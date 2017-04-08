В 2014 году Европейский Союз ввел санкции в отношении России за аннексию украинского полуострова Крым. Под запрет попал туристический бизнес, инвестиции на полуостров. Но это не помешало продаже новых автомобилей европейских и не только европейских марок на оккупированном полуострове. Причем, не только тех, что производятся на заводах,расположенных на территории Российской Федерации. Как крымские бизнесмены обходят европейские санкции – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии».