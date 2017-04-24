Севастополь: есть ли альтернатива Овсянникову?

Предстоящие выборы губернатора Севастополя многие эксперты называют безальтернативными – якобы при участии действующего врио главы региона Дмитрия Овсянникова их результат предопределен. Тем не менее, внепарламентские партии города намерены составить Овсянникову конкуренцию и выдвинуть единого оппозиционного кандидата.

Впервые идею создания временного альянса системно-оппозиционных партий Севастополя озвучили 29 марта этого года. Предпосылкой стало принятие закона «О выборах губернатора» Севастополя, отдельные положения которого политики расценили как антинародные. В первую очередь, речь шла о запрете самовыдвижения и максимально высоком муниципальном фильтре. Политики заявили, что считают действующую редакцию закона написанной под конкретную персоналию – нынешнего врио губернатора Дмитрия Овсянникова. По их мнению, единственная возможность противостоять «имитации избирательного процесса» – заключить межпартийный союз и выдвинуть единого кандидата, который должен стать альтернативой Овсянникову.

«Палаточные» выборы

Изначально речь шла о консолидации одиннадцати политических сил, то есть всех существующих в Севастополе партий, кроме «Партии Роста» и «Единой России».

Спустя неделю после «вводных» заявлений партии пришли к общему знаменателю относительно текста партийного соглашения. «Первыми среди равных» в нем обозначены главы местных отделений КПРФ и «Справедливой России» Василий Пархоменко и Евгений Дубовик. Они же являются основными спикерами действующего альянса.

Мы готовим народное голосование – региональные отделения политических партий выдвинут своих представителей

«Межпартийное соглашение подписали десять политических партий Севастополя. Смысл в том, что мы готовим народное голосование. Региональные отделения политических партий выдвинут своих представителей. К тому же, в отличие от всех других партий, мы декларируем о самовыдвиженцах. Им будет поставлено небольшое условие – поддержка кандидатуры минимум пятью общественными организациями. Человек должен быть известным в городе и заслуживающим доверие севастопольцев», – заявил Дубовик, комментируя эту инициативу севастопольскому ресурсу «Информер».

В то же время от союза «откололась» ЛДПР. В севастопольском отделении партии корреспонденту Крым.Реалии не смогли пояснить причин демарша местных «либерал-демократов».

14 апреля лидеры различных политических сил на пресс-конференции объявили об окончании разработки и принятии положения о проведении народных праймериз. Согласно документу, предварительное голосование пройдет в мае на территории нестационарных пунктов голосования (проще говоря, установленных по городу палаток). Кандидата, победившего по результатам праймериз, поддержат остальные партии.

Закон сформирован под одну личность. Это не устраивает ни меня, ни большинство моих земляков

«Как и большинство моих товарищей, не хотел бы участвовать в том постыдном мероприятии, которое местная власть называет выборами губернатора. Закон сформирован под одну личность. Это не устраивает ни меня, ни большинство моих земляков. Мы, объединившись и посоветовавшись, сделаем все возможное, чтобы выборы губернатора Севастополя действительно стали всенародными», – сказал глава севастопольского отделения КПРФ Василий Пархоменко.

Авантюры старых элит

Глава севастопольского отделения «Партии Роста» Олег Николаев рассказал Крым.Реалии, что не намерен участвовать в этом политическом мероприятии, поскольку считает его «авантюрными». Однако он добавил, что выступает за высокую конкуренцию на предстоящих губернаторских выборах.

Я против того, чтобы центральная власть насильно проталкивала Овсянникова

«Я, безусловно, желаю, чтобы предстоящие выборы были максимально конкурентными. Очень хочется, чтобы в рядах участников были серьезные кандидаты, такие как, например, Александр Витко (адмирал, командующий Черноморским флотом России – КР) или Андрей Никитченко (глава Дирекции по управлению ФЦП развития Крыма и Севастополя – КР). Я против того, чтобы центральная власть насильно проталкивала Овсянникова. Потому что если выборы в итоге окажутся безальтернативными, то мы, по сути, вернемся к украинским временам, где нам не давали возможности выбирать градоначальника. От этого потеряют все: и севастопольцы, и федеральный центр», – заявил Николаев.

От ответа о своем участии в предстоящих выборах Николаев уклонился, заявив, что еще не пришло время принимать такое решение.

Я имею и мотивацию, и повод для участия в предстоящих выборах, но окончательно решение будет принято ближе к лету

«Очень часто задают этот вопрос, но я пока действительно не принял решение. Дело в том, что Овсянников, сменив на посту крайне непопулярного Сергея Меняйло, сильно потерял в рейтинге в последнее время. За период его пребывания в должности я не наблюдаю пока никаких существенных улучшений, а вот ухудшения есть. Соответственно, я имею и мотивацию, и повод для участия в предстоящих выборах, но окончательно решение, участвовать в них или нет, будет принято ближе к лету», – подытожил политик.

Российский политик и общественный активист Владимир Гарначук считает, что объединение политический партий не создаст интригу в предстоящих выборах, а единый кандидат не сможет должным образом конкурировать с Дмитрием Овсянниковым.

Я считаю цирком, все, что устраивают эти политики. Никакой конкурентоспособностью они не обладают

«Я считаю цирком, все, что устраивают эти политики во главе с Дубовиком. Люди, сидевшие у кормушки при Меняйло, лишились своего места и теперь заново пытаются его занять. Естественно, никакой конкурентоспособностью они не обладают. Единственным человеком, способным конкурировать с Овсянниковым на предстоящих губернаторских выборах, является Олег Николаев. Если он решит баллотироваться, мы сможем увидеть хоть какое-то противостояние не предстоящих выборах, если нет – то ни о чем подобном можно и не думать», – заявил Гарначук в комментарии Крым.Реалии.​

Сам Дмитрий Овсянников пока никак не комментировал информацию о своих потенциальных конкурентах на выборах.