«Соленые» будни российской цензуры

На странице в Фейсбуке учителя одной из симферопольских школ несколько дней назад появился не совсем обычный пост. Пользователь опубликовал фотографию объявления, нанесенного на облезлую стену жилого дома при помощи трафарета и содержащего слово «соль», а также адрес некоего сайта. Недоумение педагога, вопрошающего у виртуального сообщества, что бы это значило, френды тут же развеяли. Ему объяснили: это реклама интернет-магазина синтетических наркотиков, которые на сленге наркоманов именуются «соль».
«Что делать? Куда звонить?» – вопрошает растерянный педагог и получает совет: «Надо закрасить!» Еще одна добрая душа обещает, что «передаст». Кому и что передаст, правда, непонятно. А кто-то цитирует предупреждение Роскомнадзора, возникающее при попытке зайти на сайт по адресу, указанному в объявлении на стене.
А теперь – небольшой словарь для тех, кто раньше не сталкивался с описанной ситуацией:
Название огромной госструктуры указывает, что она создана не для борьбы с наркотиками, а для контроля за их оборотом
Наивные немолодые симферопольские учителя, не имеющие представления о реальной жизни своих учеников, и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков России – «достойный» преемник упраздненной год назад Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) – меня в данном микрорасследовании не интересуют. Хотя лишь одно название огромной госструктуры, которое прямо указывает, что она создана не для борьбы с наркотиками, а для контроля за их оборотом, может быть поводом для занимательной публикации.
А вот заставка, появившаяся на мониторе при попытке зайти на «солевой» сайт, мне кое-что напомнила.
Где-то я уже это видел... Точно! Абсолютно такая же заставка появляется при попытке зайти через большинство крымских провайдеров на сайт Крым.Реалии. То есть новостной сайт и сайт торговцев «белой смертью» блокируются совершенно одинаковым образом.
Новостной сайт и сайт торговцев «белой смертью» блокируются совершенно одинаковым образом
И хотя российские правоохранительные и надзорные структуры отрицают свою причастность к блокировке Крым.Реалии, сваливая вину на провайдеров, однако наличие в заставке ссылок на официальный реестр запрещенных сайтов выдает инициаторов блокировки с головой.
Ну да ладно, плавали, знаем. И через первый попавшийся под руку анонимайзер захожу на наркосайт, который великолепно открывается.
И ежу понятно, что если продвинутые юные потребители страшного наркотика умеют рассчитываться биткоинами, то уж блокировка любого сайта для этих детей – не проблема.
В поисковике выскакивает аж 222 тысячи (!) ссылок, по многим из которых крымские ребятишки запросто купят любую заразу
Кстати, вопрос к педагогам старших классов, как говорится, на засыпку: кто из вас сможет хотя бы в самых общих чертах рассказать, что такое криптовалюта? Вот то-то же... Это к вопросу о квалификации современного российского учителя и ориентации его в нынешней действительности.
Но, как выясняется дальше, для наркомана-двоечника даже анонимайзер не понадобится! Стоит только набрать в поисковике название искомого сайта, как тут же выскакивает аж 222 тысячи (!) ссылок, по многим из которых крымские ребятишки запросто купят любую заразу.
И еще. Есть такая штука, называется «зеркала». Так называют точные рабочие копии сайта на других доменах (последние буквы адреса сайта заменяются, предположим, с «.com», на «.pl»). В случае блокировки запрещенного сайта достаточно перейти на его «зеркало» и можно спокойно продолжать процесс, в данном случае – покупки «солей». И этих «зеркал» «трудолюбивые» наркоторговцы настрогали видимо-невидимо. Торговля-то не может останавливаться из-за каких-то там Роскомнадзора или прокуратуры. А вот выявлять и блокировать очередное «зеркало» наркосайта чиновникам, очевидно, совсем недосуг, хоть это и является их прямой обязанностью.
Судя по рвению в выявлении «экстремизма», основные силы у современных российских цензоров уходят на борьбу с куда более опасной, чем наркотики, угрозой
Ведь, судя по рвению в выявлении «экстремизма» в текстах думающих журналистов, основные силы у современных российских цензоров уходят на борьбу с куда более опасной, чем наркотики, угрозой подрастающему поколению, угрозой, ставящей под сомнение вообще само существование в нынешнем виде государства Российского.
Как ни наивно звучат мои слова, угроза эта – правда. И вся мощь надзорных и контролирующих органов российской властной вертикали обрушивается на любого, кто пытается донести до людей неискаженную пропагандой информацию. А некоммерческий сайт с солидной международной репутацией, ресурс, который не только декларирует новости без цензуры, предоставляет ответственный обмен мнениями, открытое обсуждение проблем, но и следует этим стандартам, в очереди на блокировку всегда будет находиться одним из первых.
Как Крым.Реалии.
P.S. Не желая способствовать распространению наркотиков, автор намеренно скрыл в публикации адрес сайта интернет-магазина «солей».
Максим Кобза, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)
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