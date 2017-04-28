Крымский кран мистических историй

Соленая вода с водорослями прямо из крана – это ежедневная реальность жителей Красноперекопска.

«Вода соленая, вонючая и пить ее невозможно, – сетуют крымчане. – Бывает, что-то падает от нее, знаете, как лапти с труб – мох или что?»

Это признак того, что пресную воду под землей уже заменяет соленая – из Сиваша и Черного моря, говорят специалисты.

«Какие-то скважины, возможно, расположены вблизи тех мест, откуда эти водоросли могут подтягиваться. Засоление происходит регулярно и не первый год. Лет 50-60 назад такое уже было: пресную воду стали массово выкачивать – и скважины начали засоляться», – говорит старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского Сергей Гапон.

Она соленая какая-то, постоянно красная бежит – пить невозможно

Подконтрольные Кремлю чиновники признают: вода в Красноперекопске не соответствует санитарным нормам. Она слишком жесткая, превышено содержание хлоридов. Минерализация выше нормы в 2-3 раза, а в некоторых местах Красноперекопского района – и в 5-6 раз.

Жители района отказываются пить такую воду и самостоятельно ищут выход: запасаются ведрами, баклажками и едут в соседние места.

«Она соленая какая-то, понимаете? Постоянно красная бежит. Лично я беру в Танковом, на роднике, потому что нашу пить невозможно».

«Я езжу в Новорыбацкое – беру там артезианскую воду в пятилитровые бутылки».

Такой ситуации в Крыму побаивались и три года назад, но тогда воду приносил Северо-Крымский канал – Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. После аннексии воду на полуостров подавать прекратили. А в 2017 году на канале достроили капитальную дамбу.

«Это сооружение будет служить своего рода подпором для поддержания необходимого уровня. Наблюдения показывают, что сооружение работает в нормальном режиме, фильтрационных потоков не наблюдается, то есть конструкция плотины выполнена на надлежащем уровне», – отмечает начальник управления Северо-Крымского канала Александр Романенко.

Воду не на нужды народа

Питьевая вода в Крыму есть, вот только местные власти решили распоряжаться ею по своему усмотрению. Воду из подземных источников, которую раньше использовали как питьевую, пустили на промышленные и сельскохозяйственные потребности. В частности, ее берут химические заводы – Красноперекопский содовый и «Титановые инвестиции» в Армянске – для технических нужд.

Местные власти предписывают заводам запустить опреснительные станции, но на «Титане» такая даже не построена.

«Цена проекта – 40 миллиардов рублей – достаточно финансово затратная история. Ее решает Корпорация развития Крыма, она взяла на себя эту миссию. К этому подключатся еще и Фонд развития моногородов и средства предприятия «Крымский титан». Эта проблема будет решаться», – озвучил в Крыму заместитель министра промышленной политики подконтрольного Кремлю правительства Борис Кабаков.

Но это очень большая сумма для такого предприятия. К тому же, опреснительная станция требует немало электроэнергии.

«Увеличить затраты на себестоимость завод в принципе не сможет, потому что рынок не позволит. Все то, что три года назад имело человечество для опреснения, считалось нерентабельным в Крыму. Веры, что завод «Титан» сможет себе этого позволить, у меня нет», – говорит Александр Лиев, экс-председатель комитета АРК по водохозяйственному строительству.

И даже если опреснительные установки построят, отходы от ее деятельности могут повлечь экологическую катастрофу в регионе, указывают специалисты.

Огромное количество солей уничтожит флору и фауну

«Большое количество воды с повышенным содержанием солей будет выливаться либо в технические озера-отстойники, либо непосредственно в море. Местные морские экосистемы будут получать огромное количество солей – это будет уничтожать морскую флору и фауну», – указал старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского Сергей Гапон.

В нынешнем Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма проблему водообеспечения признают, но ставки по-прежнему делают на подземные воды, называя этот ресурс «наиболее гарантированным».

«Крымгеология», в свою очередь, отчитывается о работе по переоценке запасов месторождений подземных вод: за прошедший год в горном Крыму исследовали 84 скважины и 12 родников.