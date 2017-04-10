Крым, Сирия и «Томагавки»

Специально для Крым.Реалии

После применения химического оружия в Сирии против мирного населения, в котором подозревают правительственные силы Башара Асада, США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских ВВС в провинции Хомс. Для России, которая отчаянно защищает режим Асада в надежде выторговать с его помощью для себя Крым, стало ясно, что «большой сделки» на условиях Кремля не будет. Поэтому либо Путин согласится сдать Асада сразу, либо ему придется это сделать через некоторое время после жесткой конфронтации с США и их союзниками в Сирии.

Для россиян, я думаю, наиболее важен Крым. Если вы достигнете взаимопонимания по Крыму, думаю, вы увидите гибкость в отношении Сирии

​Ни для кого не секрет, что российское вмешательство в сирийский конфликт на стороне Асада – это не только попытка Кремля вернуться в «большую игру» на Ближнем Востоке, но и возможность добиться от Запада признания российского статуса Крыма. Об этом, в частности, на днях заявил иорданский король Абдалла ІІ, отметив, что россияне играют на трех уровнях – в Крыму, Сирии и Украине. «Для россиян, я думаю, наиболее важен Крым. Если вы (США – авт.) достигнете взаимопонимания по Крыму, думаю, вы увидите гибкость в отношении Сирии. И Украина тогда станет менее проблематичной», – сказал король в интервью американскому изданию Washington Post.

Возможно, что использование химического оружия со стороны Асада и стоящей за ним России призвано было проверить степень решительности нового американского президента Дональда Трампа в условиях, когда Кремль открыто «играет мускулами». Если бы Трамп не решился на быстрый ответ в ожидании доказательств причастности режима Асада к этой атаке, Москва могла бы торжествовать победу и вести торг с американцами, разыгрывая крымскую карту в обмен на свое участие в коалиции против ИГИЛ.

Однако в Белом доме решили сыграть ва-банк и после вполне ожидаемой блокады со стороны России антиасадовской резолюции Совета Безопасности ООН в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Аш-Шайрат в провинции Хомс. Это стало серьезным ударом по имиджу России на мировой арене, в чем вынуждены были признаться даже российские аналитики.

Имиджевые потери для России больше и серьезнее реальных

​«А то, что произошло на сирийском аэродроме, – это щелчок по носу, причем не сирийскому, а нашему! Считаю, что необходимо было задействовать С-300 и С-400 для защиты военных объектов, потому что имиджевые потери для России больше и серьезнее реальных», – комментирует ситуацию российский политолог и эксперт по Ближнему Востоку Вячеслав Матузов.

«Акт возмездия» США поддержали не только европейские союзники Вашингтона, но также Саудовская Аравия и Турция. «Удар является адекватным ответом на преступления режима Асада. Это важно с точки зрения того, чтобы его атаки на мирных жителей не остались без ответа», – цитирует представителя турецкого президента Ибрагима Калына телеканал NTV.

Канцлер ФРГ и президент Франции в совместном заявлении возложили всю вину за происходящее в Сирии на нынешнего президента страны. «Асад полностью несет ответственность за такое развитие событий. Неоднократное использование им химического оружия и преступления против своего народа требовали наказания», – говорится в совместном заявлении Ангелы Меркель и Франсуа Олланда.

О том, что в России не ожидали такого поворота событий, свидетельствует явное замешательство главных спикеров. Представитель российского МИДа Мария Захарова с трудом смогла прочитать заявление, осуждающее действия США в Сирии.

Глава российского МИД Сергей Лавров также посетовал на то, что американцы провели ракетный обстрел без должной проверки фактов, сославшись только на фотографии погибших детей.

Асад полностью несет ответственность за такое развитие событий. Неоднократное использование им химического оружия и преступления против своего народа требовали наказания

​Позицию Владимира Путина после проведенного им экстренного заседания российского Совбеза озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Действия Вашингтона еще раз были квалифицированы как акт агрессии, противоречащей международному праву», – процитировал Песков слова Путина, добавив, что глава России считает, что такие шаги американской администрации ведут к ухудшению российско-американских отношений.

