Российские официальные лица в пятницу провели целый ряд международных встреч, участниками которых были представители стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Некоторые из этих встреч были запланированы заранее, другие были созваны в спешном порядке.

В частности, неформальная встреча лидеров стран-участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшая в Бишкеке с участием президентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, планировалась до последних действий США в Сирии и Афганистане, но темы Афганистана и Сирии, по словам некоторых участников встречи, там затрагивались.

В частности, Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, проинформировал своих коллег по ОДКБ о разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который во многом шел именно о Сирии.

Бомбардировку базы ИГИЛ в Афганистане на неформальном саммите ОДКБ, по словам Пескова, не обсуждали, но афганской ситуации в целом было уделено много времени – об этом журналистам сообщил исполнявший еще в начале встречи обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков (позже генсеком ОДКБ на постоянной основе был утвержден представитель Армении Юрий Хачатуров). Как сказал Семериков, «про Афганистан очень много обсуждалось», как обсуждались и «многие вопросы, связанные с теми вызовами и угрозами, которые исходят и существуют в Центрально-Азиатском регионе, которые исходят с территории Афганистана».

Представители Кремля отдельно сообщили о том, что президент России встретился «на полях» саммита со своими коллегами из Кыргызстана и Таджикистана – Алмазбеком Атамбаевым и Эмомали Рахмоном.

В это же время в Москве прошла встреча министров иностранных дел России, Ирана и Сирии, организованная буквально в течение этой недели, а также широкое совещание по ситуации в Афганистане с участием 11 стран, на котором председательствовал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Мы настаиваем, чтобы США и их союзники уважали суверенитет Сирии и не допускали каких-либо действий, наподобие акции 7 апреля

На встрече Сергея Лаврова с Джавадом Зарифом и Валидом Муаллемом была, по словам российского министра, подтверждена единая позиция трех стран, «что речь идет об акте агрессии, грубом нарушении принципов международного права и устава ООН». «Мы настаиваем, чтобы США и их союзники уважали суверенитет Сирии и не допускали каких-либо действий, наподобие акции 7 апреля, которые чреваты самыми серьезными последствиями не только для региональной, но и для глобальной безопасности», – добавил Лавров.

На совещании по Афганистану, на которое в Москве собрались представители 11 стран (Афганистан, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), участники обратились к движению «Талибан» с призывом «отказаться от линии на силовое решение внутриафганского конфликта в пользу налаживания прямого диалога с правительством Исламской республики Афганистан по вопросу национального примирения» (такой итог обсуждения представлен в официальном сообщении МИД РФ).

В то же время, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не стал как-либо осуждать бомбардировку авиацией США базы ИГИЛ в Афганистане: по его словам, Москва всегда заявляла, что «борьба с ИГИЛ – наша общая задача и наша общая цель».

Очевидно, что Россия серьезно усилила свою активность в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, и встречи 14 апреля являются своего рода кульминацией этой активности. Но эксперты, опрошенные корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» в Москве, говорят, что союзники России в регионе все больше расходятся с Москвой в первоочередных интересах, а афганское руководство совсем не против того, чтобы США вплотную занялись ситуацией в этой стране.

Александр Шумилин: интересы Москвы, Тегерана и Багдада все более расходятся

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин уверен, что с какого-то момента интересы Москвы, Тегерана и Дамаска начали расходиться: «Новая ситуация возникла не после американского удара по Сирии, а намного раньше, после захвата Алеппо. Россия, желая сократить масштаб своего присутствия в Сирии, чтобы предотвратить превращение Сирии для себя во второй Афганистан, начинает делать ставку на переговорный процесс, на Женеву и поиск вариантов политического регулирования. А Иран и Асад заинтересованы совсем в другом – в сохранении военных завоеваний и оформлении их с тем, чтобы не поступиться этими завоеваниями».

По мнению эксперта, Иран и Асад хотят «имитировать свое участие в политическом процессе, но реально в нем не быть задействованными, чтобы не идти на компромиссы, ибо переговоры – это компромиссы, а они к компромиссам не готовы, ни к территориальным (уступки территорий), ни к политическим (изменение характера власти в стране)».

Очередная провокация со стороны Асада и Ирана с тем, чтобы предотвратить сближение России с США или России с мировым сообществом, может привести к военному столкновению

Шумилин говорит, что Рекс Тиллерсон, встречаясь с Путиным, доставил в Кремль довольно жесткое требование США и их союзников в отношении Башара Асада: «Американский удар еще сильнее изменил ситуацию. Та повестка, которая продиктована “Большой семеркой” (России предлагают выбрать – она с Асадом или с мировым сообществом) меняет обстановку, ибо быть с Асадом в этой ситуации становится самоубийственным во всех смыслах. Очередная провокация со стороны Асада и Ирана с тем, чтобы предотвратить сближение России с США или России с мировым сообществом, может привести к военному столкновению».

Александр Шумилин считает, что «России придется балансировать между коалицией, Трампом как ее лидером в вопросе воздействия на Сирию и своими связями с Асадом и Ираном, и как будет этот баланс происходить, никто определенно не знает»: «Москве предстоит маневрировать, эта политика будет двухуровневой: реальные контакты и действия будут происходить на негласном уровне, а на публике будут делаться сдержанные и не имеющие принципиального значения заявления».

Аркадий Дубнов: конференция в Москве по Афганистану имела символический смысл

Эксперт по странам Центральной Азии и постсоветскому пространству Аркадий Дубнов называет московскую встречу по Афганистану во многом символической: «От консультаций по Афганистану, состоявшихся в Москве, трудно было ожидать практического результата: слишком разношерстная компания собралась здесь. В условиях отказа США от участия в этой конференции ее проведение приобрело некий символический смысл: это собрание можно условно квалифицировать как собрание сил, призывающих к мирному решению афганского урегулирования, в то время как США, также условно, ратуют за силовой вариант».

Политолог считает любопытным то, что власти Афганистана одобрили применение США сверхмощной бомбы против ИГИЛ: «Кабул, с одной стороны, участвует в конференции в Москве, а с другой стороны – приветствует удар сверхмощной американской бомбы. Американцы действительно продемонстрировали, что они не уступают никому свое право быть главным распорядителем дальнейшего афганского урегулирования и не собираются быть одним из участников этого хора держав, которым пытается дирижировать Москва».

Экстремистам различного свойства предоставляются очень весомые аргументы, что, боюсь, увеличит географию и глубину террористической активности во всех странах

Однако, как полагает Дубнов, попытка США, сбросив мощную бомбу, взять на себя принятие решений в запутанном афганском клубке пока выглядит самонадеянной: «Этот удар – бессмысленный по своему эффекту, он может привести к еще большему взрыву антизападных, антиамериканских настроений. И экстремистам различного свойства, в первую очередь, исламского экстрима, предоставляются очень весомые аргументы, что, боюсь, увеличит географию и глубину террористической активности во всех странах».

Аркадий Дубнов не видит ничего странного в том, что Россия нейтрально отреагировала на использование США в Афганистане особо мощного оружия: «Рябкова заботит антураж, который будет окружать любые подобные действия российской военной машины – будь то Сирия, будь то другие места, ведь заговорили о возможности участия России и в ливийском урегулировании военными средствами. Поэтому, если Россия не предъявляет претензий Америке, то она ожидает, что и Америка не станет предъявлять претензии России, если та решит такого же рода эффектными ударами проводить свою политику».

Эксперт напомнил, что Россия уже проводила ракетные обстрелы территории Сирии с военных самолетов над Средиземным морем и с кораблей из акватории Каспийского моря, «эффективность которых, в общем, тоже не вполне доказана».