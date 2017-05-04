«Грязь и агрессия на пляжах НАТО»

Российские власти, обещавшие "ответные меры" в случае вступления Черногории в НАТО, пытаются нанести удар по основному сектору черногорской экономики – туризму. В российских медиа в последние недели идет кампания по дискредитации черногорского направления параллельно с рекламой отдыха в Крыму и Сочи. Впрочем, сами черногорцы считают, что негативные репортажи имеют обратный эффект.

Уютные отели, увлекательные экскурсии и пляжи на любой вкус – все это не про Черногорию. Эта страна уже стала перевалочным пунктом для контрабанды оружия, наркотиков и секс-рабов в Западную Европу, а теперь еще и вступает в НАТО, где будет исполнять любые распоряжения "старшего брата", устраивать провокации и выдавать российских граждан в США, обвиняя в мифических преступлениях! На таких тезисах строится новая античерногорская кампания, начавшаяся в российских СМИ перед новым туристическим сезоном.

Российские туристы лидируют среди иностранных гостей в Черногории. На российских граждан приходится четверть туристического потока и около 30 процентов зарегистрированных иностранцами компаний. Доходы от туризма в 2016 году в Черногории оцениваются в 850 миллионов евро. С 2012 года эти доходы увеличились почти на 15 процентов и составляют пятую часть ВВП страны.

Российский МИД, судя по всему, решил скорректировать эту статистику, сообщив на днях об "антироссийской истерии" в Черногории и "неблагоприятной ситуации" для туристов и бизнеса. Об угрозах российским гражданам на Балканах вроде бы не слышали со времен конфликтных 90-х. Впрочем, споры Москвы с черногорской политической элитой уже давно напоминают гибридную войну.

Новый всплеск эмоций совпал по времени с завершением интеграции Черногории в НАТО и окончанием расследования громкого дела о попытке захвата власти, по которому проходят связанные с Москвой черногорские оппозиционеры и двое российских граждан. Черногорские выборы оказались поставлены в контекст "террористической операции", в причастности к которой местная прокуратура подозревает российские госструктуры и спецслужбы.

В скором времени на скамье подсудимых окажутся двое лидеров оппозиционного "Демократического фронта", которых в Москве и Чечне принимали как друзей, подписывая декларации о военном нейтралитете и обсуждая инвестиционное сотрудничество. Российские граждане Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, проходящие по делу о попытке переворота, обвинены заочно. Москва не раз заявляла, что не причастна к незаконным операциям в Черногории.

Античерногорская кампания в российском информационном пространстве по сути не прекращалась с конца 2015 года, когда страна получила приглашение вступить в НАТО. С тех пор МИД и прокремлевская пресса не скрывали своей заинтересованности в поражении режима многолетнего лидера Черногории Мило Джукановича и изменении внешнеполитического курса страны.

Черногории обещают "майдан с кавказским колоритом"

Сегодня в Кремле уже вряд ли помнят, как благодарили Джукановича за создание условий для российского бизнеса или награждали черногорского президента Филипа Вуяновича за "выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов и продвижение христианских ценностей". Черногорские власти уже тогда готовились получить индивидуальный план по членству в НАТО, но восемь лет назад в России это еще никого не смущало.

Теперь другие акценты: черногорцев высмеивают за размер территории и численность армии, их выборы – заведомо и при помощи фейков – объявляют сфальсифицированными, им обещают "майдан с кавказским колоритом", а экс-премьера Джукановича обвиняют в контрабанде человеческих органов. Среди самых свежих идей – запрет на ввоз в Россию черногорского вина и попытки ограничить российский туристический поток в эту страну.

Однако местные наблюдатели не драматизируют ситуацию. Специалисты в области туризма, наоборот, считают, что негативная кампания в российских медиа лишь подстегнула интерес к черногорскому направлению. Если бы Россия решила запретить чартерные рейсы в эту страну, такое решение действительно стало бы сильным ударом, однако в Национальной туристической организации Черногории уверены, что до этого не дойдет, говорит в беседе с Радио Свобода ее пресс-секретарь Нина Вукчевич.

