Нынешние крымские власти продолжают убеждать в успешности своей инвестиционной деятельности. После того, как Сергей Аксенов «благословил» ряд контрактов на экономическом форуме в Ялте, о своих успехах решили рассказать и чиновники Севастополя. В числе таковых оказался всего один проект – фирмы депутата нынешнего крымского парламента Евгения Кабанова, которого называют новой «звездой» местного строительного рынка.

Единственным проектом, который представлял Севастополь на ялтинском форуме, стал ООО «Интерстрой», пишут местные СМИ. Подконтрольные России власти города подписали с компанией соглашение, предполагающее застройку территории в центре города.

Социальные обещания

По словам вице-губернатора Севастополя Ильи Пономарева, строительство предполагается по улице Токарева, 1 (бывшая территория АТП 14356) на площади 12,5 гектаров. По данным гугл-карт, участок расположен в девяти минутах езды от площади Нахимова.

Илья Пономарев утверждает, что земельный участок, на котором предполагается вести строительство, уже передан компании-застройщику. Главное условие, которое выдвинули чиновники, касалось выполнения инвестором региональных нормативов градостроительного проектирования. По результатам реализации проекта застройщик обещает построить для Севастополя детский сад и школу.

Общая площадь застройки – порядка 100 тысяч кв. м.

«Для города это первый проект такого уровня. Общая площадь застройки – порядка 100 тысяч квадратных метров жилья с учетом соблюдения всех социальных норм. Здесь будет построен детский сад на 250 мест, начальная школа также на 250 мест. Оба объекта будут переданы городу», – обещает гендиректор ООО «Интерстрой» Евгений Кабанов.

«Девелопер обеспечит озеленение не менее 35% территории застройки и устройство автомобильных парковок в соответствии с нормативами. Планируется также строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Соглашение также предусматривает перепрофилирование недостроя на улице Генерала Коломийца, 6 в школу искусств и передачу ее в собственность города», – говорится в сообщении пресс-службы подконтрольного России правительства Севастополя.

Несмотря на то, что инвестор собирается строить в городе жилой массив, он не берет на себя обязательств по передаче квартир очередникам. И чиновники этого тоже не требуют, довольствуясь обещанными детсадом и школой.

«Фирменный стиль»

Интересно, что всего два года назад фирма «ИнтерСтрой» оказалась в Севастополе в центре скандала. Тогда местные жители публично протестовали против строительства апартаментов в районе парка Победы, бухты Омега, а также так называемого Солдатского пляжа. Протестующие рассказывали, что ранее фирма из-за недостатка средств вынуждена была на несколько месяцев «заморозить» свои проекты в Севастополе, а после российской аннексии Крыма ее дела резко наладились и строительство продолжилось.

«Интерстрой» активно осваивает самые живописные места полуострова

Фирма известна в Крыму перечнем строительных проектов. Компания активно осваивает, в том числе, самые живописные места полуострова. Журналисты, освещающие вопрос распределения земли в Крыму, отмечают «фирменный стиль» Кабанова – застройку местных парков. К примеру, «Интерстрой» активно участвует в застройке двух парков в Ялте, возводя там жилой комплекс. «Приморский парк – это святое место. Сделаем парк лучшим в Крыму и Южном федеральном округе», – заявляет крымским СМИ Евгений Кабанов.

«Квадратный метр в жилищном комплексе на берегу Ялты от «Интерстроя» стоит порядка 140 000 рублей. Всего за дом таким образом застройщик может выручить 3,6 миллиарда рублей или 60,6 миллионов долларов по текущему курсу. Отнять от этой суммы 26 миллионов долларов – получаем 34,6 миллиона выручки «Интерстроя», – подсчитали в севастопольском издании «Примечания».

После российской аннексии Крыма «Интерстрой» начал строить дома в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Ключи от квартир в такой новостройке раздавали новоселам в Евпатории в прошлом году. Такой же дом фирма построила в Алуште.

В прошлом году подконтрольные России крымские власти предоставили «ИнтерСтрою» в аренду на 10 лет земельный участок площадью 1,6 гектара по улице Маяковского в Симферополе. Это тоже самый центр города.

Здесь инвестор обязуется построить многофункциональный гостиничный, торгово-офисный и жилой комплекс. Общий объем обещанных инвестиций, согласно реестру крымских инвестпроектов, составляет более 1 миллиарда рублей.

А годом ранее «Интерстрой» возводил в Симферополе многоэтажку со встроенно-пристроенными торгово-офисными помещениями. Тоже в центре города – на бульваре Ленина.





Соратник Жириновского, автор письма Трампу

В подконтрольном России крымском парламенте Евгений Кабанов представляет ЛДПР. Он также является сыном начальника отдела капитального строительства регионального управления заказчика капитального строительства Западного военного округ Константина Кабанова, который администрирует строительство жилья для служащих Балтийского флота в Калининградской области.

Во времена режима Виктора Януковича нынешний соратник Жириновского был награжден несколькими наградами, среди которых благодарность Кабинета министров Украины за участие в развитии строительной отрасли страны.

После российской аннексии Крыма Кабанов публично высказывает свою политическую позицию, поддерживая политику Кремля и критикуя Европу и Запад за санкции в отношении полуострова. В феврале депутат даже написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором предложил ему и его сторонникам приехать на полуостров, чтобы убедиться, что введенные санкции «бесполезны для Америки». Кабанов утверждает, что отправил письмо в Белый дом, но ответа не получил.