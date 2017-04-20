Россия уникальна не только своей самой большой территорией на планете, не только своей революцией 1917 года, но и тем, что на протяжении вот уже нескольких поколений она живет войной. Великая Отечественная, унесшая более десятка миллионов жизней советских граждан, нанесла тяжелую психологическую травму всем народам, проживающим на территории огромной страны. С начала 70-х годов власть принялась умышленно спекулировать на трагедии этой войны. "На нас напали, нас хотели уничтожить…нас и теперь хотят уничтожить…" – такой тезис постоянно насаждался официальной советской пропагандой в годы холодной войны. В новой России эта пропаганда превратилась в фарс, поскольку к "ветеранам войны" приравнивали людей, родившихся чуть ли не после войны! Милитаристский психоз охватил общество, даже детям в детских садах и первых классах школы воспитатели и учителя внушают мысль об угрозах, исходящих от соседних стран, от Соединенных Штатов – в первую очередь.

Очень в немногих странах мира вы встретите детей дошкольного возраста, одетых в военную форму с макетами оружия в руках. И уж ни в какой другой стране вы не увидите автомобили с надписями "На Берлин!". Ни в какой стране мире не будут строить точную копию Рейхстага, чтобы молодежные военизированные организации тренировались штурмовать это здание. Прошло семь десятилетий со времени окончания Великой Отечественной, но создается впечатление, что война закончилась лишь несколько лет назад.

Война для кремлевских – единственный путь продления власти

Зачем все это? Вывод таков: Россия без войны жить не может. Это сформировавшийся образ жизни, который может представлять собой угрозу для всего человечества, поскольку население огромной страны мыслит милитаристскими категориями. Власть умышленно поддерживает эти настроения, насаждает у граждан неприязнь к другим странам и народам. Эти тенденции многократно усилились в период правления Путина: российская власть не представляет себе жизни без войны.

Вообразите на минутку, что нет никакого конфликта в Восточной Украине, что Крым опять украинский, что в Сирии нет Асада и нет российских войск, что Южная Осетия – опять Грузия. О чем будут говорить соловьевы-киселевы-шевченки с телеэкранов главных телеканалов? О том, как плохо живется рабочему в Самаре? О том, как "Газпром" уничтожает экологию Сибири? О том, что чиновники живут лучше ученых и артистов? Тогда не миновать народного бунта, всех "верноподданных" без исключения выкосят. Сегодня Кремль не проживет без войны ни одного дня! Война для кремлевских – единственный путь продления власти. Мы не знаем, когда этот кошмар закончится, однако понятно, что бесконечно жить милитаризмом страна не в состоянии. Для этого нужны большие деньги, а они имеют свойство заканчиваться, для этого нужны людские ресурсы, которые тоже тают.

Настоящее настолько безысходно, что нет шансов выйти из тупика милитаристического угара

Война – зло, причем абсолютное зло. В тех же Соединенных Штатах живут тоже не ангелы, однако американское общество способно воздействовать на "ястребов" во власти. Войну во Вьетнаме остановили масштабные акции протеста; после войны в Ираке многие в Вашингтоне задумались о целесообразности военного вмешательства за рубежом. Этим не преминул воспользоваться Кремль, посчитав, что теперь пришла его очередь проводить "политику канонерок". Афганский опыт ничему нынешнее руководство страны не научил, хотя очевидно, что Россия сегодня не способна диктовать свои условия посредством военного присутствия. Такая практика осталась в прошлом, а настоящее настолько безысходно, что нет шансов выйти из тупика милитаристического угара.

К чему все это может привести? К распаду страны на несколько государств. Причем не исключено, что некоторые из таких государств окажутся под внешним управлением, как Германия после Второй мировой. Это самый бескровный вариант. Третьей мировой никто не допустит, да и воевать со всем миром Россия не в состоянии. Милитаризация страны после украинской революции 2014 года достигла апогея. Власть позабыла о том, что есть культура, есть наука, есть бесконечное множество социальных проблем. Все это ушло на второй план, только потому что Киев якобы "напал" на Восточную Украину, а сирийский режим начал беспощадную войну против собственной оппозиции.

Герман Обухов, основатель и координатор международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России!"

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