– Мы не думаем, что негативные публикации и репортажи, показанные по российскому телевидению, как-то повлияют на туристический сезон и количество туристов из России. Неточная информация, а часто и не соответствующие действительности сведения не смогли дискредитировать наше направление. Скорее даже это реклама для нас, ведь из-за этих репортажей сами русские туристы начали публиковать в социальных сетях свои фотографии и делиться впечатлениями о поездках в Черногорию (акция #ябылвчерногории. – РС). Туроператоры говорят, что в этом году интерес к отдыху в Черногории выше, чем в прошлом. А в прошлом году у нас побывали 317 тысяч туристов из России. В этом сезоне 50 процентов путевок уже продано.

​– С чем ваша организация связывает негативную кампанию в российских СМИ?

В прошлом году у нас побывали 317 тысяч туристов из России. В этом сезоне 50% путевок уже продано

– Эта кампания объясняется исключительно политическими причинами, решением Черногории вступить в НАТО. Но мы считаем, что это будет только способствовать развитию туризма. В условиях роста терроризма и других угроз туристы руководствуются прежде всего соображениями безопасности. Исследование, которое мы проводили еще в 2014 году, показывает, что российские туристы чувствуют себя в полной безопасности и довольны нашим предложением. Среди плюсов – использование евро в качестве национальной валюты и возможность находиться в Черногории без визы в течение трех месяцев, – говорит Нина Вукчевич.

В российском МИДе продление безвизового пребывания российских граждан до 90 дней называют "уловкой, которая не может прикрыть формируемого в угоду Западу отношения к России". Отказ Российского союза туриндустрии воспринимать всерьез предупреждения МИДа об угрозе россиянам открыл новый фронт в этой пропагандистской борьбе. В итоге РСТ столкнулся с обвинениями "в прислуживании НАТО" и желании извлечь прибыль, рискуя жизнями и здоровьем россиян.

Российскую диаспору в Черногории негативная кампания волнует куда больше, судя по призывам к эмигрантам и туристам из бывшего СССР противостоять "черному пиару". Впрочем, специалисты полагают, что политические споры между Москвой и Подгорицей не создадут никаких проблем российской общине и не отразятся на ведении бизнеса. Такой точки зрения придерживается юрист Иван Зорич, связанный с российскими бизнес-кругами в Черногории.

– На эту кампанию реагирует в основном российская диаспора, те, кто живет здесь уже много лет. Они активно обсуждают все эти статьи и репортажи в соцсетях, у многих они вызывают недоумение. Конечно же, в Черногории нет никаких русофобских настроений, которые бы раздувались властями, нет никаких лозунгов или призывов проявлять бдительность в отношении русских. Так что сообщения о негативном отношении к российским гражданам попросту не соответствуют действительности.

Конечно, не все в этих репортажах вымысел. Некоторые явления действительно имеют место, но раньше российская пресса этим не интересовалась, а теперь преподносит их как угрозу жизни и здоровью российских граждан. Скажем, пляжи, конечно, могли бы быть и почище. Но в этом опять-таки нет ничего нового. Вот вам один из примеров искажения информации. Несколько дней назад взорвалась машина, в которой находился местный житель. В России это было подано как теракт, хотя речь шла о криминальной разборке. Такое случается в любой стране. Другой пример – подача в российских СМИ темы вступления в НАТО. Ни массовых антинатовских митингов, ни какого-то ожесточения по этому поводу не наблюдается.

​– Может ли кризис в отношениях России и Черногории привести к тому, что российские граждане начнут сворачивать здесь свой бизнес?

– Те случаи, о которых мне известно, не были связаны с политическими соображениями, это зависело от материальных обстоятельств. Отдельная история – с Комбинатом алюминия Подгорица, в который инвестировал российский олигарх Олег Дерипаска и который в итоге был признан банкротом. Это произошло несколько лет назад и никак не связано с нынешним обострением отношений России и Черногории. В Черногории в принципе развивать бизнес достаточно сложно, но это не значит, что сейчас возможен какой-то нажим со стороны черногорских властей, – считает Иван Зорич.