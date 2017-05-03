Крым: территория несвободы

Третьего мая в мире отмечают Международный день свободы прессы. Это еще один повод взглянуть на непростую жизнь журналистов во многих странах мира. Украину относят к частично свободным странам в плане свободы СМИ, а аннексированный Крым входит в пятерку худших территорий в плане свободы прессы.



Международный день свободы прессы начали отмечать в 1993 году после решения Генеральной ассамблеи ООН, и именно под этот день многие международные правозащитные организации обнародовали доклады о состоянии дел со свободой прессы в мире.

Мы защищаем журналистов, потому что их слова могут защитить мир

«Журналисты едут в опасные места, чтобы дать голос тем, кто его не имеет. Представители СМИ подвергаются нападениям, половому надруганию, давлению, получают ранения и даже погибают. Нам нужны лидеры для защиты свободных СМИ – это важно для предотвращения дезинформации. И нужно, чтобы все стояли на защите права на правду», – сказал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.



«В международный день свободы прессы я призываю остановить любое давление на журналистов, потому что свободная пресса помогает установлению мира и справедливости для всех. Мы защищаем журналистов, потому что их слова и отснятый материал могут защитить мир», – добавил Гутерреш.





В конце прошлого месяца американская правозащитная организация Freedom House сообщила, что только 13 процентов населения планеты живет в странах, где существует свободная пресса, 42 процента людей мира живут в частично свободных странах, а 45 процентов – в странах с несвободной прессой.



В докладе Freedom House говорится, что сейчас и в некоторых демократических странах политики пытаются влиять на работу прессы.

Когда политические лидеры в США нападают на медиа, это поощряет их коллег за рубежом делать то же самое

«Когда политические лидеры в Соединенных Штатах нападают на медиа, это поощряет их коллег за рубежом делать то же самое», – говорит аналитик Freedom House Элен Агекян.



Freedom House отмечает, что президент США Дональд Трамп критиковал СМИ как кандидат и теперь уже как президент, отвергая роль СМИ как контроля, удерживающего политиков ответственными за свои слова и действия.



Свободная пресса в окружении «волков-автократов»: Дональд Трамп пока наблюдает со стороны

​



В 2016 году показатель свободы прессы в мире снизился – сейчас он находится на самой низкой отметке за последнее десятилетие.



Конфликт России с Украиной, по информации Freedom House, также влияет на состояние свободы СМИ.

Контролируемые Москвой СМИ распространяют дезинформацию и подрывают легитимность украинских институтов

«Контролируемые Москвой СМИ распространяют дезинформацию и подрывают легитимность украинских институтов, а правительство в Киеве продолжает ограничивать доступ к многочисленным российским СМИ и запрещает въезд десяткам российских журналистов», – говорится в докладе.



Украина в мировом рейтинге правозащитной организации находится в категории частично свободных стран в плане свободы прессы.



Freedom House о 199 странах и территориях в плане свободы прессы: зеленым цветом обозначены свободные страны, желтым – частично свободные, серым – несвободные

Крым: «хуже, чем в самой России»



Аннексированный Россией Крым попал в пятерку худших территорий мира в плане свободы средств массовой информации.



В Крыму отключены украинские телеканалы, а украинские веб-ресурсы постоянно блокируют. Редакция крымскотатарского телеканала АTR была вынуждена покинуть полуостров – теперь она работает из Киева. Колумнист Крым.Реалии Николай Семена находится под домашним арестом за мнение об украинской принадлежности Крыма. Очередное заседание суда по делу Семены назначено как раз на третье мая – в Международный день свободы прессы.

Крым – на четвертом месте в мире среди худших в плане свободы прессы территорий

​

«Ситуация в Крыму намного хуже, чем в самой России. Дело в том, что Россия захватила Крым не так давно и там еще остались некоторые независимые журналисты. И все эти наезды на свободу слова заметны. А там, где уже нет независимых журналистов, нет и нарушений прав журналистов. В Крыму вообще нет независимых источников информации», – говорит в интервью Радіо Свобода Роман Головенко из Института массовой информации в Киеве.

Другие проблемы Украины

По данным международной организации «Репортеры без границ», Украина находится на 102 месте в мире по уровню свободы прессы – за год этот показатель улучшился на пять ступеней.

В отчете раздел по Украине назван «На перекрестке». В докладе «Репортеров» говорится, что информационная война с Россией вызывает обеспокоенность, украинской власти не удается защитить журналистов от нападений. В качестве примера в отчете приводят убийство Павла Шеремета, а также публикацию (сайтом «Миротворец» – ред.) личных данных тысяч журналистов, которых обвинили в «измене», поджог офиса телеканала «Интер». А Freedom House считает негативным недавний запрет в Украине российского независимого телеканала «Дождь».

На контролируемых сепаратистами территориях царит беззаконие, нет журналистов

«На контролируемых сепаратистами территориях на востоке страны царит беззаконие, нет критически настроенных журналистов или иностранных наблюдателей», – читаем докладе «Репортеров».



«Репортеры» говорят, что со времен Революции Достоинства в 2014 году украинская власть осуществила ряд реформ, включая прозрачность собственности СМИ и доступ к официальной информации, которую имеют госорганы.

«Но еще нужно много сделать для ослабления крепкой хватки олигархов в медиа и поощрения редакторской независимости», – читаем в докладе «Репортеров без границ».

Сильная роль олигархов в медиа – это негатив, потому что они используют СМИ в своих интересах

«Раскрытие информации о владельцах – это положительный шаг, но он важнее не для журналистов, а для зрителя, чтобы лучше понимать, кто стоит за медиа. Особенно, когда речь идет о телеканалах, потому что это наиболее влиятельные СМИ», – объясняет Роман Головенко.

«Сильная роль олигархов в медиа – это, конечно, негатив, потому что они используют СМИ в своих интересах, – добавляет Головенко. – Потому что для олигархов СМИ – это не основной бизнес, а дополнение к промышленным активам».