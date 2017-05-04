Специально для Крым.Реалии

«Верховный суд» аннексированного Крыма признал законным арест крымскотатарского активиста Ремзи Бекирова за пост в сети «ВКонтакте». Особенность ситуации в том, что профиль вместе с публикацией, как утверждает задержанный, был удален задолго до ареста.

Ремзи Бекирова задержали в Симферополе 30 марта вместе с другими активистами. Российский «суд» присудил ему трое суток административного ареста на основании данных полиции. Сотрудники центра противодействия экстремизму обвинили мужчину в том, что он распространял в «ВКонтакте» «экстремистские материалы». Речь шла о публикации видео о «приморских партизанах» семилетней давности. В тот же день активиста отправили в изолятор. Его делом занимался старший оперативник ЦПЭ Руслан Шамбазов, который прежде угрожал отправить «на подвал» блогера Заира Акадырова.

Ремзи Бекиров после освобождения попытался оспорить незаконные действия силовиков. На днях «верховный суд» республики рассматривал его апелляционную жалобу. Юрист Эльвина Семедляева настаивала, что постановление симферопольского районного «суда» было необоснованным. «Приводился довод о том, что на момент составления административного протокола данная страница в соцсети Бекировым была удалена. Данное правонарушение, даже с удалением, если оно имело место, с удалением страницы в соцсети, было прекращено», – заявила юрист.

Со страницы Бекирова в сети Facebook организовали текстовую трансляцию заседания. В ходе рассмотрения дела в «верховном суде» Шамбазов утверждал, что выявил «правонарушение» в феврале, но протокол составил только в марте. Защита Бекирова указывала, что по российским законам он должен был сделать это в течение суток. «Шамбазов утверждает, что накануне составления протокола страница была. Ремзи Бекиров хотел опротестовать, судья отменила его протест, так как Ремзи утверждает, что уже удалил (профиль в соцсети – ​КР) как полтора месяца», – сообщалось на странице активиста. Авторская стилистика сохранена.

Сфабрикованные уголовные дела, обыски, давление на родственников, вербовка осведомителей – реальность, в которой оказались все жители полуострова

При этом на «суде» первой инстанции полицейский утверждал иное: профиль якобы не удален, и Бекиров посещал свою страницу незадолго до ареста. В итоге «верховный суд» отказался удовлетворить жалобу активиста, признав предыдущее решение по его аресту законным. Потерпевший заявил, что в обоих случаях «судьи» не вникали в доводы защиты, выносили решения, основываясь на показаниях полиции.

Для аннексированного Крыма такие ситуации стали «обыденностью». