После аннексии Крыма российские силовики начали зачищать информационное пространство полуострова. На журналистов давили по-разному: от проблем с документацией до уголовных дел. Кто-то сумел перекраситься под триколор, другие же продолжили говорить о Крыме с материковой части Украины.​

В 2015 году своих частот лишились крымские радиостанции «Лидер ФМ», «Транс-М-радио», керченская ТРК «Бриз», рок-радио «Ассоль» и единственное на тот момент в мире крымскотатарское радио Meydan. Все они не получили разрешения на работу от Роскомнадзора – якобы не выполнили требований оформления документов для перерегистрации.

«Слушайте. Думайте»

Журналистка из Крыма Татьяна Курманова вспоминает о годах работы на радиостанции «Ассоль» – тогда она практически без опыта пришла в редакцию и нашла свое место. Сейчас Татьяна продолжает работу на «Громадське радіо». Ее зона ответственности – Крым.

«Я переезжала, не зная, где буду работать, больше не могла находиться там… В 2014 году на «Громадське радіо» решили делать специализированный продукт – «Новости Крыма». Мы с Викой (Виктория Ермолаева – соведущая, редактор службы новостей «Громадське радіо» – КР) были авторами и ведущими этой программы», – рассказывает Татьяна.

Создавать контент помогают коллеги с полуострова. Корреспонденты работают, соблюдая строжайшие меры секретности: не называют в материалах своих фамилий, кодируют беседы и переписки, а файлы пересылают по защищенным каналам.

«У нас есть коллеги, которые даже в трудные моменты бесплатно делают сюжеты, новости, материалы, передают синхроны (аудио и видеозаписи – КР). Проект «Новости Крыма» мы делали как волонтеры, потому что это важно и нужно, тем более когда начался конфликт на Донбассе и тема Крыма во многих украинских СМИ несколько отошла на второй план», – вспоминает Виктория Ермолаева.

Журналистки отмечают, что спустя три года после аннексии полуострова ситуация кардинально не изменилась: большинство СМИ крымскую тему по-прежнему игнорируют, крымчане обижаются, мол, их забыли, да и материковых проблем не поубавилось.

Даже среди журналистов мы не видим единого отношения к Крыму

«Даже среди наших журналистов мы не видим единого отношения к Крыму. И от стереотипа, что на полуострове остались «предатели», избавляться все сложнее. Да и проблемы переехавших крымчан-нерезидентов остаются открытыми. Вот платишь ты налоги, но имеешь крымскую прописку – значит ты недочеловек в этом государстве, как бы обидно это ни звучало. Я лично – недочеловек там и недочеловек здесь. Отношение государства к своим гражданам меня пугает и обижает», – делится Татьяна.

О Крыме в эфире «Громадське радіо» говорят ежедневно, программы можно слушать через спутник и в интернете. Правда, на полуострове доступ к сайту блокируют, поэтому желающим придется воспользоваться специальными сайтами для обхода ограничений.

Однако в Крыму радио слышат – крымчане регулярно оставляют отзывы. Татьяна Курманова уверена: медиаграмотность – это вопрос личный, как гигиена или диета. «И если ты не будешь поддерживать собственную медиаграмотность, придется есть и слушать что попало».

«Сила быть собой»

Журналистка Александра Сурган только начинает ​свой путь на радио. В интервью она говорит не о рабочих моментах, а о коллективе, крымском окружении, первом визите на радио Meydan. Вспоминает, что пришла туда, как в семью – «здесь все свои». Александра уехала из родного Севастополя на учебу в Киев, но вернуться на аннексированный полуостров уже не смогла. Приезжая в родной город, замечает перемены в поведении людей.

В Севастополе побаиваются говорить в полный голос и задавать вопросы

«Некогда приветливый и очень болтливый, светлый город превратился в очень тихое место, где теперь предпочитают общаться шепотом. Здесь побаиваются говорить в полный голос и задавать вопросы. Когда я приехала туда в 2014 году, это была нездоровая феерия с салютами. В 2015-м все поутихло и флагов поуменьшилось. А сейчас там проходит нервный шепоток, особенно касательно политики», – рассказывает Александра.

В такой атмосфере, говорит журналист, крымчанам очень важно получать правдивую информацию.

Это большая ответственность, ведь люди, которые слушают, находятся в информационном вакууме

«Материковая часть Украины более избалована информацией и имеет возможность выбирать. Крым такой возможности не имеет. Это большая ответственность – не только профессиональная, но и социальная. И каждый раз, когда ты садишься перед микрофоном, думаешь, что ты не имеешь право врать. Как бы не хотелось что-то скрыть и сгладить, ты должен донести правду – ведь люди, которые слушают, находятся в информационном вакууме», – подчеркивает Александра.

Александра говорит, что для нее очень важно работать с людьми и для людей из дома, а после деоккупации она и сама поедет на родину. Пока обратной связи из Крыма, по ее словам, достаточно: крымчане пишут письма, сообщения, иногда звонят в эфир – передают приветы и заказывают песни. В рамках аналитической программы «Наши Люди» Александра отвечает на вопросы жителей полуострова, передает пожелания к гостям эфира. Пока слышен отклик, отмечает ведущая, есть чувство, что ее работа нужна крымчанам.

Слушатели нам не изменяют. Музыканты активно присылают свои песни, поэты – стихи о родине

На радио Meydan каждый час выходят новости, есть утреннее шоу и аналитическая программа. Это хороший результат, отмечает главный редактор Эльзара Баталова, ведь все, что удалось вывезти из Крыма, – это музыкальный контент, остальное собирали в Киеве с нуля.

«Радио это уникальное, его обожают в Крыму. Российская власть создала свое типа «крымскотатарское радио», но слушатели нам не изменяют. Музыканты активно присылают свои песни, поэты – стихи о родине. Мы открыты для всех, для нас нет подхода «формат – не формат». У нас собрана база крымскотатарской музыки, звучат легенды нашей культуры, молодые и начинающие исполнители. Это объединяющая культурная платформа», – говорит Эльзара.

Радио Meydan ведет интернет-трансляции, а в Крыму его можно слушать и в FM-диапазоне: стабильный прием обеспечен на севере Крыма, частично добивает и до Севастополя, говорят сотрудники.

«Крымчане имеют право знать»

После закрытия ряда радиостанций на полуострове украинское правительство заявило о намерениях расширять информационное влияние на аннексированную территорию. В начале 2017 года в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом запустили в работу телерадиовышку. Теперь в FM-диапазоне на Джанкойский, Красноперекопский и частично – Симферопольский район Крыма с нее вещают четыре радиостанции. В том числе и Радио Крым.Реалии – голоса ведущих и гостей программ можно слышать по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

По информации Мининформполитики Украины, количество украинских радиостанций, которые вещают на Крым, в этом году вырастет вдвое.