На фоне введения российскими властями контрсанкций против Евросоюза и пропаганды экономического патриотизма крымские чиновники не перестают удивлять. На днях в компании «КрымТЭЦ», снабжающей полуостров традиционной энергетикой, арендовали для своих нужд «Мерседес» представительского класса. Использовать чудо немецкого автопрома в компании рассчитывают в течение года. Крым.Реалии выяснили подробности сделки.



Договор аренды автомобиля Mercedes-Benz S 500 Maybach 2015 года выпуска был подписан в начале апреля по результатам процедуры закупки услуги у одного поставщика. Крым.Реалии располагают копией договора и протоколом торгов.

«​Мерседес»​ за 178 долларов

По данным тендерной документации, «Мерседес» представительского класса арендуется до апреля 2018 года. Согласно техническим характеристикам, такой автомобиль оснащен целым набором функций, которые призваны сделать пользование им максимально комфортным для водителя и пассажиров. Он «начинен» кожаным салоном, активной системой удержания полосы движения, спортивным трехспицевым рулем с подогревом и отделкой кожей и деревом, мультиконтурными задними сиденьями с функцией массажа и многими другими функциями. Стоимость автомобиля в российских автосалонах составляет 9,5 миллионов российских рублей или 170 тысяч долларов.

Суточная аренда такого автомобиля может обойтись в 36 тысяч рублей. А вот для «КрымТЭЦ» поставщик согласился сдать «Мерседес» в аренду всего за 120 тысяч рублей в год

​Сумма его аренды на российском рынке составляет от 1,5 тысяч рублей в час. То есть, суточная аренда такого автомобиля может обойтись в 36 тысяч рублей. А вот для «КрымТЭЦ» единственный поставщик, с которым заключен договор, согласился сдать «Мерседес» в аренду всего за 120 тысяч рублей в год (2,1 тысячи долларов – КР). То есть, арендовать представительский автомобиль в компании будут всего за 10 тысяч рублей в месяц (178 долларов – КР). «Цена договора включает в себя все расходы исполнителя, связанные с исполнением обязательств с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством России», – говорится в тендерной документации.

Российский экс-министр со счетом в швейцарском банке

Единственным поставщиком, который согласился сдать свой автомобиль в аренду по дешевке, оказалось московское ООО «Южная энергетическая компания». Ее владельцами, по данным российского реестра юрлиц, являются граждане России Петр Нидзельский и его дочь Оксана Нидзельская.

Уроженец Хмельницкой области Украины и выпускник Львовской политехники Петр Нидзельский известен как бывший министр энергетики России. Занимал эту должность на протяжении десятилетия – с 1994 по 2004 годы – и был освобожден от нее в связи с упразднением министерства в результате админреформы в России.

Согласно обнародованным данным, супруги Нидзельские владели более 11 миллионами долларов в HSBC, которые они контролировали через две офшорные компании

​После увольнения Нидзельский вел непубличный образ жизни, а в поле зрения журналистов попал в 2015 году. Тогда газета Le Monde и Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовали фамилии бывших и действующих российских чиновников, которые являются владельцами счетов в швейцарском банке группы HSBC. Среди таковых оказались и Нидзельский с женой Лидией. Согласно обнародованным данным, супруги Нидзельские владели более 11 миллионами долларов в HSBC, которые они контролировали через две офшорные компании.

Преференции отсутствуют?

В аннексированный Крым Петра Нидзельского привели бизнес-интересы. Как выяснилось, на данный момент он является главным акционером «КрымТЭЦ».

Напомним, до российской аннексии полуострова предприятие относили к интересам российского бизнесмена Константина Григоришина, а после событий «крымской весны» оно было «национализировано».

Одна фирма Петра Нидзельского арендует Mercedes-Benz S 500 Maybach​ у другой его фирмы, а оплачивается эта сделка из бюджета

​На данный момент в российском реестре юрлиц у «КрымТЭЦ» значится два собственника – кипрская офшорная компания «Гейзермилл Венчерз ЛТД» и Министерство имущества подконтрольного России правительства Крыма. Но эта информация устаревшая, утверждает российский телеканал «Дождь». Он сообщает, что еще в 2015 году 63% акций «КрымТЭЦ» были выкуплены ООО «Южная энергетическая компания», а Минимуществу теперь принадлежат лишь 37% акций компании. Эту информацию телеканалу подтвердили и в пресс-службе «КрымТЭЦ».

Таким образом, одна фирма Петра Нидзельского арендует Mercedes-Benz S 500 Maybach​ у другой его фирмы, а оплачивается эта сделка из бюджета. Но ни один участник тендерной комиссии внимания на это на обратил. В обнародованной информации о торгах указано, что сведения о предоставлении преференций отсутствуют.

«Протокол проведения закупки подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии», – говорится в протоколе торгов.

Зачем Петру Нидзельскому с его швейцарским счетом сдавать свой автомобиль за 10 тысяч рублей в месяц, непонятно. Пообщаться с ним нам не удалось, поскольку контактов его фирмы мы не обнаружили ни в открытом доступе, ни в учредительных документах компании, ни в тендерной документации.

Одним из объяснений такой сделки может быть желание нынешнего собственника «КрымТЭЦ» заниматься делами предприятия, используя личный автомобиль, к которому полагается бюджетное обеспечение в виде расходов на его обслуживание и топливо.

Подтвердить или опровергнуть эту версию нам пока не удалось. Для каких целей в «КрымТЭЦ» арендовали «Мерседес», в пресс-службе компании ответить затруднились, посоветовав написать информационный запрос. Мы направили его, но ответа на момент выхода материала не получили.