«Удачно на референдум сходили» – из крымских сетей

Недовольство крымчан жизнью в нынешнем Крыму периодически прорывается наружу. Люди жалуются на дороговизну, невыплату зарплат и многие другие проблемы. Вердикт комментаторов можно выразить украинской поговоркой «Бачили очі, що купували».

Героиня этого видео из Феодосии открыто говорит, что при Украине ей жилось лучше.

Татьяна Варвинская

Смотри-ка, а Холодильник побеждает Телевизор, медленно, но верно.

А это видео, снятое в Керчи, вызвало настоящий шквал комментариев в соцсетях. Участники обсуждения признаются: им не жалко тех, кто в кадре.

Крымское население плачет, что нет денег, с работы увольняют, жизнь ужасная. Там одна тётка, рыдая спрашивает: "Чем кормить детей?". Российскими паспортами кормите. Опубликовано Александром Тверским 1 мая 2017 г.

Rohini Atma

Бэрримор, что это за вой на болотах?

Наталия Грязна

ось так закінчується будь-яка зрада, ніякого майбутнього у великій росії, самі робили вибір. самі тепер і майте його ( це про тих совєтцких громадян, що лишили своїх дітей перспективи, зрадивши батьківщину)

Юрий Богомолов

Глупые люди. Если и жалко, то самую малость. За собственную глупость надо платить...

Олег Билоус

А теперь все вместе! Рифирендум!!! Рифирендум!!!!

Екатерина Мальдон

...Камней же с неба еще нет, и чего людям спокойно не живется?...

Татьяна Ивлева

...что, и в родной гавани плохо? вроде и бандеровцев нет…

Elena Ivchenko

Ишь ты, "безболезненного перехода" хотели. Предательство не бывает безболезненным, ответочка быстро прилетает.

Дмитрий Киргинцев

"безболезненный переход" - это называется эвтаназия..

Вера Левкович

Когда закрывались украинские предприятия и люди оставались без работы, вы радовались. Но на чужом горе счастья не построишь. И кстати, главное, что у вас нет войны, ведь это же главное, товарищи! Какие дети? Затоунаснестреляют. Или напомнить про злых биндер?

Елена Загоруйко

Это расплата за предательство, за нелюбовь к Украине, за скрытый шовинизм и великодержавность. за недоумие и за эгоизм. Вот за эгоизм и жадность - прежде всего! Мне не жалко этих жадных стариков - они должны были понимать, что делают, мне жалко студентов и школьников - молодежь, выросшую в Украине и ни с того, ни с сего - лишенную Родины, достоинства, нормального будущего у себя дома. Кому нужны теперь дипломы Крыма -если их никто не будет признавать в мире? Они будут наказаны тем, что их дети будут навсегда "вторым сортом" - и вот это печально((( Они лишили своих детей достойной жизни дома и за рубежом , чего уж теперь плакать по зарплате и пенсиям? И самое главное - это было прогнозируемо, стоило только включить мозги, а не завидовать тем, кто остался на территории России после распада Союза. А если уж так вам хотелось в Россию - чего не переехали? Все кто хотел жить в России - приезжали и нормально жили и работали.

Zac Branigan

Нет ни злости, ни радости, лишь презрение.

Daniel Rodriguez

Это видео бесценно… Смотря это, я вспоминаю как они же в марте 2014-го вальяжно рассказывали -"мы празднуем возвращение в роднуюгавань, шампанское тиклорикой, мыщасливы, раасия, раасия, путен, путен, заарплаты ваазрасли, пенсии ваазрасли, мыщаслевы, майдауныказлы, нашимальчеги, бееркутъ, бееркутъ". Ватка крыма, вас же предупреждали, что оккупанты вас выкинут на обочину жизни как использованный презерватив - что собственно и случилось, я вас неистово поздравляю. Каждому по делам его.

Николай Агапов

Внешне нормальные люди, но они к сожалению не патриоты, пытаются раскачать стабильность, внести весну Майдана. Нужно ждать и молчать, и праздник придет в их дома. Они ни как не поймут, что виной всему Навальный

Богдана Агамалян

Удачно на референдум сходили)

КРЫМский УКР‏

Неужели в Крыму есть недовольные? :-) Нас же россия постоянно убеждает в том, что на полуострове все всем довольны

Возгласы недовольства слышны и в других городах полуострова.

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Оксана Овсюк

Стараюсь не вспоминать те дни... эти вопли, сумашедшие рожи и полная безысходность ои понимания, что жить среди этих... не получится никак... что надо бежать отсюда и что бежать со своим любимым домом, построенным с нуля - не получится... Может я плохая, но мне не будет их жаль, даже если их сраные лотки сравняют с землей. Плевать на это.

Майя Колесникова

Эти никогда не встанут! Они лежачие. А под лежачий камень вода не течет.

Olga Chernyshova

В 14 году они последний раз встали, теперь только ползком))

Василий Зеленчук

Дурные, снесут и не спросят, а в Севастополе остались рабы, а рабы любят плетку

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