны на предварительном следствии и в суде. Именно эти обстоятельства имели в виду, когда им избирали меру пресечения, сейчас все эти основания отпали», – объясняет адвокат Эдем Семедляев.

Тем не менее, адвокат не считает, что смягчение меры пресечения и возможное смягчение приговора фигурантам «дела 26 февраля» связаны с тем, что Россия уменьшила давление на крымских татар.

«Я не вижу в этом какого-то ослабления. Думаю в России, ничего не меняется», – говорит Семедляев.

«Дело 26 февраля» разваливается» – Чубаров

С тем, что домашний арест Асанова и Дегерменджи не свидетельствует об изменении позиции России в отношении крымских татар, согласен и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Я призываю не поддаваться иллюзиям и не входить в самообман. Мы еще увидим звериный оскал путинского режима», – заявил он.

Чубаров уверен, что смягчение меры пресечения Асанову и Дегерменджи связано с тем, что доказательная база следствия по «делу 26 февраля» не подтверждается на судебных заседаниях.

Другой фактор – попытка морального давления на Ахтема Чийгоза. Ему как бы показывают: «Смотри, мы отпустили двоих, а ты делай выводы»

«Это свидетельствует о том, что полностью разваливается судебное дело по 26 февраля. Более чем 100 судебных заседаний, которые состоялись, показали о том, что все материалы следствия не подтверждаются на судебных заседаниях. Другой фактор – попытка морального давления на Ахтема Чийгоза. Его следствие пытается сделать главным организатором и виновником всех тех преступлений, которые следствием и придуманы. Ему как бы показывают: «Смотри, мы отпустили двоих, а ты делай выводы – или ты потянешь весь этот большой срок, или иди на сотрудничество с незаконной прокуратурой и другими структурами», – комментирует Рефат Чубаров.

«Им легче этих людей освободить, чем держать в заключении» – Тамила Ташева

России не выгодно держать взаперти людей, против которых мало доказательств. Об этом говорит координатор общественной организации «КрымSOS» Тамила Ташева.

Чем дольше они будут держать взаперти, под арестом, тем больше будет подниматься статус этих ребят

«Чем дольше они будут держать взаперти, под арестом, тем больше будет подниматься статус этих ребят, потому что сейчас все люди, которые находятся в заточении, воспринимаются крымскотатарской общиной и не только как герои, которыми они и являются. Они не согласны давать показания против Ахтема Чийгоза и, очевидно, что за два года они этого и не сделали. Соответственно, в дальнейшем это будет повышать их статус и уменьшать «статус» России в глазах мировой общественности, потому что сидят абсолютно невиновные люди. Поэтому им легче этих людей освободить, чем держать в заключении», – говорит Тамила Ташева.

Она также отмечает, что давление на крымских татар на полуострове продолжает усиливаться. Об этом свидетельствует и задержание утром 6 апреля около 70 человек «неславянской внешности» на центральном рынке в Симферополе, а также исчезновения людей, непрекращающиеся аресты и обвинительные приговоры, которые выносятся в отношении крымских татар, говорит Ташева.