«Соленые» будни российской цензуры

На странице в Фейсбуке учителя одной из симферопольских школ несколько дней назад появился не совсем обычный пост. Пользователь опубликовал фотографию объявления, нанесенного на облезлую стену жилого дома при помощи трафарета и содержащего слово «соль», а также адрес некоего сайта. Недоумение педагога, вопрошающего у виртуального сообщества, что бы это значило, френды тут же развеяли. Ему объяснили: это реклама интернет-магазина синтетических наркотиков, которые на сленге наркоманов именуются «соль».

«Что делать? Куда звонить?» –​ вопрошает растерянный педагог и получает совет: «Надо закрасить!» Еще одна добрая душа обещает, что «передаст». Кому и что передаст, правда, непонятно. А кто-то цитирует предупреждение Роскомнадзора, возникающее при попытке зайти на сайт по адресу, указанному в объявлении на стене.

​А теперь – небольшой словарь для тех, кто раньше не сталкивался с описанной ситуацией:

«Соль» или «Соль для ванн» – это сленговое название недорогого наркотика МДПВ, содержащего аналоги мефедрона. По-другому его еще называют «анти-енот», «эйфория», «скорость», «нептун», «ягуар», «спайс» и т.д.​ «Соль» очень популярна в молодежной среде, граффити с ее рекламой часто встречаются по соседству со школами. При употреблении «солей» человек стремительно и необратимо деградирует. Стойкое привыкание возникает после приема одной дозы «соли».

Интернет-магазин «солей» (кристаллов, миксов, марок, таблеток, порошка) – онлайн-сервисы, где любой желающий, анонимно перечислив деньги, может заказать наркотик из каталога. Заказчику присваивается уникальный номер, по которому он может отследить движение своего заказа на сайте магазина. Наркотики передаются опосредованно, в виде закладок (примерно таким образом, как в самых продвинутых шпионских боевиках тайные агенты получают посылки с «большой земли»). Координаты закладок заказчик получает по своему номеру на сайте. Для оплаты используются самые передовые платежные системы, в том числе и криптовалюта (биткоины). Весь процесс продажи наркотиков максимально оптимизирован и обезличен.

Анонимайзер – это специальный сайт в интернете, используя который вы можете скрыть от посторонних в сети свой IP-адрес или обойти блокировку конкретного сайта, запрещенного или недоступного в вашей стране.

Название огромной госструктуры указывает, что она создана не для борьбы с наркотиками, а для контроля за их оборотом

​Наивные немолодые симферопольские учителя, не имеющие представления о реальной жизни своих учеников, и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков России – «достойный» преемник упраздненной год назад Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) – меня в данном микрорасследовании не интересуют. Хотя лишь одно название огромной госструктуры, которое прямо указывает, что она создана не для борьбы с наркотиками, а для контроля за их оборотом, может быть поводом для занимательной публикации.

А вот заставка, появившаяся на мониторе при попытке зайти на «солевой» сайт, мне кое-что напомнила.

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Где-то я уже это видел... Точно! Абсолютно такая же заставка появляется при попытке зайти через большинство крымских провайдеров на сайт Крым.Реалии. То есть новостной сайт и сайт торговцев «белой смертью» блокируются совершенно одинаковым образом.

Новостной сайт и сайт торговцев «белой смертью» блокируются совершенно одинаковым образом

​И хотя российские правоохранительные и надзорные структуры отрицают свою причастность к блокировке Крым.Реалии, сваливая вину на провайдеров, однако наличие в заставке ссылок на официальный реестр запрещенных сайтов выдает инициаторов блокировки с головой.

Ну да ладно, плавали, знаем. И через первый попавшийся под руку анонимайзер захожу на наркосайт, который великолепно открывается.

И ежу понятно, что если продвинутые юные потребители страшного наркотика умеют рассчитываться биткоинами, то уж блокировка любого сайта для этих детей – не проблема.

В поисковике выскакивает аж 222 тысячи (!) ссылок, по многим из которых крымские ребятишки запросто купят любую заразу

​Кстати, вопрос к педагогам старших классов, как говорится, на засыпку: кто из вас сможет хотя бы в самых общих чертах рассказать, что такое криптовалюта? Вот то-то же... Это к вопросу о квалификации современного российского учителя и ориентации его в нынешней действительности.

Но, как выясняется дальше, для наркомана-двоечника даже анонимайзер не понадобится! Стоит только набрать в поисковике название искомого сайта, как тут же выскакивает аж 222 тысячи (!) ссылок, по многим из которых крымские ребятишки запросто купят любую заразу.

И еще. Есть такая штука, называется «зеркала». Так называют точные рабочие копии сайта на других доменах (последние буквы адреса сайта заменяются, предположим, с «.com», на «.pl»). В случае блокировки запрещенного сайта достаточно перейти на его «зеркало» и можно спокойно продолжать процесс, в данном случае –​ покупки «солей». И этих «зеркал» «трудолюбивые» наркоторговцы настрогали видимо-невидимо. Торговля-то не может останавливаться из-за каких-то там Роскомнадзора или прокуратуры. А вот выявлять и блокировать очередное «зеркало» наркосайта чиновникам, очевидно, совсем недосуг, хоть это и является их прямой обязанностью.

Судя по рвению в выявлении «экстремизма», основные силы у современных российских цензоров уходят на борьбу с куда более опасной, чем наркотики, угрозой

​Ведь, судя по рвению в выявлении «экстремизма» в текстах думающих журналистов, основные силы у современных российских цензоров уходят на борьбу с куда более опасной, чем наркотики, угрозой подрастающему поколению, угрозой, ставящей под сомнение вообще само существование в нынешнем виде государства Российского.

Как ни наивно звучат мои слова, угроза эта – правда. И вся мощь надзорных и контролирующих органов российской властной вертикали обрушивается на любого, кто пытается донести до людей неискаженную пропагандой информацию. А некоммерческий сайт с солидной международной репутацией, ресурс, который не только декларирует новости без цензуры, предоставляет ответственный обмен мнениями, открытое обсуждение проблем, но и следует этим стандартам, в очереди на блокировку всегда будет находиться одним из первых.

Как Крым.Реалии.

P.S. Не желая способствовать распространению наркотиков, автор намеренно скрыл в публикации адрес сайта интернет-магазина «солей».

Максим Кобза, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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