На страницах мировых изданий Украина с одной стороны предстает безнадежной, с другой ‒ обнадеживающей.

В Украине стартует, вероятно, крупнейший в мире проект на основе технологии блокчейн, пишет агентство Reuters.

Гендиректор компании BitFury, с которой Кабинет министров Украины подписал меморандум о взаимопонимании, Валерий Вавилов рассказал, что украинское правительство начинает переход на новую систему хранения данных, цель которой ‒ повышение прозрачности и эффективности денежных операций. Она позволит контролировать изменения, происходящие с государственными активами.

Блокчейн (англ. Blockchain) ‒ это цепочка блоков транзакций, которые впервые возникли как основа функционирования цифровой валюты биткоин (англ. Bitcoin).

Мы хотим сделать Украину одной из ведущих стран в сфере блокчейн

«Мы хотим сделать Украину одной из ведущих стран в сфере блокчейн... Это соглашение создаст в Украине совершенно новую экосистему для государственных проектов, основанных на этой технологии», ‒ сказал председатель Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Александр Рыженко.

Украина ‒ не единственное государство, внедрившее на самом высоком уровне блокчейн-программу. Швеция, Эстония и Грузия тоже запустили аналогичные инициативы, но меньшие по своим масштабам (они охватывают только один или два сектора, связанные с правом собственности на землю и недвижимость).

У США есть больше причин думать об Украине, чем чисто с позиций укрепления Европы, пишет в колонке для американского издания USA Today американский дипломат и председатель Совета по международным отношениям Ричард Хаас, и их не менее четырех.

Во-первых, оккупация Россией части Украины и аннексия Крыма, нарушает основные принципы международных отношений, напоминает автор. Во-вторых, Россия реализует свое влияние благодаря своей способности доминировать над другими, поэтому важно, чтобы президент России Владимир Путин не пришел к выводу, «что постоянное использование силы ‒ целесообразный способ «сделать Россию великой снова».

Аннексия Крыма ‒ страшный сигнал для сильных мира сего

Третья причина ‒ сознательный отказ Украины от ядерных боеголовок, в соответствии с соглашением между США, Великобританией и Россией. Но дальнейшая потеря Украиной Крыма, по словам Хааса, ‒ страшный сигнал для сильных мира сего, что «отказ от ядерного оружия может быть опасным для вашего политического здоровья и территориальной целостности».

Четвертая причина, которую приводит автор: согласно Будапештскому меморандуму 1994 года, Украина получила гарантии того, что, несмотря на отказ от ядерного оружия, она будет оставаться в безопасности. И эти гарантии, как показывает практика, оказались пустыми, отмечает Хаас и говорит, что такое положение вещей подрывает доверие к США как к надежному партнеру.

Игнорирование того, что происходит в Украине или где-то в мире, сделает нас менее защищенными

Завершает он «хорошими новостями для американских налогоплательщиков»: «Соединенные Штаты могут позволить себе интерес к Украине и многим другим вопросам международной политики. Действительно, США ежегодно тратят не менее 600 миллиардов на оборону. Но это лишь чуть больше 3% от того, что приносит экономика, ‒ этот показатель намного ниже среднего показателя во времена Холодной войны».

Хаас также подчеркивает, что сосредоточенность США на внутренних проблемах ‒ производная риторики Дональда Трампа ‒ может иметь негативные последствия для страны. «Игнорирование того, что происходит в Украине или где-то в мире, не сделает нас умнее, здоровее или богаче. Это сделает нас менее защищенными», ‒ резюмирует он.

«Мои четыре ответа на вопрос госсекретаря Тиллерсона о том, почему американских налогоплательщиков должна волновать Украина»

Восток Украины становится, как никогда, безлюдным из-за блокады, рассказывает в своем репортаже для BBC Том Бурридж.

В материале речь идет о жизни жителей территорий, которые сейчас находятся под контролем сепаратистов. Как описывает герой ее материала, здешние жалуются на полное отсутствие работы для молодых, высокие цены на товары и непрерывный гул снарядов. Одни жалуются на то, «что Путин сделал» с ними, другие обвиняют украинскую власть в «создании этих концентрационных лагерей».

Автор акцентирует внимание на том, что война нанесла серьезный удар угольной и металлургической промышленности. Он приводит слова аналитика ОБСЕ Михаила Боцюркива о том, что такое положение вещей уменьшает шансы возврата Украине ее оккупированных территорий: «Это очередной гвоздь в гробу Минских соглашений». По его словам, войну можно было бы завершить одним звонком из Москвы в Вашингтон, но на пути ‒ отсутствие политической воли.

«Зона изоляции»