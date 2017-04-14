Мы в любом случае добьемся правосудия

14 апреля Верховный суд Крыма рассмотрел апелляционную жалобу активиста Дмитрия Кисиева, арестованного за проведение одиночного антикоррупционного пикета. Суд отклонил требования, изложенные в жалобе, и оставил прежнее решение без изменений.

Координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев был арестован 26 марта – в день массовых антикоррупционных протестов, прошедших в более чем 80 городах России и аннексированного Крыма. Более 100 тысяч человек, вдохновленных фильмом «Он Вам не Димон» российского оппозиционного политика Алексея Навального, вышли на улицы, требуя от власти ответов на обвинения в коррупции.

Крымские сторонники Навального, не добившись от нынешней власти полуострова согласования на митинг, решили провести ряд одиночных пикетов. Кисиева задержали сотрудники полиции. Суд признал активиста виновным в совершении административного преступления и приговорил к аресту сроком на 10 суток.

Находясь в спецприемнике (месте для отбывания ареста – КР), Кисиев подал апелляционную жалобу, требуя признать решение районного суда Симферополя незаконным. По словам адвоката Алексея Ладина, в материалах административного дела отсутствуют какие-либо доказательства вины активиста.

Одиночный пикет не может быть несанкционированным. Поэтому о какой законности требований сотрудников полиции может идти речь?

«Из доказательств вины Кисиева в деле присутствуют лишь рапорты сотрудников полиции и ничего больше, – говорит адвокат. – В рапорте написано, что Кисиев привлек внимание полицейских тем, что осуществлял действия, направленные на проведение несанкционированного пикета. Полицейские подошли к нему, представились, а он отказался выполнять их законные требования. Но ведь одиночный пикет у нас, согласно законодательству, не может быть несанкционированным. Поэтому о какой законности требований сотрудников полиции может идти речь?»

Эффект пяти ходатайств

По словам адвоката, судебное заседание прошло в лучших традициях политически мотивированных дел. Судья отклонила пять ходатайств защиты, оставив решение Железнодорожного районного суда Симферополя без изменений.

«Мы с начала заседания подали ходатайства об аудио- и видеофиксации процесса, о вызове для допроса полицейских, задерживавших Кисиева, о вызове на заседание прокурора для присутствия стороны обвинения, а также о признании рапортов сотрудников полиции ненадлежащим доказательством. Все четыре ходатайства судья отклонила, после чего, следуя логике, я заявил пятое – об отводе суду. Разумеется, и его не удовлетворили. Нам позволили лишь ознакомиться с протоколом заседания суда первой инстанции, выслушали объяснение самого Кисиева и все. Дальше – приговор: оставить решение без изменений», – рассказал Алексей Ладин.

Дмитрий Кисиев после окончания суда рассказал, что не питал никаких иллюзий: «Я с самого начала себя настроил таким образом, что приговор будет не в нашу пользу, и ничего не ждал. Но все равно очень неприятно смотреть на то, как судья имитирует какой-то анализ фактов, делает вид, что пытается во всем разобраться, а в результате все происходит как обычно».

Готовность сушить сухари

Кроме Дмитрия Кисиева 26 марта был осужден еще один гражданский активист – Алексей Ефремов. Он также планировал провести одиночный антикоррупционный пикет.

Ефремова задержали возле одного из отделений полиции, когда он хотел помочь активистам, с которыми правоохранительные органы проводили так называемые профилактические беседы. Его отвезли в наркологический диспансер, однако в его крови не было обнаружено никаких запрещенных препаратов, после чего на него составили протокол о правонарушении по статье 19.3 КоАП. Суд приговорил активиста к штрафу в размере 500 рублей.

Представители МВД, видимо, посчитали приговор слишком мягким и сами подали апелляционную жалобу.

«Нам предстоит еще как минимум три судебных заседания, – говорит Ефремов. – Одно по апелляционной жалобе на мой приговор со стороны полиции, второе – по моей жалобе на этот же приговор, и третье – по незаконному запрету нашего митинга 26 марта. Последнюю жалобу подал адвокат Алексей Ладин. В настоящий момент известна лишь одна дата – 24 апреля. Тогда будет рассмотрена первая из перечисленных апелляций».

Иначе как политической расправой я это назвать не могу

По словам активиста, он не надеется на справедливое разбирательство и независимость суда, а процессы против сторонников Навального он называет политической расправой.

«Сегодня я стал свидетелем суда над Дмитрием (Кисиевым – КР), где присутствовал в качестве слушателя. Иначе как политической расправой я это назвать не могу. После вынесения решения мы выходили с ребятами и шутили на предмет того, что мне уже пора начинать сушить сухари, потому что 24 числа меня прямо из зала суда, вероятно, переведут через дорожку и определят в спецприемник на 10 или 15 суток. Надежда, конечно, умирает последней, но ожидания скорее пессимистичные», – сказал Ефремов в комментарии Крым.Реалии.

В ожидании правосудия

Накануне заседания Алексей Ефремов встретился с координатором Контактной группы по правам человека в Крыму Абдурешитом Джеппаровым. Правозащитник выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Им нужно быть осторожнее: сформировать такую модель работы, чтобы и дело делать, и себя сохранить

«Какой-то конкретной методологии, как им помочь или защитить, нет, – рассуждает Джеппаров. – Адвокатами они обеспечены. Им, как мне кажется, нужно быть осторожнее: сформировать такую модель работы, чтобы и дело делать, и себя сохранить. Мы планируем встретиться с ними еще раз, и тогда, может быть, будем говорить о каком-то более конкретном сотрудничестве».

Дмитрий Кисиев и Алексей Ефремов сходятся во мнении, что добиться справедливости им удастся лишь после рассмотрения их дел в Европейском суде по правам человека.

«Мы прошли все формальные инстанции, и теперь намерены обращаться в ЕСПЧ. После получения на руки решения суда я обращусь в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), где мне помогут написать жалобу в Европейский суд», – сказал Кисиев.

Мы в любом случае добьемся правосудия

Ефремов добавил, что уже контактировал с юридической службой ФБК, где ему оказали посильную помощь.

«После задержания активистов я звонил на горячую линию юридической службы ФБК и просил у них помощи в грамотном составлении апелляционной жалобы. Мне помогли, выслали типовые формы жалоб, объяснили, что и где откорректировать и так далее. Вообще, поддержка с их стороны ощущается, это бесспорно», – сказал активист.

Адвокат Алексей Ладин будет контролировать процессуальное движение жалобы в Европейском суде. Он уверен в том, что крымские сторонники Навального смогут рассчитывать на справедливый суд: «Мы в любом случае будем постоянно контролировать процессуальное движение жалобы и года через три-четыре добьемся правосудия».