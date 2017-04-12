Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон находится с официальным визитом в Москве. Это его первый визит в Россию на новой должности. В среду Тиллерсон должен провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что главной темой будет ситуация в Сирии, но стороны также обсудят и ситуацию в Украине.

Визит Рекса Тиллерсона в Россию происходит на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Москвой. Ночью 7 апреля войска США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе страны. Таким был ответ на химическую атаку в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля, во время которой погибли более 80 человек, и в которой Запад обвиняет режим президента Сирии Башара аль-Асада.

Во вторник, после завершения встречи «Группы семи», которая проходила в Италии, Тиллерсон заявил, что правление аль-Асада завершается. Сейчас важно, говорит госсекретарь США, как оно закончится. Что касается России, то Рекс Тиллерсон призывает ее определиться, на какой она стороне.

Россия ставит себя в ряд с режимом аль-Асада, иранцами и «Хезболлой»

«Россия ставит себя в ряд с режимом аль-Асада, иранцами и «Хезболлой». Это долгосрочное союзничество, которое служит интересам России? Или же Россия хочет стать союзником США, других стран Запада и стран Ближнего Востока, ищущих решение сирийского конфликта?» ‒ отметил Рекс Тиллерсон.

Союзники Вашингтона в НАТО и в регионе выразили поддержку действиям США в Сирии. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон даже заявил о возможности введения новых санкций против российских и сирийских военных чиновников. Но главы МИД G7 не смогли достичь консенсуса по расширению санкций против России и Сирии.

Путин заявляет о «провокации»

Россия же назвала удары США по сирийской военной базе актом агрессии. Москва и Дамаск заявляют, что утечка токсичного газа в сирийской провинции Идлиб произошла, когда сирийские правительственные войска нанесли удары по хранилищу химического оружия повстанцев. Запад отвергает такое утверждение.

Теперь же президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет информацию о планировании «провокаций» в Сирии с использованием химического оружия, чтобы снова обвинить в этом режим Башара аль-Асада.

«У нас есть информация, что подобные провокации готовятся и в других регионах Сирии, в частности в южных окрестностях Дамаска, где планируют снова подбросить какое-то вещество и обвинить в его использовании сирийскую официальную власть. Мы считаем, что все подобные вещи должны быть тщательно расследованы. Мы планируем официально обратиться в соответствующую структуру ООН в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления, а в зависимости от результатов расследования принять взвешенное решение», ‒ заявил Путин 11 апреля на совместной с премьер-министром Италии пресс-конференции в Москве.

При этом российский президент не привел никаких доказательств в подтверждение этой информации.

Украинский вопрос

Ранее же в Вашингтоне и Москве сообщали, что среди тем переговоров Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет, среди прочего, и ситуация в Украине.

Спикер украинского президента Святослав Цеголко сообщил, что во вторник Петр Порошенко провел с Рексом Тиллерсоном телефонный разговор. При этом, никаких подробностей Цеголко не предоставил.

Торгов не будет

Нет сомнения в том, что во время встреч Рекса Тиллерсона в Москве украинский вопрос будет обсуждаться, говорит Радiо Свобода украинский эксперт-международник, директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.

Для Украины важно, чтобы не произошло какого-то торга, где Россия может пообещать свою лояльность в сирийских вопросах взамен на американскую лояльность в отношении Украины

«Для Украины важно, чтобы не произошло какого-то торга, где Россия может пообещать свою лояльность в сирийских вопросах взамен на американскую лояльность в отношении Украины. Это то, чего больше всего опасаются в Украине, учитывая определенные ранние заявления Дональда Трампа и некоторых приближенных к нему лиц. В то же время, я уверен, что на данном этапе никаких разменов не может быть. Прежде всего речь идет о чрезвычайно низком уровне доверия между США и Россией», ‒ говорит Сушко.

При этом украинский эксперт считает, что не стоит ожидать какого-то прорыва по украинскому вопросу во время нынешних встреч Тиллерсона в Москве.

«В данной ситуации от российской стороны можно ожидать каких-то предложений по Украине. Что же касается американской стороны, то они вряд ли будут выдвигать какие-то конкретные предложения. Поэтому в большом спектре вопросов кризисных отношений между Россией и США украинский вопрос будет звучать, но прорывных решений или долгосрочных месседжей по результатам этого визита я бы не ожидал», ‒ отмечает Александр Сушко.