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Как крымские бизнесмены обходят европейские санкции (видео)

Как крымские бизнесмены обходят европейские санкции (видео)
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В 2014 году Европейский Союз ввел санкции в отношении России за аннексию украинского полуострова Крым. Под запрет попал туристический бизнес, инвестиции на полуостров. Но это не помешало продаже новых автомобилей европейских и не только европейских марок на оккупированном полуострове. Причем, не только тех, что производятся на заводах,расположенных на территории Российской Федерации. Как крымские бизнесмены обходят европейские санкции – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии».

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