Когда турецкие ПВО сбили российский Су-24 осенью 2015 года, российский президент лично разразился гневной тирадой, назвав действия Турции «пособничеством терроризму» и «ударом в спину».

В отношении Вашингтона российский лидер такой риторики себе позволить не может, поэтому вынужден хранить молчание. Вместо него на авансцену выпустили премьер-министра Дмитрия Медведева, который написал пространный пост в Facebook, суть которого можно свести к тому, что Дональд Трамп обманул предвыборные ожидания россиян и поставил российско-американские отношения на грань «боевых действий».

Это начало большой войны. США начали свержение президента Башара Асада

​Российские аналитики, вторя премьеру, высказывают идеи относительно дальнейшего обострения взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой. Так, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров прогнозирует начало войны на Ближнем Востоке для вытеснения России. «Это начало большой войны. США начали свержение президента Башара Асада. Причем это не обязательно тотальная война, а такая война на вытеснение, в результате которой Россию постараются вытеснить из Сирии. В одночасье это не закончится, это будет долгое расчленение страны на сферы влияния», – подчеркивает он.

Однако в целом Москва пока не нашла, что ответить Вашингтону, кроме закрытия «горячей линии» связи между оборонными ведомствами, по которой велась координация действий в Сирии. И скорее всего, что до визита главы американского Госдепартамента Рекса Тиллерсона в Москву, который запланирован на 11-12 апреля, никаких серьезных движений в Кремле не будет. При этом госсекретарь США планирует привести в Кремль консолидированный с союзниками по G7 вариант предложений для России. Подготовкой согласованной позиции занимается глава британского МИД Борис Джонсон, который ради этого отменил визит в Россию, запланированный на 10 апреля.

Россия получила в Сирии второй ощутимый удар после сбитого турецкими силами российского Су-24. Тогда жесткая реакция России вылилась в отмену чартеров для россиян в Турцию и введение санкций против турецких помидоров. Чем могут ответить в Кремле на действия США против поддерживаемого Россией правительства сирийского диктатора Башара Асада? Запретом для россиян посещать свои виллы на Майами или санкциями против iPhone? Но как же в таком случае российский премьер-министр будет писать посты в Facebook?

Триумфальное возвращение США на Ближний Восток на фоне позитивной динамики в американо-китайских отношениях сводит к нулю шансы обмена Крыма на урегулирование ситуации в Сирии

​А если серьезно, то Трамп использовал авиаудар по сирийско-российской военной базе как мощный политический ход, которым он продемонстрировал всему миру, что США были и остаются единственной сверхдержавой. И сделки – большие или маленькие – они будут заключать по своему желанию и на своих условиях. Кстати, «томагавки» уничтожали сирийский аэродром как раз в то время, когда глава КНР Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США. И это тоже политический ход, которым Трамп сигнализирует, что ему гораздо интереснее договариваться с Пекином, нежели с Москвой. И глава Китая оценил усилия Трампа по достоинству, заявив о желании развивать двусторонние связи на разных уровнях. «Китайско-американское сотрудничество является единственно правильным выбором, наши две страны могут стать хорошими партнерами», – цитирует слова Си Цзиньпина МИД КНР по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Триумфальное возвращение США на Ближний Восток на фоне позитивной динамики в американо-китайских отношениях сводит к нулю шансы обмена Крыма на урегулирование ситуации в Сирии, о котором еще недавно рассуждали в России. В нынешних реалиях Вашингтон согласится примириться с Москвой только на условиях полной и безоговорочной капитуляции Башара Асада и ухода российских войск из Сирии. Но это будет означать полное поражение Кремля в сирийской кампании и слабость самого Путина. Но разве Россией может править слабый президент?..

Евгения Горюнова, крымский политолог

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