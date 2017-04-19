Международный суд ООН в среду объявит решение о временных мерах в иске Украины против России. Киев требует от гаагского суда привлечь Москву к ответственности за нарушение конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. В марте на слушаниях в Гааге Украина попросила немедленно ввести меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации и продолжения нарушений международного законодательства со стороны России в оккупированных районах Донбасса и в аннексированном Крыму.

Как заявляют украинские дипломаты, основная цель иска Украины в Международном суде ООН ‒ защита прав людей на фоне нарушений Россией международных законов. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая представляет Киев в суде, говорит, что Украина стремится юридически доказать вину России в невыполнении двух конвенций ‒ о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Представители Украины в суде попросили ввести временные меры.

«В это сложное время мы должны довериться международно-правовым институтам для защиты. Это дело станет месседжем, что международный правовой порядок может противостоять мощным государствам, которые презирают международное право и права человека. В то же время, наша просьба сегодня очень скромная. Все, чего мы ищем, ‒ это стабильность и спокойствие в непредсказуемой и опасной ситуации. Поэтому в свете неотвратимой опасности, нависшей над народом Украины, я призываю вас ввести временные меры», ‒ сказала Зеркаль во время заседания суда в марте.

Украина просит, чтобы суд обязал Россию воздерживаться от любых действий, которые могут углубить спор, прекратить поставки оружия группам, осуществляющим террористические атаки, принять все возможные меры для предупреждения терактов против гражданского населения. Также Киев требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, прекратить насильственные похищения представителей крымскотатарского народа и воздерживаться от расовой или этнической дискриминации в Крыму.

Чего ожидать от суда

По мнению европейских экспертов, дело Украины имеет более мощную базу, чем аналогичный иск Грузии в Международный суд справедливости. Тогда судьи решили, что Тбилиси не выполнил всех процедур, в частности, сам не пытался на двустороннем уровне договориться с Россией. Как пояснил Радіо Свобода нидерландский профессор международного права из Утрехтского университета Седрик Рингерт, все будет зависеть от весомости доказательств, котрые Украина представила суду.

«Украина учла ошибки Грузии, поэтому, мне кажется, ее досье подготовлено лучше и там речь идет не только о расовой дискриминации, но и о финансировании терроризма, ‒ говорит профессор права. ‒ Сейчас сложно судить, какие доказательства были даны суду относительно «руки России» на востоке Украины, хотя здесь, в Нидерландах, в деле сбивания самолета MH17 следователи определили, что, безусловно, Россия была к этому причастна. Это и в украинском иске. Поэтому, похоже, что там есть продвижение, но оно должно быть достаточно убедительным и для членов суда».

По словам Оливье Риббелинка, эксперта гаагского Института Ассера, являющегося известным аналитическим центром международного права, все будет зависеть от того, признает ли Международный суд иск Украины подпадающим под его юрисдикцию.

«Россия утверждает, что это дело выходит за рамки международных конвенций, поэтому Международный суд должен решить, действительно ли он имеет на это юрисдикцию. Возможно, они скажут, что берутся за рассмотрение иска, потому что на это у них есть все основания. Безусловно, это очень возмутит Россию и осчастливит Украину. Но суд может также согласиться с российскими аргументами. Поэтому, сложно что-то прогнозировать», ‒ пояснил нидерландский эксперт.

Каким бы ни был вердикт, на Москву он не повлияет ‒ нидерландский аналитик

В общем, обозреватели склонны считать, что у России мало шансов победить в Международном суде ООН, учитывая аннексию Крыма и поддержку терроризма через так называемые «народные республики» на Донбассе. Несмотря на то, что очевидна незаконная российская аннексия Крыма, существует также немало доказательств, указывающих на связь России с войной на Востоке Украины. Если суд вынесет приговор в пользу Украины, это будет значительной победой, которая может повлечь за собой и значительные финансовые возмещения для Украины.

Международный Суд ООН, основанный после Второй мировой войны, отвечает за решение конфликтов между государствами. Но если его решения являются обязательными и не подлежат обжалованию, то этот высший судебный орган Организации объединений Наций не имеет возможности принудить сторону к их выполнению. Эксперты считают, что это дело в конечном итоге может оказаться на столе Совета Безопасности ООН, где Россия, как постоянный член, имеет право вето.

По мнению эксперта в области международных отношений при Нидерландском институте международных отношений «Клингендаль» Ко Коляйна, маловероятно, что решение суда может повлиять на Москву.

«Я ожидаю, что они проигнорируют этот вердикт, независимо от того, будет он положительным или отрицательным», ‒ заявил аналитик.

Новые доказательства нарушений прав человека в Крыму переданы международным судьям ‒ министр Петренко

Тем временем Украина направила в Европейский суд по правам человека новые доказательства репрессий в аннексированном Крыму, сообщил украинский министр юстиции Павел Петренко.

«Могу сказать одно: с теми доказательствами и теми объяснениями, которые мы подали по первому крымскому делу, шансов у россиян врать и опровергать практически нет», ‒ сказал Петренко.

Украинский министр добавил, что после решения Международного суда ведомство предоставит информацию о следующих шагах и новых доказательствах, переданных по этому делу.

Слушания в Международном суде ООН по иску Украина против России состоялись 6-9 марта 2017 года.