Забытая победа: поход Болбочана на Крым

22 апреля – особая дата в украинской военной истории. В этот день в 1918 году войска Петра Болбочана прорвали большевистские укрепления на Чонгаре и двинулись на освобождение Крыма. К 99-летию одной из самых выдающихся кампаний Украинской революции предлагаю вашему вниманию цикл «Забытая победа». В этот раз речь пойдет о международной ситуации вокруг полуострова.

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В начале Первой мировой войны в Германии ряд политических сил, таких как Пангерманский союз, настаивали не просто на военном разгроме Российской империи и перенесении ее границ далеко на восток, но и на активной колонизации украинских земель. Один из крупнейших немецких промышленников, сталелитейный магнат Август Тиссен требовал расширения сферы влияния Берлина до Крыма и Кавказа, чтобы «иметь возможность сухопутным путем добраться до Малой Азии и Персии».

Ситуация резко изменилась после начала в 1917 году революции в России и на ее национальных окраинах: в Украине и Крыму. 17 марта в Киеве и 7 апреля в Симферополе возникли органы национального самоуправления: Украинская Центральная Рада и Временный Крымско-Мусульманский Исполнительный Комитет (Мусисполком). Параллельно продолжали существовать органы власти общероссийского Временного правительства в Петрограде.

Съезд принял резолюцию о превращении России из «тюрьмы народов» в федеративное государство. Право на самоопределение в Крыму Украина признала за крымскими татарами

В июле 1917 года члены Мусисполкома Джафер Сейдамет и Амет Озенбашлы посетили Киев, где встречались с Михаилом Грушевским и Владимиром Винниченко, а также принимали участие в работе Центральной Рады. Так Киев де-факто признал законность претензий Мусисполкома представлять все национальное движение крымских татар на их пути к автономии Крыма.

В сентябре того же года в Киеве состоялся Съезд народов России, на который от Мусисполкома прибыла делегация из 10 человек. После продолжительных дебатов Съезд принял резолюцию о превращении России из «тюрьмы народов» в федеративное государство. Право на самоопределение в Крыму Украина признала за крымскими татарами.

В конечном итоге, если летом 1917 года в Центральной Раде включали в состав Украины всю Таврическую губернию, то осенью решили ограничиться ее материковой частью. После большевистского переворота Рада издает 20 ноября Третий Универсал, по которому в состав Украинской Народной Республики входила «Таврия (без Крыма)».

9 декабря начался первый Курултай крымских татар, который спустя несколько дней задекларировал создание национальной государственности – Крымской Народной Республики. Делегация Центральной Рады принимала участие в церемонии открытия Курултая. Уже 4 января Генеральный Секретариат УНР отказался вести переговоры с Советом народных представителей – временным органом власти Таврической губернии – до согласования этого вопроса с крымскотатарским правительством.

В июле 1917 года на местных выборах в Симферополе 9% жителей проголосовали за общий украинско-крымскотатарский блок, а 13 ноября был создан Крымский революционный штаб

Украинские политические организации Крыма также в целом поддержали национальное движение крымских татар. Так, в июле 1917 года на местных выборах в Симферополе 9% жителей проголосовали за общий украинско-крымскотатарский блок, а 13 ноября был создан Крымский революционный штаб (Штаб крымских войск), в который вошли представители крымскотатарских, украинских и русских военных организаций. Возглавил штаб Джафер Сейдамет.

Таким образом, в течение 1917 года в Украине и в Крыму состоялись свои национальные революции, приведшие к возникновению национальной государственности, пока – в рамках общероссийской федерации. Центральная Рада и Мусисполком взаимно признали друг друга полномочными представителями своих народов и отказались от территориальных претензий.

Но вскоре ситуация кардинальным образом изменилась. 29 декабря 1917 года в Севастополе возник контролируемый большевиками Военно-революционный комитет. Опираясь на матросов Черноморского флота и собственные отряды красногвардейцев, ревком стал главной силой на полуострове. В ходе короткой, но кровопролитной гражданской войны в январе 1918 года коммунисты со своими союзниками установили контроль над всем Крымом. Параллельно прокатилась первая волна красного террора, жертвами которой стали офицеры и интеллигенция. 23 февраля толпой матросов был растерзан лидер крымскотатарской революции Номан Челебиджихан.

