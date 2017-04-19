«Провал» имени Овсянникова

Специально для Крым.Реалии

Ремонт шоссе Севастополь-Симферополь в районе оползня, который в соцсетях уже прозвали «провалом имени Овсянникова», может затянуться до осени. Что весьма затруднит избирательную кампанию российскому исполняющему обязанности губернатора Севастополя.

Беда подкралась, откуда не ждали. Только начал бывший замглавы Минпромторга, а ныне назначенный Кремлем исполнять обязанности губернатора Дмитрий Овсянников зарабатывать положительный имидж крепкого хозяйственника, как над будущей избирательной кампанией сгустились тучи. Природа подложила свинью в самом неожиданном месте. На главной трассе, связывающей Севастополь с Симферополем, случился оползень, причем весьма масштабный. Только отпраздновали 8 марта, как вдруг такая незадача.

Говорят, оползень активизировался с 3 марта, но проезд на 54-55 километре автомобильной дороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь был ограничен с вечера 9 марта. По этой трассе осуществляют перевозки около 80% легковых и 100% грузовых автомобилей.

С 10 марта были назначены объездные маршруты, путь в Симферополь и обратно удлинился и стал занимать больше времени в связи с неподготовленностью второстепенных дорог.

15 марта глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов сообщил, что полностью устранят последствия оползня лишь к середине мая. И добавил, что «надо провести геологические изыскания, понять причину. Просто так устранять нарушения смысла нет».

Оползень, между тем, вел себя, как и положено оползню – сползал дальше

Строгая логика в этом заявлении чиновника вряд ли прослеживается. Обычно сначала проводят изыскания, а уже по их данным определяют срок выполнения работ. Но, возможно, в России все наоборот, кто их знает.

Оползень, между тем, вел себя, как и положено оползню – сползал дальше. Трещины в дорожном покрытии увеличивались и углублялись. Даже не профессионалам становилось ясно, что работа предстоит непростая.

В российском правительстве Севастополя совещались еще неделю и 21 марта сообщили, что аварийный участок отремонтируют к концу апреля. Для того, чтобы не проводить тендеры и прочие процедуры, объявили на этом участке чрезвычайную ситуацию, что позволило заключить контракт с фирмой «ЛТК-групп» из Симферополя. По словам Игоря Титова, «эта компания хорошо себя зарекомендовала».

Такой трехлетний срок позволит Севавтодору свалить все недостатки обслуживания и обследования дороги на «украинские времена»

Геологическая экспертиза, выполненная краснодарской компанией «НТЦ «Геопроект», показала, что на данном участке трассы на протяжении длительного времени раз в три года происходили небольшие просадки, которые устранялись в рамках планового ремонта. А то, что произошло сейчас, специалисты экспертной организации признали следствием «природного явления опасного характера».

Отметим странный период в три года, в течение которого, якобы, оползень регулярно активизировался. Как это сумели определить краснодарские эксперты, можно лишь догадываться, но для какой цели – совершенно ясно. Такой трехлетний срок позволит Севавтодору свалить все недостатки обслуживания и обследования дороги на «украинские времена».

24 марта министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов сообщил, что восстановление разрушенного оползнем участка трассы Симферополь-Севастополь находится на контроле Минтранса. (

Оказалось, что шоссе было снабжено великолепными дренажами, но их никто не обслуживал. В результате вода подмывала трассу

Тем временем на «чрезвычайном участке» закипела работа. Мощная дорожная техника начала снимать метровый и более слой покрытия. Вскрылись и недостатки. Оказалось, что шоссе было снабжено великолепными дренажами, но их никто не обслуживал, все заросло илом и кустарником. В результате вода подмывала трассу и образовала под ней пустоты, из-за чего получились провал и оползень.

Представитель рабочей группы «Общероссийского народного фронта» по проблеме некачественного ремонта автомобильных дорог Геннадий Сидоров говорит, что «за несколько лет уже в составе России там палец о палец никто не ударил».

