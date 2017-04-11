Митинг на палубе крымского «авианосца»

В Крыму в минувшую субботу прошли митинги против терроризма, поданные российскими СМИ как реакция простых людей на теракты в Питере. Организованы они были, как и в соседней России, властями (других митингов нынче в РФ быть не может по определению). Но суть моих заметок даже не в том, что единственным источником терроризма на полуострове на сегодняшний день являются как раз именно пророссийские власти, пачками незаконно арестовывающие крымских татар и устраивающие облавы на рынках по этническому признаку. А в том, что участники этих митингов, многие из которых пришли по своему желанию, добросовестно нарисовав фломастером на листе бумаги «Крым против терроризма», и яростно аплодировавшие ораторам, совершенно не задумываются об уготованной им роли заложников. Так же, как об этом не задумывались жертвы теракта в питерском метро.

Сентенцию о том, что Крым представляет собой «непотопляемый авианосец», многие слышали. Но ведь в новейшей истории уже был такой же «непотопляемый» – это Куба. Желающие узнать, как живется кубинцам после полувека «автономного плавания», могут найти живописные репортажи в Интернете.

Обитатели «авианосца» коротают время, посещая митинги на палубе, созванные капитаном по громкой связи. Только фишка в том, что на настоящем авианосце пассажиры не предусмотрены!

А пока что обитатели «авианосца» коротают время, посещая митинги на палубе, созванные капитаном по громкой связи. Только фишка в том, что на настоящем авианосце пассажиры не предусмотрены! Так что чиновникам и пенсионерам-отставникам, которые надеются провести старость в сухом субтропическом климате, попивая молочный коктейль в шезлонге, предназначена участь балласта, который сбросят при малейшем намеке на крен «авианосца».

Вообще-то по логике вещей невольному пассажиру боевого корабля, который ощетинившись комплексами С-400 и авиаударными соединениями на многочисленных крымских аэродромах, вот-вот по приказу сумасшедшего капитана плюнет на боевое дежурство и отправится в рейд, должно быть интересно узнать, а где, собственно, в какой точке мира этот пассажир находится?

Но бюджетники, пенсионеры и активисты «Единой России», завороженно слушающие на митинге заклинания диктора, голосом Левитана призывающего проклятия на головы неизвестных террористов, об этом не задумываются. А зря!

Иначе они включили бы компьютер и хотя бы взглянули на карту мира, узнав попутно кучу интересных фактов. Например, что сирийский город Идлиб, где на следующий день после теракта в питерском метро российским зарином, сброшенным с самолетов российского производства, были убиты сотни мирных жителей, находится в полтора раза ближе к Симферополю, чем Санкт-Петербург. И это если лететь по прямой, через Украину! То есть еще один, куда более страшный теракт произошел буквально рядом с Крымом. И об этом злодеянии на митинге против терроризма, как я понимаю, заботливо молчали.

По соседству происходят страшные преступления, но видео гибнущих в страшных муках детей сознанием этих обитателей полуострова воспринимается как кадр из «Звездных войн»

Конечно, географическое соседство не обязывает к сочувствию, но хотя бы инстинкт самосохранения у крымских адептов «русского мира» должен был сработать? Вот буквально по соседству происходят страшные преступления, к которым непосредственно причастно их родное государство, но соседняя улица для них уже Альфа Центавра, а видео гибнущих в страшных муках детей в стране, находящейся к Крыму значительно ближе новоприобретенной столицы, сознанием этих обитателей полуострова воспринимается как кадр из «Звездных войн».

И то, что Крым – самая близкая для военного удара с Ближнего Востока территория противника, которым уже почти для всего мира стала Россия, участников подобных митингов в Крыму совершенно не беспокоит. А зря! Если уж бояться, так чего-то конкретного, например, близости крымского «авианосца» к «эскадре» потенциального противника.

Вот, к примеру, в Крыму сейчас очень популярны туры выходного дня в Сочи – близко, дешево и сердито, всего 644 километра автобусом. Даже с учетом переправы совсем рядом, ночь в кресле. А если по прямой, морем или самолетом – вообще всего ничего, 465 километров, час лета. Не то, что до Стамбула, куда из Симферополя лететь аж целых 600 километров! И все равно Стамбул к Крыму ближе того же Ставрополя или Волгограда. А жителю Севастополя по расстоянию совершенно одинаково что автомашиной в Керчь, что катером в Турцию.

Делать вид, что в мире есть только твоя беда, особенно когда твоя страна является причиной или участником не менее страшных преступлений, по крайней мере, отвратительно

Люди, которые на тройки учились в советской школе и всю жизнь прожили за железным занавесом, географию знают очень плохо. Они что-то слышали о бескрайних просторах Сибири, но очень плохо представляют себе европейскую или ближневосточную «коммунальные квартиры». Где чихнуть и при этом не задеть соседа почти невозможно. И Крым в этих «коммуналках» занимает чуланчик далеко не на отшибе.

Горе не имеет границ. Но делать вид, что в мире есть только твоя беда, особенно когда твоя страна является причиной или участником не менее страшных преступлений, по крайней мере, отвратительно. А крымчанам считать, что злодеяния, творимые российскими военными на Ближнем Востоке, их не коснутся ввиду удаленности той же Сирии, еще и глупо.

Тем более, что расстояния между государствами в эпоху Интернета и «Томагавков» все больше становятся условностью.

Максим Кобза, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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