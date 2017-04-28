Слушания на тему «Противостояние России: дальнейшая оценка возможностей для санкций» состоялись в комитете Сената США по банкам, жилищному и коммунальному хозяйству.



Вооружить Украину, расследовать и обнародовать факты российской коррупции в США и Европе, а также тесно сотрудничать с европейскими и некоторыми азиатскими странами в противостоянии России ‒ таким образом Вашингтон мог бы умерить аппетиты Владимира Путина, более того ‒ возможно, и вовсе остановить российскую агрессию. Так считают американские эксперты, отчитывающиеся на слушаниях в Сенате США.



«Россия ‒ самый опасный противник США в мире на сегодняшний день», ‒ этими словами начал свой отчет перед законодателями многолетний американский дипломат Николас Бернс, чем задал настроение слушаниям в сенате.

Мы можем предоставить смертоносную военную поддержку Украине, мы можем сделать постоянной дислокацию сил НАТО в Польше и странах Балтии

Бывший заместитель госсекретаря США Николас Бернс заявил, что санкции сами по себе не могут сдержать российскую агрессию, но они могут работать в совокупности с использованием других мероприятий:

«Мы можем предоставить смертоносную военную поддержку Украине, мы можем сделать постоянной дислокацию сил НАТО в Польше и странах Балтии, мы можем возродить мощь военной силы США и Европы, о финансировании чего Конгресс уже проголосовал в 2016 году». По словам Бернса, этот пакет американских инициатив в совокупности с санкциями «может помочь в долгосрочной перспективе сдержать президента Путина».



Посол Бернс служил в Госдепартаменте при трех американских президентах ‒ двух Бушах и Клинтоне. Он поддерживает политику Дональда Трампа по Сирии и Северной Корее. А позицию США в отношении России называет «разочарованием» и «проявлением слабости».

Нежелание президента Трампа быть критичным по отношению к президенту Путину ‒ это стратегическая и тактическая ошибка

«Нежелание президента Трампа быть критичным по отношению к президенту Путину ‒ это стратегическая и тактическая ошибка. Путин не уважает красивенькие душистенькие слова. Путин уважает силу. И что необходимо сейчас показать американскому президенту ‒ это силу», ‒ отметил Бернс.



«Президент Трамп не проявляет инициативы, чтобы поручить правительству расследования информации о российском вмешательстве в выборы. Он не критиковал Путина четко и жестко по этому или любых других вопросах, включая Украину. Я не могу представить, чтобы кто-то из предшественников президента Трампа со времен Второй мировой войны не смог дать России знать, не колеблясь, что действия Путина неприемлемы для американского народа и нашего правительства. Впрочем, это горькая реальность администрации президента Трампа», ‒ считает Николас Бернс.



Эксперты также советуют правительству США всерьез взяться за российскую коррупцию за рубежом. В частности, Конгрессу стоит профинансировать создание специального департамента, который будет заниматься исключительно расследованием и обнародованием фактов российской коррупции.

Конгресс должен определить приоритетом целевые санкции в отношении незаконных действий российских лидеров

«Конгресс должен определить приоритетом целевые санкции в отношении незаконных действий российских лидеров. Это, среди прочего, предусматривает создание следственной группы, которая будет расследовать финансовые злоупотребления россиян, заниматься отслеживанием, выявлением, сбором данных, санкционированием, преследованием незаконных денежных потоков от российских властей, касающихся американской финансовой системы. И эта группа должна сотрудничать с правительствами наших союзников, чтобы так же выявлять российские финансовые злоупотребления за рубежом», ‒ заявил главный советник Центра по вопросам санкций и незаконного финансирования Фонда за оборону демократий Чип Понсе.



Участники слушания рекомендуют установить для России четкую красную линию и конкретно объяснить Кремлю, какие последствия предусмотрены за ее пересечение.



Полная трансляция слушаний с переводом на украинский:

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