Интерактивные столы покоряют посетителей ресторанов по всему миру. На них можно просмотреть меню, заказать блюдо и проследить, как его приготовят, зайти в интернет или соцсети и даже поиграть.

Такая мебель не боится ни холодного, ни горячего, стол практически невозможно разбить или поцарапать.

"У нас есть техническая такая штука, которая показывает технологии, что здесь действительно более 1000 касаний. Оно работает реально быстро, строго математически в 2 раза быстрее, и оно так же распознает форму объекта, что является уникальным для тач-устройств. И я могу стать на стол, он продолжает работать", – демонстрирует достоинства своей модели Дмитрий Костик.

Собственный IT-бизнес Дмитрий начал еще будучи школьником. А уже в университете понял – надо объединить единомышленников и работать над чем-то уникальным.

"Нам удалось создать много классных продуктов, и именно такая домашняя атмосфера, атмосфера того, что не нужно делать в дедлайны, а такая творческая, позволяет делать классные вещи", – уверен Дмитрий Костик.

Примерно в такой атмосфере несколько лет назад украинским изобретателям и пришла в голову идея делать интерактивные столы.

Первое заведение с такими столами украинцы открыли на Кипре. Потом в Объединенных Арабских Эмиратах, России. Недавно ресторан появился во Львове, скоро появится в Киеве.

Украинские предприниматели от интерактивных столов в восторге. Вот только цена в $15 тысяч, признаются, немного кусается.