«Открытая Россия» надоела

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность нескольких иностранных неправительственных организаций. Среди них оказались OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc (Институт современной России, США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). "Указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными", – сообщается на сайте ведомства.

Опрошенные Радио Свобода эксперты считают, что решение властей – это удар прежде всего по независимым кандидатам, которые планировали участие в муниципальных и региональных избирательных кампаниях. Триггером же стала акция "Надоел", запланированная "Открытой Россией" на 29 апреля.

По закону о нежелательных организациях, принятом в 2015 году, таковыми были признаны семь зарубежных структур, в том числе "Открытое общество" Джорджа Сороса и американский "Национальный фонд в поддержку демократии". Решение Генпрокуратуры означает, что три новых запрещенных организации не смогут больше действовать на территории России, а за работу на такую организацию правоохранительные органы могут привлечь сначала к административной, а потом и к уголовной ответственности. Также предусмотрена заморозка счетов организаций и закрытие их подразделений в России. Кроме того, им запрещается организовывать и проводить публичные мероприятия и участвовать в них.

– Как только эти организации будут внесены в список нежелательных – это делает Министерство юстиции РФ, их деятельность на территории России запрещена. Участие в деятельности – хотя закон не даёт пояснений, что значит участие – грозит сначала административными штрафами, далее – уголовным преследованием, если после двух административных штрафов это участие будет продолжаться, – объясняет глава фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина. – Там еще есть ряд санкций: например, запрет на транзакции в обе стороны со счетов и на счета (в России) нежелательной организации, но это, как я понимаю, не случай "Открытой России", поскольку у них нет счетов в РФ. Но вот с их счетов в других странах теперь на российские счета (любые) ничего не может пройти.

Политтехнолог Вячеслав Смирнов говорит, что такого решения властей "следовало ожидать". Впрочем, какие последствия будут для российских лидеров "Открытой России", предугадать сложно. Надеюсь, что не репрессии, добавляет он:

– Все три организации, которые сегодня признала нежелательными Генпрокуратура, зарегистрированы не в России. Так что юридически они и не должны были действовать в РФ. Скорее всего, речь пойдет о финансировании политических процессов или конкретных политиков этими организациями. Возможно, окажется, что они финансировали Алексея Навального.

Политолог, руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов тоже считает, что принятое в среду вечером решение – прежде всего удар по независимым кандидатам, которые рассчитывали на муниципальных и других выборах на поддержку Михаила Ходорковского.

Поддержкой "Открытой России" планировали воспользоваться многие независимые кандидаты

– Очевидно, это решение было принято в преддверии очередной выборной кампании, а также с расчетом на все последующие выборы, –полагает Миронов. – "Открытая Россия" уже успела развернуть деятельность по подготовке к сентябрьским муниципальным выборам в Москве. Эти выборы являются ступенькой к выборам мэра Москвы 2018 года: поддержка муниципальных депутатов будет нужна кандидатам для прохождения фильтра. Можно рассматривать эту кампанию и как подготовительный этап для федеральных – президентских выборов и следующих выборов в Госдуму. Поддержкой "Открытой России" планировали воспользоваться многие независимые кандидаты. Однако после признания нежелательной организацией ее предвыборную деятельность фактически заблокировали: ей перекрыли возможности для финансирования, она не сможет вести агитацию и т.д. Соответственно, кандидатам теперь придется искать другие пути для участия в предстоящих выборных кампаниях.

"У них электоральные султанаты – а выборы дискредитируем мы. У них кадыровщина и четвертый срок – а конституционному строю угрожаем мы", – написал в твиттере Михаил Ходорковский.

А вот что рассказала в эфире программы Радио Свобода "Лицом к событию" ее ведущей Елене Рыковцевой пресс-секретарь Михаила Ходорковского Ольга Писпанен.

– Вы впрямую увязываете сегодняшнее решение Генеральной прокуратуры с предстоящими акциями?



– Естественно, мы увязываем эти события. Потому что, во-первых, и закон этот принимался конкретно под "Открытую Россию", чтобы признать ее нежелательной. Мало того, придумать этот закон они придумали, но что такое "нежелательная организация" и как с ней бороться, они до конца так и не продумали, объявив юридическим лицам в Британии и в Америке, что они собираются их запретить. Я не очень понимаю, каким образом они хотят это сделать. Потому как движение "Открытая Россия", существующее в Российской Федерации, работающее там, готовящее акцию 29 апреля, никоим образом не связано с этими юридическими лицами. Мы соблюдаем законы Российской Федерации, по законам Российской Федерации общественное движение не имеет права иметь счетов, а главное, получать на них какие-либо деньги, тем более из-за рубежа.



