Из Гааги: временным мерам быть

Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты национальных меньшинств в аннексированном Крыму. В частности, суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев и крымских татар на полуострове.

Об этом сообщил 19 апреля на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам. Кроме того, суд обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе путем деятельности Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

Джемилев: «​Решение суда – моральная поддержка для крымских татар​»​

По словам лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафы Джемилева, решение Международного суда ООН имеет большое моральное значение для крымских татар. Вместе с тем, он выразил сомнение в том, что Россия подчинится требованиям суда.

«Нет, конечно, она не последует (требованиям суда – КР). Но, тем не менее, это решение Гаагского суда имеет очень большое значение. Моральная поддержка для тех крымских татар, которые подвергаются преследованию. Это однозначно. Они же там (в России – КР) приняли положение, что если что-то их не устраивает, то они, россияне, не будут подчиняться. Такое хулиганское поведение еще определенное время будет продолжаться. Но, опять-таки, подчеркиваю, что это очень важное значение для нас имеет», – отметил Джемилев.

Полозов: «​Это безусловная победа украинских юристов и дипломатов»​

Решение о введении временных мер по иску «Украина против России» является «безусловной победой украинских юристов и дипломатов». Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что временные меры включают предоставление прав крымским татарам на представительство собственных интересов, возобновление деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечение обучения на украинском языке.

«Трудности, сопряженные с вынесением решения о введении временных мер в связи с нарушениями Конвенции о запрете финансирования терроризма, были ожидаемы, поскольку «гибридная война», развязанная Кремлем, предполагала максимальное сокрытие доказательств участия России в конфликте на Донбассе. Однако, это решение не лишает Украину права собирать и представлять в международном суде ООН доказательства до начала рассмотрения иска по существу», – отметил Полозов.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В начале марта в Международном суде ООН, высшем судебном органе в системе ООН, завершились публичные слушания, касающиеся первого этапа рассмотрения иска, а именно – решения вопроса, применить ли временные меры.

Украина, среди прочего, просит суд добиться от России немедленного прекращения материальной и иной поддержки «групп, прибегших к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на эти группы, чтобы они в дальнейшем не совершали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть российские «добровольцы». Из-за роли России в событиях на Донбассе, а также из-за аннексии Крыма, Запад применил в отношении Москвы несколько пакетов санкций.