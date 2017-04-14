Во время визита государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву российско-американские отношения не улучшились, пишут западные СМИ. В администрации президента США Дональда Трампа заявляют, что стороны в ходе переговоров выступили за необходимость приложения усилий для улучшения отношений между странами. Но заголовки газет и экспертные комментарии свидетельствуют о том, что во время встречи Рекса Тиллерсона с главой российского МИД Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным стороны нашли мало точек соприкосновения.

«Тиллерсон и Путин достигли чуть большего, чем разногласие во время встречи», ‒ так звучит заголовок The New York Times. В статье издания говорится, что госсекретарь США и президент России даже не смогли согласиться по фактам вокруг подозрений об использовании химического оружия в Сирии, из-за чего президент США распорядился выпустить 59 крылатых ракет «Томагавк» по сирийской военной базе.

«Визит Рекса Тиллерсона в Москву стал еще одним свидетельством того, на каком низком уровне находятся сейчас российско-американские отношения», ‒ отмечают журналисты издания The New York Times.

Визит Рекса Тиллерсона в Москву стал еще одним свидетельством того, на каком низком уровне находятся сейчас российско-американские отношения

​Тиллерсон заявил, что власть сирийского президента Башара аль-Асада произвела более 50 химических атак в течение шести лет войны в Сирии, и аль-Асада можно обвинить в военных преступлениях.

Сергей Лавров, в свою очередь, назвал удары США «незаконной атакой против Сирии» и заявил, что в будущем это не должно повториться.

Журналисты The New York Times отмечают, что даже Дональд Трамп стал менее уверенным в перспективах улучшения отношений между Вашингтоном и Кремлем. Он выразил надежду на улучшение отношений с Владимиром Путиным, но быстро добавил: «Посмотрим, что будет происходить дальше».

«Стороны вели себя, будто они в долгу друг перед другом», ‒ цитирует издание The Guardian сотрудника московского экспертного Центра Карнеги, который комментирует московские встречи Рекса Тиллерсона.

Еще одно недоразумение вызвало заявление президента США Дональда Трампа, что сейчас НАТО делает больше для борьбы с терроризмом, и что больше он не считает альянс «устаревшим», о чем он говорил ранее.

«В глазах Путина мы сейчас неконтролируемая супер-сила, которой нужно оппонировать», ‒ пишет Майкл О'Ганлон из аналитического центра Brookings Institute в статье LA Times. «Его взгляд является искаженным, но, похоже, искренним», ‒ отмечает О'Ганлон.

Джеффри Манкофф, заместитель директора и научный сотрудник программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, предполагает, что нехватка предсказуемости международной политики США при президентстве Трампа ухудшает уровень доверия между странами и может усугубить проблемы.

«Прямые столкновения между Россией и США были бы очень опасными», ‒ отметил Манкофф в программе The World Today.

«И хотя я не думаю, что такие схватки являются возможными, это, безусловно, то, что должно храниться в сознании каждого, кто наблюдает за отношениями», ‒ отмечает Джеффри Манкофф.

Прямые столкновения между Россией и США были бы очень опасными

​Победа Дональда Трампа на выборах 8 ноября воспринималась как перспектива изменения подходов между Россией и США, а президент России Владимир Путин во время президентской кампании в США выражал похвалу в адрес кандидата от Республиканской партии.

Но ряд расследований в отношении возможного вмешательства Москвы в президентскую кампанию, проводимую в США, а также ситуация в Сирии изменили политическую ситуацию.

«Имеет место разочарованное отступление российского эйфорического восприятия победы Дональда Трампа. Его победа сначала принесла надежду на перезагрузку отношений, возможно, на большое соглашение, приведшее бы к отмене санкций, введенных из-за вторжения Москвы в Украину», ‒ написала корреспондент BBC Барбара Плэтт Ашер.