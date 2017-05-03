Канцлер Германии Ангела Меркель 2 мая встречалась с российским президентом Владимиром Путиным. После окончания переговоров в Сочи Меркель выступила перед журналистами и заявила, что нет необходимости в выработке новых соглашений по ситуации в Украине, а следует выполнять действующие Минские соглашения.



У российского президента Владимира Путина май начался с общения с лидерами мировых государств. Во вторник в своей сочинской резиденции он встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из главных тем переговоров была ситуация на востоке Украины. После окончания переговоров Меркель обратила внимание на то, что на Донбассе должны пройти полноценные местные выборы.

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«Мы имели непрямые переговоры через контактные группы, и шаг, который необходимо сделать, это – провести выборы, результатом которых будет легитимная власть в регионах Донецка и Луганска. На такой основе могут произойти прямые переговоры. Для того, чтобы это произошло, нам нужна дорожная карта, нужно больше усилий. Это то, над чем мы должны работать», – заявила Меркель.



Владимир Путин – человек в футляре



Владимир Путин тоже не обошел стороной Украину.



Эти территории никто не отделял. Их отделяет сама украинская власть, организуя всевозможные блокады

​«Что касается событий на востоке Украины, это является результатом государственного переворота, антиконституционной смены власти в Киеве. Это первое. Второе – эти территории никто не отделял. Их отделяет сама украинская власть, организуя всевозможные блокады», – сказал Путин.



Российский президент сделал вид, что Россия к событиям на востоке Украины вообще не причастна. Также Путин отверг все обвинения во вмешательстве в политическую жизнь других стран.



Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что эти сентенции можно назвать сюрпризом, но вряд ли они удивили Меркель.

Путин остался тем же самым Путиным. И, к слову говоря, Ангела Меркель была первая, кто сказал, что он живет в своей выдуманной реальности

​«Путин остался тем же самым Путиным. И, к слову говоря, Ангела Меркель была первая, кто сказал, что он живет в своей выдуманной реальности. И он продолжает там жить. Странно было бы ожидать, что он скажет что-то другое. Самое важное, что на это уже никто не обращает внимания. Меркель приехала, Меркель убедилась в том, что он находится в своем футляре, ну, и, собственно говоря, уехала», – отметил политолог.



Санкции подождут



Вечером во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщалось ранее, речь шла о Сирии.



Накануне стало известно, что Сенат США отложил рассмотрение законопроекта, который предусматривает расширение антироссийских санкций за присоединение Крыма, поддержку Башара Асада в Сирии и возможное вмешательство в президентские выборы в США. Рассмотрение этого вопроса решено отложить до завершения расследования возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Законопроект предусматривает невозможность для Трампа или иного президента отменить санкции своими президентскими указами.