22 января 1918 года УНР провозгласила свою независимость, а 9 февраля заключила с Германией и ее союзниками Брестский мир, выйдя из Первой мировой войны

В это же время российские солдаты и матросы устанавливали советскую власть на материковой Украине. 22 января 1918 года УНР провозгласила свою независимость, а 9 февраля заключила с Германией и ее союзниками Брестский мир, выйдя из Первой мировой войны. Также по условиям договора Берлин помогал Киеву освободить территорию Украины от большевиков. В конце февраля немецко-австрийские и украинские войска начали наступление, а в апреле большевики были отброшены к российским границам.

В самом Брестском договоре Крым не упоминался, но 27 февраля правительство УНР начало выработку условий предварительного мира с Россией, по которому Киев собирался требовать:

«часть Кубани, часть Ростовского округа, Таганрогский округ, Черноморскую и Ставропольскую губернии, Путивльский уезд Курской губернии, четыре уезда Воронежской губернии, украинскую колонию в Сибири – Зеленый клин на Амуре. Крым остается под влиянием Украины. Обеспечить дело колонизации Сибири… Весь флот на Черном море принадлежит (также и торговый) только Украине».

19–21 марта 1918 года в Крыму коммунисты создают Советскую Социалистическую Республику Тавриды, по форме – независимое государство, по сути – марионетку в составе советской России. Возникновение этой псевдореспублики, по мнению ее руководства, могло уберечь Крым от поглощения Украиной или Германией.

Совет Народных Комисаров России несколько раз протестовал против продвижения немецких войск по Южной Украине и настаивал на том, что Крым является независимой советской республикой. МИД Германии на словах уверял российское правительство, что не рассматривает полуостров в качестве украинской территории.

Но 28 марта между Берлином и Веной было подписано «Военное соглашение между двумя главнокомандованиями относительно Украины». Австро-Венгрия должна была управлять Волынью, Подольем, Херсонщиной и Екатеринославщиной, а остальными территориями, включая Крым, – Германия.

Заместитель начальника немецкого Генштаба Эрих Людендорф отдал приказ о занятии Крыма, уничтожении Севастополя – «разбойничьего гнезда» Черноморского флота, сражавшегося против германских войск, и захвате портов и морских складов. Позже формальным предлогом для вторжения Людендорф назвал просьбу крымских татар защитить их от большевистских репрессий.

Австрийский уполномоченный при правительстве УНР майор Фляйшман 2 апреля 1918 года заявил, что Крым абсолютно необходим Украине для ее экономического процветания

При этом австрийский уполномоченный при правительстве УНР майор Фляйшман 2 апреля 1918 года заявил, что Крым абсолютно необходим Украине для ее экономического процветания. А поскольку Австро-Венгрия заинтересована в сильной Украине, она поддерживает украинские стремления включить полуостров в свой состав.

Определенной двойственностью отличалась позиция Украины по Крыму в переговорах с мусульманами. С одной стороны 5 апреля 1918 года министр иностранных дел УНР Николай Любинский на встрече с представителями Всероссийского мусульманского войскового шуро (Совета) заявил об отсутствии у Киева претензий на полуостров, поскольку границы Украины уже определены Третьим Универсалом. С другой стороны, на приеме у визиря Османской империи Мехмеда Талаат-паши 24 апреля украинский посол Николай Левицкий подчеркнул, что УНР считает Крым своей территорией, тамошним мусульманам будут обеспечены их права, но о выделении полуострова в субъект федерации не может быть и речи.

Итак, большевистская агрессия и ее последствия коренным образом изменили первоначальные планы Украины в отношении Крыма. Теперь перед Киевом стояла задача овладеть полуостровом и, в особенности, Черноморским флотом, претензии на который УНР предъявляла уже давно. Но для того, чтобы не зависеть в этом вопросе от доброй воли союзников, украинской армии следовало выбить большевиков из Крыма самостоятельно еще до подхода немцев. И вот 10 апреля 1918 года военный министр Александр Жуковский поставил перед командующим Запорожской дивизией Александром Натиевым секретную задачу сформировать походную группу и отправить ее на полуостров. Так началась одна из успешнейших в военной истории УНР Крымская операция.

Продолжение следует