По мнению местного геолога Сергея Стрельцова, не нужно изобретать велосипед – достаточно сделать через каждые 1,5 метра буронабивные сваи, тем более, в городе есть оборудование, закрепить тем самым эту территорию и надолго забыть о проблеме. Также снизить нагрузку можно с помощью специальных конструкций. Все решаемо, самое главное – чтобы делали по уму и не пытались поднять стоимость работ.

3 апреля пресс-служба российского правительства Севастополя сообщила: «план подготовительных работ по ликвидации последствий оползня на участке автотрассы выполнен на 45%».

При проведении работ стало ясно, что оползень оказался неожиданно глубоким: склон ползет, предположительно, на глубине 12 метров. И что сроки ремонта сдвинутся в большую сторону, возможно, намного.

По словам крымского пророссийского активиста Александра Талипова, Росавтодор взял ремонт севастопольского провала на особый контроль. Такое решение Москвой было принято из-за невнятной позиции местных органов власти по срокам и объемам работ.

«Результаты изысканий … рассмотрят на научном совете при Росавтодоре для принятия правильного решения, так как позиция правительства Севастополя «засыплем щебнем, асфальтом укатаем, сезон продержится», мягко говоря, вызывает опасения у Москвы, –​ сообщил Талипов.

7 апреля для СМИ прозвучали очередные победные реляции от севастопольских властей. Было заявлено, что к завершению подходит первый и второй этапы ремонтных работ на трассе. Снят и вывезен слой асфальта, прорублены 24 скважины, проведена выемка грунта на глубину 3,5 метра. Кроме того, уже расчищена система водоотведения и прилегающая территория.

Риски дальнейшего движения грунта при проведении восстановительных работ возможны, – сообщил Дмитрий Овсянников. Все дело в том, что бурение скважин на разрушенном участке трассы показало наличие пустого и рыхлого грунта на глубине 11 метров.

Дороги ремонтировать – это не космос покорять, сказал журналистам руководитель фирмы-подрядчика «ЛТК групп», отвечая вопрос о сложности проводимых работ.

«Слушайте, мы космические корабли строим и покоряем пространства. Поэтому это не самая сложная задача, с точки зрения строительства. Здесь главное, как в медицине – сделать диагностику, поставить правильный диагноз и назначить лечение, чтобы не были неправильно освоены деньги», – рассказал генеральный директор ООО «ЛТК групп» Владимир Логвинченко.

Космос не космос, а провалом занялся севастопольский следственный комитет. Подавший в следком заявление Александр Талипов уверен, что действия дорожников повлекли ненужные бюджетные траты и чуть было не привели к жертвам.

«Разрушение трассы произошло не мгновенно, процесс длился более года и полтора месяца назад грунт снова просел, – говорит он. – Можно было сразу провести геологические изыскания, определить степень серьезности проблемы и попытаться ее решить. Возможно, удалось бы избежать таких разрушений. Но вместо этого «Севавтодор» 40-сантиметровый перепад высоты закатал очередным слоем асфальта. Я вижу в этом халатность, которая привела к угрозе жизни и здоровью людей, а также к нецелевому расходованию бюджетных средств – было уложено 120 тонн асфальта, которые не продержались и двух недель».

А накануне Пасхи стало понятно, что севастопольский оползень будет зиять до осени. Такой прогноз дают дорожники, работающие на участке 54-55 км трассы Севастополь-Симферополь. По их словам, проект восстановления дороги до сих пор не готов, сообщают местные СМИ.

Ремонт объезда через село Поворотное тоже затягивается: рабочие не успевают расширить его до конца недели и говорят, что посетивший вчера место работ врио губернатора Овсянников «кричал» на них за это. А между тем резервная дорога через Северную тоже начинает ползти.

Все эти напасти очень некстати исполняющему обязанности губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову. На носу выборы, а дорогой пользуются сотни тысяч его потенциальных избирателей. Если ремонт провала продлится очень долго, долгожданное обретение заветной должности может и не состояться.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове