Канцлер Германии Ангела Меркель 2 мая встречалась с российским президентом Владимиром Путиным. После окончания переговоров в Сочи Меркель выступила перед журналистами и заявила, что нет необходимости в выработке новых соглашений по ситуации в Украине, а следует выполнять действующие Минские соглашения.
У российского президента Владимира Путина май начался с общения с лидерами мировых государств. Во вторник в своей сочинской резиденции он встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из главных тем переговоров была ситуация на востоке Украины. После окончания переговоров Меркель обратила внимание на то, что на Донбассе должны пройти полноценные местные выборы.
«Мы имели непрямые переговоры через контактные группы, и шаг, который необходимо сделать, это – провести выборы, результатом которых будет легитимная власть в регионах Донецка и Луганска. На такой основе могут произойти прямые переговоры. Для того, чтобы это произошло, нам нужна дорожная карта, нужно больше усилий. Это то, над чем мы должны работать», – заявила Меркель.
Владимир Путин – человек в футляре
Владимир Путин тоже не обошел стороной Украину.
Эти территории никто не отделял. Их отделяет сама украинская власть, организуя всевозможные блокады
«Что касается событий на востоке Украины, это является результатом государственного переворота, антиконституционной смены власти в Киеве. Это первое. Второе – эти территории никто не отделял. Их отделяет сама украинская власть, организуя всевозможные блокады», – сказал Путин.
Российский президент сделал вид, что Россия к событиям на востоке Украины вообще не причастна. Также Путин отверг все обвинения во вмешательстве в политическую жизнь других стран.
Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что эти сентенции можно назвать сюрпризом, но вряд ли они удивили Меркель.
Путин остался тем же самым Путиным. И, к слову говоря, Ангела Меркель была первая, кто сказал, что он живет в своей выдуманной реальности
«Путин остался тем же самым Путиным. И, к слову говоря, Ангела Меркель была первая, кто сказал, что он живет в своей выдуманной реальности. И он продолжает там жить. Странно было бы ожидать, что он скажет что-то другое. Самое важное, что на это уже никто не обращает внимания. Меркель приехала, Меркель убедилась в том, что он находится в своем футляре, ну, и, собственно говоря, уехала», – отметил политолог.
Санкции подождут
Вечером во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщалось ранее, речь шла о Сирии.
Накануне стало известно, что Сенат США отложил рассмотрение законопроекта, который предусматривает расширение антироссийских санкций за присоединение Крыма, поддержку Башара Асада в Сирии и возможное вмешательство в президентские выборы в США. Рассмотрение этого вопроса решено отложить до завершения расследования возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Законопроект предусматривает невозможность для Трампа или иного президента отменить санкции своими президентскими указами.
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