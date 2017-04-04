Уползающие миллионы на ползущие дороги

Жители городов и сел Крыма рискуют остаться без связи с внешним миром, продовольствия и собственных домов. Причина тому не отношение к статусу Крыма мировых политиков, не европейские санкции и даже не перенесенный срок сдачи в эксплуатацию Керченского моста. Из Крыма уползают дороги. О ситуации на крымских трассах говорили в программе «Крым.Реалии».
Ежедневно дети подвергаются риску во время поездок в школу и обратно
«Передвижение по нашей дороге несет угрозу жизни и здоровью жителям и гостям нашего региона, они ежедневно подвергаются опасности при передвижении по этой единственной транспортной артерии, которая связывает поселок городского типа Новый Свет с внешним миром. Ежедневно дети подвергаются риску во время поездок в школу и обратно», – так жители крымского поселка Новый Свет обращаются к президенту России Владимиру Путину – при помощи петиции.
В подконтрольном Кремлю Министерстве транспорта Крыма рассказали активистам, что якобы документацию для капремонта трассы подготовили три года назад, но приводить дорогу в порядок так и не начали. Теперь необходимо откорректировать проект – на это ждут выделения еще 20 миллионов рублей.
«Карандаши золотые что ли?» – вопрошают жители, акцентируя, что заявленная сумма пойдет только на корректировку проекта. О сроках начала ремонта в документе от нынешнего Минтранса не сказано ни слова.
Тем временем дыры в подпорной стенке, обвалы и трещины в серпантинной трассе не исчезают. Но выбора у крымчан нет – это единственный путь, соединяющий поселок с соседним городом Судак, куда ежедневно отправляются жители Нового Света.
Это единственное транспортное сообщение, по которому происходит обеспечение жителей поселка Новый Свет продуктами и медикаментами
«Это единственное транспортное сообщение, по которому происходит обеспечение жителей поселка Новый Свет продуктами и медикаментами, только по ней (дороге – КР) можно оказать скорую помощь больным людям, только по этой дороге в поселок городского типа Новый Свет смогут добраться машины МЧС, в случае чрезвычайной ситуации», – пытаются докричаться до Путина жители поселка.
И если в Новом Свете о возможных последствиях пока только говорят, в окрестностях Севастополя уже ощутили, что бывает, когда за ситуацией на дороге и под ней не следят.
Севастопольское горе
В марте у крымского села Поворотное разрушился участок междугородней трассы, теперь путь в Севастополь крымчанам приходится преодолевать в объезд: «легковушки» едут через село Поворотное, грузовики – через Северную сторону Севастополя и село Фруктовое.
Этот участок геологи занесли в список оползнеопасных еще в девяностые годы прошлого века. В целом Крым – один из наиболее оползнеактивных регионов бывшего СССР, однако после российской аннексии там перестали мониторить ситуацию, нет и программы по борьбе с оползнями, говорят эксперты.
В Крым приехали очень многие изыскательские организации из России. Они применяют те методы изучения, которые используются в своих регионах. Здесь же надо учитывать специфику местных условий
«Сейчас в Крым приехали очень многие изыскательские организации из России, которые не имеют опыта работы в Крыму. Они применяют те методы изучения, которые используются в своих регионах. Здесь же надо учитывать специфику местных условий. К сожалению, это не делается. Вся работа противооползневой службы должна быть направлена на предупреждение таких явлений», – говорит экс-заведующий сектором в Крымском отделении Украинского государственного геологоразведочного института Николай Швырло.
В последние годы просевшие участки дороги заливали асфальтом, а основание трассы не укрепляли. На такую маскировку оползня потратили чуть ли не полмиллиона рублей – подсчитали крымские СМИ. В результате вес множества латок достиг 120 тонн, а подземные воды размыли грунт. Нынешнее правительство города считает главной причиной обвала природный фактор.
«Мы определили исполнителя, в его задачи входит расчистить в ближайшее время водостоки. Они много лет не расчищались, и, соответственно, этот участок дороги стал представлять из себя фактически плотину», – говорит подконтрольный Кремлю временно исполняющий обязанности главы Севастополя Дмитрий Овсянников.
Оползень повредил более 350 метров дороги и, рассказывают местные жители, уже приблизился к жилым домам.
Оползень уже к дому подполз. Если сейчас оно пойдет вниз, эта масса снесет полдеревни внизу
«Там люди боятся жить, оно ж ползет вниз на дом. Оползень уже к дому подполз, там забор стоит – и грунт выходит прямо на дом. Если сейчас оно пойдет вниз, представляете, эта масса снесет там домов, полдеревни внизу», – говорят они.
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Чиновники сметы составляют
Подконтрольные Кремлю местные власти назвали ситуацию чрезвычайной. На ее ликвидацию из резервов выделили 70 миллионов рублей. При этом контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей, таким образом решили экономить.
К проектно-изыскательским работам привлекли компанию из Санкт-Петербурга.
Почему-то мы здесь встретили во вторник геологов из Петрограда. Я не спорю, они, возможно, хорошие специалисты. Но зачем было приглашать геологов откуда-то, когда есть свои?
«СИГИНТИЗ (Севастопольский институт геоинженерно-технических изысканий – КР) и Геокоминтиз (ООО «Институт Геокоминтиз» – КР) – два института, которые имеют опыт работы на оползнях на территории Севастополя. Они могли бы, конечно, сделать. Но почему-то их не приглашают. Почему-то мы здесь встретили во вторник геологов из Петрограда. Я не спорю, они, возможно, хорошие специалисты. Но зачем было приглашать геологов откуда-то, когда есть свои?!» – возмущен геолог предприятия «Крымгеология» Алексей Федоров.
На этом примере хорошо видна тенденция которую раньше фиксировали Крым.Реалии: крупные заказы на строительство, проектирование и другие работы, финансируемые из бюджета, уходят от крымских предпринимателей, их место занимают российские компании.
Вместо ремонта – фильм
Ремонт дороги на Севастополь нынешние власти хотят закончить уже в мае, однако местные жители оптимистичным обещаниям не верят. Эксперты, в свою очередь, фиксируют на полуострове немало оползнеопасных зон, они требуют непрерывного наблюдения и, соответственно, финансирования сферы.
Но пока в Крыму разрушаются дороги, Росавтодор тратит средства на фильм о себе. Документальный сериал за 59 миллионов бюджетных рублей должны снять уже в этом году.
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