– Вы будете оспаривать это решение?



– Навряд ли, я думаю. Главное, какой смысл в этом? Попытаемся, они скажут "нет" и погрозят пальчиком. Это никоим образом не прервет нашу работу, никоим образом нам не помешает. Как была запланирована акция 29-го во многих городах России, так она и пройдет. Не вижу никакого смысла отвлекаться на какую-то кутерьму людей, придумывающих неправовые законы. На всех не отреагируешь, во-первых. Во-вторых, в этом дурдоме, мне кажется, даже не стоит этого делать. В-третьих, когда они так шевелятся, страшно сучат лапками, наверное, им самим страшно. Значит, правильной дорогой идем, значит, правильные вещи делаем.



– Тогда что меняет для вашей организации это решение Генеральной прокуратуры? В чем ваша деятельность будет скорректирована?



– Ничего не меняет абсолютно.



– Люди, которые работают в России, не будут ощущать какие-то сложности?



– Давайте будем честными, мы откуда можем знать, как людям в Российской Федерации может аукнуться любое сотрудничество с "Мемориалом", или с Институтом региональной прессы, или с Михаилом Ходорковским, или с Навальным. Мне кажется, никто сегодня, даже просто проходящий по улице Мохнаткин, отбывающий уже который срок, над ним издеваются и так далее, не может быть гарантирован от того, что он не попадет за решетку.



– Юридически степень риска при сотрудничестве повышается. Потому что лица, которые сотрудничают с запрещенной в России организацией, автоматически подпадают под уголовное законодательство. Естественно, что пока организация Алексея Навального не запрещена таким же образом, у людей, которые там работают, могут быть проблемы, их могут арестовать на 25 суток, но формально придраться за сотрудничество с этой организацией невозможно. С вашей уже возможно.



– Так было всегда. Можно посчитать, сколько невинных людей по ЮКОСу сидело.

Глава московского отделения "Открытой России" Мария Баронова заявила, что Генпрокуратура не признавала российское движение нежелательной организацией:

– "Открытая Россия" – это не юридическое лицо, которое могут запретить. Могут запретить физическое лицо Марию Баронову, но пока они этого не делают, – прокомментировала она. – Движение продолжит работу на территории России, никак рисков решение Генпрокуратуры для "Открытой России" не несет".

​"​Открытая Россия" планировала провести 29 апреля акции "Надоел" в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Участники акции собираются передать заявления на имя президента Владимира Путина с просьбой завершить политическую карьеру и не выдвигаться на выборах 2018 года. Акцию уже согласовали в 11 городах, но ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге она пока не согласована.

Это упреждающая мера, как мне кажется, перед акцией "Надоел"

– Как я понимаю, 29-е стало последней каплей, наказанием за активность в целом, и это упреждающая мера, как мне кажется, перед акцией "Надоел", – говорит Наталья Таубина. – Собственно, если ОР появится в списках нежелательных до 29 апреля, – а больших сомнений тут нет, они там появятся, – то есть риск, что участников акции "Надоел" станут привлекать к ответственности за участие в деятельности нежелательной организации... А дальше уже пойдут долгие и муторные доказывания, что российское движение "Открытая Россия" не равно тем трем организациям в списке нежелательных или что уведомление об акции подавали физические лица, а не английские и американские организации, ну и так далее. Как к этому будут относиться суды, можно предположить, глядя, как они относятся к аргументам по делам "иностранных агентов", и по задержанным на митингах.

По словам Таубиной, если с перспективами в российских судах все понятно, то для ЕСПЧ здесь есть как раз хорошие перспективы.

"Многие годы российские власти работают над созданием в стране враждебной атмосферы для гражданского общества. Правозащитная деятельность "Открытой России", поддержка ею независимых кандидатов на общенациональных и местных выборах, ее работа в СМИ представляла собой большую помеху для властей. Запрещая эту организацию, они пытаются преодолеть это препятствие", – говорится в заявлении Сергея Никитина, директора российского представительства правозащитной организации Amnesty International.