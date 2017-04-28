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Политика

Снос пятиэтажек: «Возбуждение в Москве велико, закон ужасен»

В Москве продолжаются акции протеста жильцов против сноса их домов (видео)
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Власти Москвы связали снос домов с мнением жителей столицы. В первую волну сноса попадут дома, в которых 100% жителей проголосовали за снос. Об этом заявил префект Северо-Западного округа столицы Алексей Пашков на встрече с жителями вечером, 26 апреля.

В домах, которые изначально не попали в программу сноса, расселение будет проводиться, если за это проголосуют 80% жителей, добавил чиновник. Сперва встречи с префектами были запланированы на среду, но состоялись только в трех округах, остальные перенесены на май. В каждом районе Северо-Западного округа уже нашли стройплощадку для новых домов, они будут не ниже двадцати этажей, однако закон о реновации жилья в Москве еще не прошел даже второе чтение в Госдуме. Тем временем некоторые москвичи, недовольные планами мэрии собираются в инициативные группы.

В Москве продолжаются стихийные акции протеста жильцов против сноса их домов. Люди собираются в собственных дворах и заявляют, что переезжать куда-либо не станут ни при каких условиях.

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Одному из организаторов митинга против сноса домов в Москве Юлии Галяминой утром 27 апреля порезали колеса автомобиля. Она считает, что это связано с готовящейся акцией. По данным издания Znak, в московской мэрии прошло закрытое заседание, на котором обсуждался протест жителей столицы. На встрече якобы упоминалось имя Юлии как главного организатора протеста.

Ранее Галямина подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга в защиту собственности. Она хочет устроить его 14 мая на проспекте Сахарова. По мнению Юлии, власти попросту испугались недовольством людей.

Мне вообще кажется, что Путин больше всего испугался пикетов в Тимирязевском районе, на который вышли бабушки, которые никогда в жизни ни на одном пикете не были

"Власти Москвы пока об этом митинге ничего не говорят. Они говорят вообще о всей нашей деятельности, и Путин, и Собянин высказались однозначно, что они нас услышали, заметили и испугались. Очень много сейчас инициативных групп. Они вообще во всех районах, мы за неделю собрали тысячу подписей в нашем только маленьком квартале, где я живу, где 24 дома. Просто все подписываются против. И люди выходят на пикеты, на митинги. Мне вообще кажется, что Путин больше всего испугался пикетов в Тимирязевском районе, на который вышли бабушки, которые никогда в жизни ни на одном пикете не были. Это его прямой электорат стал возмущаться", – сказала Юлия Настоящему Времени.

Противники реновации – почти провокаторы, которые либо не разбираются в вопросе, либо намеренно вводят граждан в заблуждение. Так на минувшей неделе в эфире телеканала "Россия-1" были представлены недовольные переселением жильцы московских домов. Более того, протестующих против сноса жилья представили как сторонников программы.

Как "Россия-1" выдала пикет против сноса "хрущевок" за сторонников реновации
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Элитные районы Москвы в которых держится самый высокий уровень цен на жилье, Хамовники, Якиманка и Арбат исключили из программы реновации жилья. Префект Центрального округа Москвы Владимир Говердовский объяснил это тем, что жители районов против сноса, а власти не нашли там площадок для нового строительства.

По мнению доцента экономического факультета МГУ Антона Табаха, программа реновации выгодна не только строительному, но и банковскому сектору. Об этом он сказал в интервью Настоящему Времени.

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 апреля провел тайную встречу с жителями нескольких районов Москвы, которые попадают под расселение. Официально встречу нигде не анонсировали, а некоторым журналистам уже после начала мероприятия и вовсе сказали по телефону, что мэр ни с кем не встречается.

О выступлении мэра перед специально приглашенными жителями пятиэтажек в вечерних выпусках новостей рассказали федеральные каналы. Собянин пообещал, что реновации подвергнутся только те дома, жильцы которых сами этого захотят. А выгонять на окраины никого не будут.

Часть жителей, как и журналистов на собрание тоже не пустили. Через полтора часа из Московского дома общественных организаций вышли представители префектуры и пообещали устроить районное собрание для тех, кто на выступление мэра не попал.

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Начальник департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин 10 февраля заявил, что старт второго этапа сноса ветхих пятиэтажек практически невозможен.

Уже 21 февраля мэр Сергей Собянин докладывал Владимру Путину, что в Москве очень много старого жилья, 25 миллионов квадратных метров, в которых проживает более полутора миллиона человек. Путин посоветовал дома снести, а на этом месте построить новые.

