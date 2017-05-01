«Только выпил за танкиста, смотришь – День артиллериста» – такое творчество советских времен как нельзя лучше характеризует жизнь полуострова и сегодня. После российской аннексии Крыма праздников у местных жителей прибавилось. Выходные дни с танцами, песнями, парадами и демонстрацией военно-патриотического настроя все чаще сопровождают жизнь крымчан.

Новые весенние праздники начинаются с середины марта.

16-го – в Крыму отмечают то, что в России называют «крымским референдумом».

18-го – день российской аннексии Крыма (в 2014 году Владимир Путин подписал указ о принятии Крыма под контроль России) – на полуострове теперь выходной.

Таким образом, в этом году псевдореферендум и непризнанное мировым сообществом «присоединение Крыма» к России праздновали три дня подряд: боевики шагали рядом с крымскими силовиками, а дети имитировали войну со сцены.

Середина весны – и вновь праздничные дни.

11 апреля – День крымской Конституции – на полуострове повышают «правовую культуру граждан».

12 апреля – российский День космонавтики – в Крыму митинги.

13 апреля – годовщина освобождения Симферополя от фашистов – по городам курсирует «Поезд Победы».

А еще – религиозные праздники и юбилей крымского «Беркута». Местные СМИ освещают почти каждое из торжеств. А российский глава аннексированного Крыма хочет экспортировать новую памятную дату.

«Сегодня знаковый для Крыма и для всей России день – ровно 234 года назад, в 1783 году, императрица Екатерина II подписала Высочайший Манифест о принятии Крыма, Тамани и Кубани под защиту Российской Империи», – написал в Фейсбуке 18 апреля подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

Он уверен: этот день должна праздновать вся Россия.

День Крыма – 20 января – остался с украинских времен. Сегодня кое-кто воспринимает дату как сугубо российский праздник

А вот День Крыма – 20 января – остался с украинских времен. В 91-ом году именно в этот день состоялся референдум по воссозданию Крымской Автономной Советской Социалистической республики. Сегодня кое-кто воспринимает дату как сугубо российский праздник и считает, что он стал фундаментом для российской аннексии.

«Проголосовали в 90-х годах за что? За то, чтобы быть в составе России».

«Вы же видите, мы в Россию перешли, если бы не были самостоятельны, то навряд ли бы мы перешли в Россию», – делятся мыслями о значимости того референдума нынешние жители полуострова.

К чему гуляния?

Впрочем, один крымский праздник теперь похож на другой: флаги, силовики, концерты, упоминания о победе во Второй мировой войне и российские символы. Такой формат сформирован неспроста, считают эксперты, а праздники стали частью политической культуры.

«Праздники помогают с помощью символов и кодификации вписать территории в то политическое и правовое поле, в какое попал волею судьбы Крым. Российские власти в Крыму стараются всячески показать, что Крым – это Россия, для этого используют и праздники в том числе. И если обратить внимание как это празднуется, то обязательно видно кокошники и сарафаны. Делается это, чтобы каждый раз, даже если этот праздник имеет весьма опосредованное отношение именно к российской культурной традиции, показать, что это Россия, Россия и еще раз Россия – использовать атрибутику», – говорит доцент Таврического национального университета имени Вернадского Евгения Горюнова.

Российские власти в Крыму стараются всячески показать, что Крым – это Россия, для этого используют и праздники в том числе

При этом она отмечает, что три года – маленький срок, чтобы вписать новые даты в праздничный календарь. Для крымчан российские праздники родными так и не стали. При этом крымские праздники также плохо приживаются в соседней России и то, что в первые годы аннексии (день 18 марта – КР), праздновалось с большим размахом, в этом году россияне встретили не столь однозначно.

«Российский народ разочаровался, если не в «присоединении Крыма», то в социально-экономической ситуации, которую многие связывают с «присоединением Крыма», поэтому в этом году решили пафосно не праздновать», – говорит Горюнова.

Ушедшие из календаря

Народный Хыдырлез превратился для бюджетников в праздник по принуждению

До российской аннексии крымские татары каждый год собирались 18 мая – в День памяти жертв Депортации крымскотатарского народа – в центре Симферополя, чтобы помолиться о погибших во время тех трагических событий. Новые власти полуострова теперь это запрещают, а вместо траурных дат – вновь веселье. Главные мусульманские праздники – Курбан-байрам и Ораза-байрам стали выходными для всех крымчан. А народный Хыдырлез превратился для бюджетников в праздник по принуждению. С его помощью пытаются продемонстрировать лояльность крымских татар к российским властям.

День Независимости Украины – на полуострове ныне обычный рабочий день. Публично отмечать его теперь не принято. Но эту дату в Крыму не забывают: 24 августа у памятника Тарасу Шевченку традиционно – цветы.