Недостаточной называют реакцию официального Вашингтона на гибель представителя ОБСЕ, американского гражданина, в Луганской области на территории, неподконтрольной правительству Украины.

Бывший посол США при ОБСЕ Даниэль Байер, комментируя заявление Государственного департамента США по поводу трагедии, отметил, что считал бы адекватной реакцией на нее личное заявление от главы американского внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсона.

Эта смерть, как и тысячи других, произошли из-за грязной, ненужной, искусственно созданной войны Путина в Украине

«Свою позицию должен был выразить Тиллерсон ‒ он должен был лично признать трагическую потерю и выразить соболезнования. Так, сам он должен дать понять, что эта смерть, как и тысячи других, произошли из-за грязной, ненужной, искусственно созданной войны Путина в Украине. Я большой поклонник представителя Госдепартамента Марка Тонера, но заявление Госдепартамента по поводу гибели сотрудника ОБСЕ должно поступить сверху. Убит американец», ‒ отмечает дипломат.

«Во-вторых, мы должны отдать должное храброй службе более 700 наблюдателей ОБСЕ из 40 стран, которые служат в зоне конфликта как гражданские, без оружия. Они являются глазами и ушами международного сообщества, они работают ради мира», ‒ продолжает Байер.

Не надо поддаваться понятному импульсу убрать наблюдателей. Для мира нужны факты, которые они предоставляют

«Третье: ОБСЕ в дальнейшем должна поддерживать специальную наблюдательную миссию, включая наблюдателей на местах, и требовать, чтобы Россия гарантировала их безопасность на территории, контролируемой ее ставленниками. Не надо поддаваться понятному импульсу убрать наблюдателей. Для мира нужны факты, которые предоставляют наблюдатели», ‒ утверждает экс-посол США при ОБСЕ.

«Четвертое: именно Белый дом, а не посол США в ООН Хейли, должен заявить, что Россия является виновником конфликта и подготовить новые санкции и одновременно усилить общее с европейскими союзниками дипломатическое давление на Путина ради прекращения этой бессмысленной, сфабрикованной войны», ‒ пишет в Твиттере Даниэль Байер.

В Госдепе призывают Россию повлиять на сепаратистов при расследовании гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе

В Государственном департаменте США «шокированы и расстроены» гибелью американца-медика, который входил в состав Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Государственного департамента США Марка Тонера, опубликованном на сайте ведомства.

«Этот случай гибели сотрудника подчеркивает все более опасные условия, в которых работают эти мужественные наблюдатели, включая ограничение доступа, угрозы и гонения, ‒ заявил Марк Тонер. ‒ Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы они позволили ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование обстоятельств этого инцидента».

Как подчеркнул Тонер, с момента своего создания в 2014 году СММ ОБСЕ «играет жизненно важную роль в сфере мониторинга выполнения Минских соглашений, направленных на установление мира в восточной Украине».

«Этот инцидент четко свидетельствует о необходимости немедленного выполнения всеми сторонами ‒ и особенно возглавленными Россией силами сепаратистов, ‒ своих обязательств в рамках Минских соглашений», ‒ подчеркнул исполняющий обязанности представителя Госдепартамента.

«Соединенные Штаты полностью поддерживают мужественных наблюдателей СММ ОБСЕ и резко осуждают все враждебные действия и запугивания, направленные против них. Наблюдатели должны иметь безопасный, полный и неограниченный доступ ко всем районам зоны конфликта».

«Соединенные Штаты вновь призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов и сделать первый шаг в направлении мира в восточной Украине и обеспечить имеющееся и неотвратимое улучшение состояния безопасности в регионе», ‒ отмечается в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Государственного департамента США Марка Тонера.

23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой «ЛНР» части Луганской области подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Согласно сообщению миссии, погиб американский медработник, госпитализированы двое членов патруля миссии, граждане Германии и Чехии. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ответственность за гибель члена мониторинговой миссии ОБСЕ лежит на военно-политическом руководстве России. В группировке «ЛНР» обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ «подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу». Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как теракт. В России призвали к тщательному расследованию инцидента.