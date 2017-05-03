Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Украинский депутат хотел сдать в аренду Крым России. Но лишился гражданства», – сообщает польский телеканал TVP.

«Президент Украины Петр Порошенко​ лишил гражданства депутата Андрея Артеменко. В феврале этого года Артеменко предложил сдать Крым в аренду России на период от 30 до 50 лет. А по истечению этого времени – провести на полуострове референдум под наблюдением международных институтов».

Видео: «российская ракета уничтожает корабль у берегов Крыма», – публикует на своем сайте аргентинское издание Еlsol.

«Береговая ракетная бригада Черноморского флота ВМФ России в минувшие дни поразила «вражеский корабль» у берегов Крыма, говорится в сообщении Министерства обороны России. Для осуществления атаки был использован береговой ракетный комплекс УТЕС. На видео, опубликованном министерством, можно наблюдать за подготовкой к военному маневру и, наконец, пуску крылатой ракеты П-35. «Спустя несколько минут после старта крылатая ракета П-35 успешно поразила морской корабельный щит, дрейфующий в море на удалении около 170 километров», – говорится в официальном сообщении пресс-службы российского Минобороны.

Противокорабельные ракетные комплексы УТЕС развернуты на побережье Крымского полуострова, в 500-600 метрах над уровнем моря. Эти комплексы оснащены крылатыми ракетами П-35, которые имеют потенциал для поражения морских целей, которые находятся в пределах 300 километров. П-35 достигает скорости до 2000 километров в час и оснащена боеголовкой весом в одну тонну. Системы УТЕС остались от советской эпохи, но они все еще достаточно надежны и их эффективность значительно повышается благодаря взаимодействию с современными комплексами «Бастион» и «Бал», которые также состоят на службе Черноморского флота».

«ЕС уничтожат беженцы? Посол говорит о проблеме, о которой мало известно», – интервью с украинским послом в Чехии Евгением Перебийнисом под таким заголовком опубликовало издание EuroZprávy. Среди прочих тем обсуждалась и ситуация с полуостровом.

Мы сделаем все для того, чтобы вернуть нам Крым де-факто

«Рассчитывает ли все еще Украина и ее жители на возвращение Крыма? Да, некоторые политики в Европе и в мире говорят, что Украина должна смириться с потерей Крыма. Но этого никогда не будет, в соответствии с международным правом, это наша территория – просто временно оккупированная. Но правда всегда побеждает, и мы сделаем все для того, чтобы вернуть нам Крым де-факто. Мы будем использовать все инструменты, в том числе судебные, или даже давление на международное сообщество. Хотя это может продолжаться довольно долго, но Крым вернется в Украину».

«Крым соединится с «мостом Путина». И скоро!» – полагает швейцарское издание 24heures.

«Работа быстро продвигается, от Ялты до Владивостока ее широко освещают в средствах массовой информации Кремля, хвалящих «мост Путина». Что касается президента, который выделил в бюджете около 3 миллиардов евро, то для него этот проект стал приоритетным.

Сомнения касаются финансовой прозрачности строительства за счет государственных средств без тендера. Контракт был заключен с близким другом Владимира Путина – Аркадием Ротенбергом. А все строительство моста является объектом европейских и американских санкций, запрещающих использование западных технологий и финансирования. Кремль хочет показать, что может преодолеть эти препятствия».

«Полуостров страха. Как выглядит Крым спустя три года после аннексии», – репортаж с таким заголовком предлагает польская редакция журнала Newsweek.

Из настоящего тут – страх, высокомерие новой власти и надежда жителей, что Путин построит им рай на земле

«Спустя три года после аннексии Крым уже не является Украиной, но и Россию лишь имитирует. Из настоящего тут – страх, высокомерие новой власти и надежда жителей, что Путин построит им рай на земле. Дорог, по сути, так и нет, но зато выросла дисциплина. В Крыму господствует страх перед спецслужбами, прокуратурой и полицией, которыми при Украине все пренебрегали. Города теперь патрулируют казаки и нагайками стегают шумную молодежь за распитие пива в общественных местах или за чрезмерно экстравагантную одежду. Россияне круто взялись за подавление любых признаков сопротивления новой власти».