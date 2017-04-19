Международный суд ООН в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма. Зато Москву гаагские судьи обязали прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в оккупированном Крыму. Аналитики расценивают это как частичную победу Киева, ведь, по мнению одного из гаагских аналитиков, аргументы Москвы во внимание в Гааге не взяли.

«Во-первых, суд признал нарушение Россией прав граждан Украины, проживающих на территории Крыма, и расовую дискриминацию. Во-вторых, признано, что у Международного суда есть юрисдикция на рассмотрение и относительно финансирования терроризма, и расовой дискриминации. Таким образом, мы уже прошли эту фазу и выходим на второй этап: рассмотрения по сути. Фактически мы уже знаем, где у нас есть слабые места и где надо больше работать по сбору доказательств и намерений России», ‒ так реагирует на решение суда в Гааге глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Международный суд ООН установил, что имеет prima facie (на первый взгляд) юрисдикцию по делу по иску Украины против России в обоих пунктах: вину России в невыполнении двух конвенций ‒ о недопущении финансирования терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. При этом, в первую очередь представители Украины просили у суда внедрения временных мероприятий, по которым 19 апреля было принято решение.

Председатель Международного суда, француз Ронни Абрахам отметил, что проанализировав предоставленные Киевом аргументы, суд решил, что на первый взгляд, большая часть из них выглядит приемлемой и подпадает под юрисдикцию возглавляемого им международного судебного учреждения.

Однако временные требования обязать Россию осуществлять надлежащий контроль за российско-украинской границей с целью прекращения поставок оружия, прекращения и предотвращения поставок денег или оружия группам, которые осуществляют террористические атаки на востоке и так далее ‒ все эти элементы не нашли поддержки гаагских судей.

Для временных мер в рамках конвенции недопущения финансирования терроризма нет условий ‒ председатель суда

Одновременно с призывом к обеим сторонам соблюдать все пункты Минских соглашений судья Абрахам отметил, что в Конвенции говорится о моментах, которые украинская сторона не приняла должным образом во внимание, а именно: «передача или сбор (Россией) фондов с намерением использовать их для террористических действий на этом этапе не были подтверждены в смысле «намерений, осознания и целей», которые должны быть доказаны».

«На этом этапе процедуры Украина не предоставила суду доказательств, которые дали бы достаточную возможность убедиться, что эти элементы действительно присутствуют. Поэтому суд пришел к выводу, что нет условий для внедрения временных мер, как требует Украина на базе Конвенции по предотвращению финансирования терроризма», ‒ заявил Абрахам.

Согласно решению суда, между поддержкой терроризма и собственно намерениями и осознанием этого, должна быть доказана четкая связь.

Восстановить в Крыму Меджлис и обучение на украинском ‒ Международный суд

Победной для Украины стала вторая часть этого промежуточного вердикта, а именно ‒ относительно внедрения временных мер для обязательства Москвы воздерживаться от любых шагов по этнической дискриминации в оккупированном Крыму. И хотя они несколько отличаются от «украинской редакции», Россию, в частности, призывают возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и прекратить любые ограничения в отношении представителей крымскотатарского народа.

Другой пункт этих поддержанных мероприятий также выполняет просьбу Киева: речь идет о требовании прекратить ограничения в отношении образования на украинском языке в Крыму.

Единодушно поддержано предоставление возможности преподавания на полуострове на украинском языке

«Россия, согласно своим обязательствам, должна воздержаться от продолжения и наложения ограничений на крымских татар по сохранению своих представительных учреждений, включая Меджлис. Во-вторых, единодушно поддержано предоставление возможности преподавания на полуострове на украинском языке и призыв к обеим сторонам воздержаться от всех действий, которые могут ухудшить ситуацию или осложнить поиски решения», ‒ произнес в Гааге председатель Международного суда ООН.

Киев частично выиграл ‒ гаагский эксперт

Это большой шаг для Украины, говорит аналитик из гаагского центра международного права ‒ Института Ассера ‒ Оливье Риббелинк. Он отмечает, что уже то, что Международный суд признал, что он обладает юрисдикцией рассматривать иск Украины ‒ это «мощный балл» для Киева.

Россия не смогла убедить суд в том, что спора нет. Дело признано адекватным и в дальнейшем будет оцениваться по заслугам

«Россия не смогла убедить суд в том, что спора нет, что иск Украины не отвечает критериям: суд согласился с тем, что критерии соблюдены. Поэтому частично Киев выиграл, ведь суд сказал, что имеются основания для беспокойств. Но это не значит, что при рассмотрении по существу в окончательном решении суд не поддержит украинский иск о финансировании терроризма. Это очень важно, ведь дело признано адекватным и в дальнейшем будет оцениваться по заслугам», ‒ отметил Риббелинк.

Теперь, как объясняет эксперт, следует запастись терпением: год-два должно пойти на анализ украинского письменного обращения. Столько же времени должно уйти на аналогичную процедуру с российской стороны. А уже потом будет определен следующий процедурный календарь, аж до вынесения окончательного решения.