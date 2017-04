В десятках городов России 29 апреля движение Михаила Ходорковского "Открытая Россия" проводит протестную акцию под названием "Надоел". По задумке организаторов мероприятия, активисты понесут к приемным президента письма с требованиями к Владимиру Путину – не выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года. Российская редакция Радио Свобода ведет прямую трансляцию этой акции.

Как объясняет председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев, цель акции – продемонстрировать, что за 17 лет правления Владимира Путина "проблемы только копятся и никогда не решаются":

– 17 лет Россией руководит один и тот же человек, его зовут Владимир Путин. С тех пор, как он пришел к власти в 2000 году, он подмял под себя всю систему: уничтожены независимые суды, независимые СМИ, уничтожена вся система разделения властей, нет никакого контроля над властью. Из последних бесконтрольных действий власти мы можем наблюдать тот самый проект закона о реновации, по которому, нас с вами могут выселить из наших домов в течение 60 дней. Да, конечно, с экранов телевизоров нам говорят, что будет все в порядке, но пока в законопроекте нет никакой конкретики, и многое говорит о том, что мы окажемся у разбитого корыта. Такая система сложилась при том архитекторе, который ее создал – при Владимире Путине. Именно поэтому мы хотим сказать: "Все, хватит. Надоело". 29 апреля мы несем свои требования президенту не идти на четвертый срок, потому что это будет уже 24 года правления одного и того же человека. У нас Брежнев правил столько, сколько Путин сейчас у власти, 18 лет, и это ассоциируется с полным болотом, а тут еще больше, – заключает Александр Соловьев.

У нас Брежнев правил столько, сколько Путин сейчас у власти, 18 лет, и это ассоциируется с полным болотом, а тут еще больше

Акция под названием "Надоел" запланирована в 31 городе, в некоторых городах власти акцию согласовали. В Москве активистам договориться с мэрией не удалось. Представители "Открытой России" собирались провести 10-тысячное шествие по Славянской площади, Старой площади и улице Ильинка и затем передать петиции в администрацию президента. Мэрия предложила перенести мероприятие на проспект Сахарова, однако этот вариант не устроил организаторов – по их задумке, акцию необходимо проводить непосредственно у администрации президента. 28 апреля Пресненский суд Москвы признал законным отказ мэрии в согласовании первоначального маршрута акции.

Московская полиция призвала жителей города не участвовать в акции 29 апреля, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попытки провести несогласованное мероприятие приведут к "законной реакции властей в рамках законодательства". В Кемерово на акции "Надоел" задержаны около 20 человек. В Ижевске и Горно-Алтайске задержаны организаторы протестов.

В предверии акции в московском офисе "Открытой России" прошли обыски. По информации агентства ТАСС, правоохранители пришли в офис организации "для выемки документов". Представители "Открытой России" рассказали, что у сотрудников движения изъяли ноутбуки, в том числе и личные, материалы с символикой, около 100 тысяч листовок к акции 29 апреля. Из восьми присутствующих в здании адвокатов, внутрь на обыск никого из них не пустили, не приняли их ходатайства и замечания, а также не позволили ознакомиться с протоколами. Кроме того, помощнице координатора московского отделения Марии Бароновой Валентине Дехтяренко выкрутили руки и силой отобрали телефон. Сотрудники "Открытой России" отмечают, что следователи не имели права требовать личные вещи для осмотра, поскольку в рамках оперативно-розыскных мероприятий такая процедура не предусмотрена.

По информации Радио Свобода, сотрудники российских правоохранительных органов объясняют свои действия поступившим звонком о том, что в штабе движения якобы находится запрещенная литература.

Координатор "Открытой России" Полина Немировская предположила, что этот обыск – месть со стороны московской власти. Ранее организаторы акции 29 апреля объявили, что главной темой московского мероприятия станет законопроект по реновации жилья:

"Поскольку СК и ФСБ не было, а был только ЦПЭ (РС – Центр по противодействию экстремизму), логично предположить, что масштаб события — городской. Иными словами, месть Собянина и мэрии. Напоминаю, что Собянин — враг всех людей, выселит вас из квартиры, опутает город пробками, положит на ваши чувства не только болт, но и два слоя низкокачественной плитки, а после отправит к вам эшников, потому что вы посмели возмутиться," – написала Полина Немировская.

В регионах на активистов "Открытой России" также оказывается давление. Суд в Казани арестовал на пять суток координатора местного отделения движения "Открытая Россия" Илью Новикова и активиста Эмиля Гараева за призывы к участию в акции 29 апреля. 26 апреля их задержали за раздачу листовок. По месту работы Новикова также прошел обыск. В Казани мероприятие 29 апреля не согласовано.

В Краснодаре, например, здание приемной президента России огородили:

27 апреля российское Министерство юстиции по требованию Генеральной прокуратуры внесло организацию "Открытая Россия", зарегистрированную в Великобритании, в перечень "нежелательных". В Генпрокуратуре уточнили, что решение ведомства не отразится на деятельности одноименного движения в России, в список "нежелательный" попали структуры Ходорковского: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc (Институт современной России, США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). Пресс-секретарь Михаила Ходорковского Ольга Писпанен в эфире Радио Свобода связала решение Генпрокуратуры с акцией 29 апреля.

Предыдущая крупная протестная акции под названием "Он вам не Димон" состоялась в России 26 марта. Жители более 80 городов вышли на улицы, полиция задержала рекордное количество человек – по данным проекта ОВД-Инфо, около полутора тысяч демонстрантов по всей стране, 1043 – в Москве. Поводом для этой акции стал фильм-расследование ФБК Алексея Навального, в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев через некоммерческие фонды и доверенных лиц владеет недвижимостью в России и за границей, а также яхтами, агрокомплексом и виноградниками. Премьер спустя месяц после публикации назвал расследование "чушью" и "бумажками"