Пока видение Белого дома относительно будущего решения конфликта на Донбассе остается размытым, Россия постепенно поглощает этот регион, делают вывод корреспонденты Bloomberg. Между тем редактор Guardian отмечает, что британским политикам становится все более понятно, что не следует ожидать потепления в отношениях между Москвой и Вашингтоном и что последние события в Сирии ‒ явное тому подтверждение.

В столице Литвы, 63% граждан которой высказываются за поддержку Украины, действует так называемое «Сине-желтое движение», которое помогает украинским правительственным войскам в борьбе с пророссийскими боевиками, поставляя на фронт очки ночного видения, шлемы, бронежилеты и оптические прицелы, а детям разрушенных в результате боевых действий населенных пунктов ‒ разноцветных плюшевых медведей. Об этом сообщает новостное агентство Associated Press.

«Если мы не поможем остановить россиян в Украине, они в конце концов к нам доберутся», ‒ говорит шведский волонтер, который руководит процессом доставки вещей к месту назначения.

«Украинцы очень радуются, когда мы приезжаем. Даже когда мы привозим не так уж и много вещей, они благодарны не только за них, но и просто за внимание», ‒ добавляет его товарищ.

Автор материала обращает внимание на заметную поддержку общественности: последний благотворительный концерт собрал 110 тысяч евро. Помогает и литовское правительство. Как отмечает литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, Украина получила от Литвы 8,5 миллионов евро.

«Общее историческое прошлое укрепляет связь между литовцами и украинцами. Мы объединены общей борьбой за независимость и одинаковыми испытаниями. Мы будем помогать Украине стать европейской страной, процветать ‒ это цель всего западного мира», ‒ заверил чиновник.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис также сказал Associated Press, что для Литвы поддержка Украины является проявлением солидарности и что во время его переговоров с украинской стороной в январе этого года «та заверила, что при необходимости предоставила бы такую же поддержку Литве».

«Литовские волонтеры доставляют помощь на передовую, чтобы помочь украинским бойцам в борьбе с пророссийскими сепаратистами»

Учитывая отсутствие четкого сигнала со стороны США, Владимир Путин втихую берет контроль над восточными территориями Украины, похоронив надежду на выполнение мирного соглашения и обеспечение условий, необходимых для отмены санкций, говорится в статье Bloomberg.

Реальная стратегия Кремля в отношении Украины ‒ отделить Донбасс путем постепенной интеграции с Россией, рассказали авторам статьи три источника, близкие к руководству в Москве. Между тем, никаких планов относительно признания или аннексии территорий у него нет.

В материале отмечается, что Россия использует блокаду, которую проводят украинские активисты, как политическое прикрытие, чтобы взять на себя ключевые экономические связи с сепаратистскими зонами. Они пошли навстречу, в частности, признав рубль своей официальной валютой.

Кремль также надеется упростить процедуру получения российских паспортов для около двух миллионов жителей этих регионов, что существенно усложнит для Украины процесс возвращения территорий, напоминают авторы статьи и отмечают, что Белый дом тем временем не демонстрирует какой-либо четкой позиции по ситуации и, похоже, больше сосредоточен на других международных вопросах ‒ таких как Сирия и Северная Корея, поэтому Минские соглашения все больше заходят в тупик.

«Оппоненты внутри страны препятствуют Порошенко предоставить широкую автономию мятежным регионам, как этого требуют мирные соглашения. Между тем два других спорных обязательства ‒ о полном прекращении огня и возвращении приграничных районов украинскому руководству ‒ так же неизменно остаются невыполненными», ‒ резюмируют авторы материала.

«Путин втайне отделяет мятежные регионы Украины, пока США болтают»

Издание Guardian пишет о призыве украинского президента Петра Порошенко не отменять санкции против России, что, по его словам, является единственным способом удержать президента России Владимира Путина за столом переговоров, а танки России ‒ подальше от Европы.

Выступая с речью в аналитическом центре Chatham House Петр Порошенко заявил, что Россия не только нарушает мировой порядок, но и «пытается создать альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей».

В материале говорится, что Великобритания все больше убеждается в том, что администрация президента США Дональда Трампа не намерена завязывать новые двусторонние отношения с Россией и будет активнее вмешиваться в ситуацию в Сирии, чтобы сопротивляться поддержанному Москвой президенту Башару аль-Асаду.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что военное нападение Трампа на сирийские военные самолеты две недели назад было «выразительным сообщением о том, что эпоха, когда варварство Асада воспринималось с пассивностью и бездействием, наконец, подходит к концу».