Еще через три дня депутаты Мосгордумы потребовали сносить все старые пятиэтажки, включая "несносимые" серии. Позже появился закон который предполагает возможность сноса практических любых домов, в зоне реновации. Он принят Госдумой в первом чтении.

Могут ли москвичи, которые не хотят, чтобы их дома сносили, успокоиться после этих слов президента России, об этом ведущий НВ Тимур Олевский спросил у политолога Кирилла Рогова.

–​ Антон Табах выдвинул такое предположение, что Москва настолько много денег заработала за несколько лет, что их просто девать некуда, поэтому появилась программа реновации. Так это или нет – вопрос отдельный. Как эти планы и реакция москвичей на эти планы могут повлиять на внутреннюю политику?

– Вы знаете, по поводу гипотезы Антона я скажу, что с Москвой и вообще с российскими регионами такая ситуация, что строительный комплекс там – это огромная политическая сила, которую все время надо кормить чем-то. И если вы заметите, то все время есть что-то, за счет чего строительный комплекс, строительная индустрия живет. И когда пришел новый мэр, то сразу был придуман ему проект Новой Москвы, который сразу консолидировал вокруг него, должен был консолидировать эту строительную машину.

Но этот проект не пошел, и поэтому, как мне представляется, мы видим новый проект – проект реновации. Это политическая вещь. Политическая в том смысле, что для того, чтобы чувствовал себя градоначальник уверенно, для того, чтобы у него был политический ресурс, ему постоянно нужно подкармливать какими-то суперпроектами строительный комплекс.

–​ А что за влиятельные люди такие?

– Не знаю. Я только знаю, что всегда это в России устроено так в последние десятилетия, что власть регионального начальника в значительной степени – не только в Москве – строится на связях его со строительной индустрии.

–​ А сейчас могут быть политические издержки выше, чем желание это все сделать?

Люди, которые живут действительно в убитых хрущевках в посредственных или плохих районах, где их много, не очень хороших, они в принципе заинтересованы в переселении

– Да, политические издержки могут быть, здесь ситуация непростая, видите. У ситуации, которая сложилась сейчас, есть такой глубокий политический подтекст, а именно: она в принципе сталкивает интересы разных горожан, причем можно даже проследить некоторые социальные характеристики. Дело в том, что люди, которые живут действительно в убитых хрущевках в посредственных или плохих районах, где их много, не очень хороших, они в принципе заинтересованы в переселении.

–​ Конечно.

– С другой стороны, есть вполне хорошие дома, которые стоят на хорошей земле, и в них заинтересованы особенно строительные комплексы, чтобы расчистить эти территории и построить там новые дома и заработать много денег.

–​ То есть никому не интересно сносить старые пятиэтажки в убитых местах точечно, как это в свое время пытался делать Лужков, хочется какой-то хороший куш отхватить. Владимир Путин над схваткой встал, как будто вчера заявив, что не подпишет закон. Это игра такая или это действительно означает, что Собянину какой-то сигнал послали?

– Вы можете обратить внимание на саму структуру фразы. Путин сказал, что он не подпишет закон, если он будет нарушать права граждан.

– ​ А если не будет – то подпишет.

Возбуждение в Москве велико, закон ужасен, Путин предупредил, что ему не нужны скандалы особенные и какие-то политические последствия в предвыборный год.

– Да. А как проверить, нарушает ли он права граждан, закон, если он еще не подписан? Он же будет нарушать права граждан, когда он будет подписан и войдет в силу. Поэтому до этого момента он точно не будет нарушать права граждан. Я думаю, что здесь был сигнал Собянину, сигнал заключается в том, и Собянин знает это, что возбуждение в Москве велико, закон ужасен, Путин предупредил, что ему не нужны скандалы особенные и какие-то политические последствия в предвыборный год.

Это не значит, что московские власти отступят, это не значит, что Путин призвал их отступить. Там есть очень большие интересы, которые, видимо, санкционированы Путиным. Потому что закон ужасен и он написан в интересах этих жирных котов – строительного бизнеса.

Есть программа обновления пятиэтажек, по расселению пятиэтажек, замены их. Она рассчитана на 20 лет. Эта программа не может быть сильно ускорена. Закон же о реновации, который пристегнут к программе, но отдельно от нее, он, собственно говоря, привносит этот коррупционный мотив в программу, подменяя ее цели, когда рядом возникает еще одна возможность кормушки – именно расчистки таких очень лакомых территории, которые могут быть просто хорошо проданы в ближайшее время. Так что это такая программа и второе дно этой программы, которое задано этим законом.

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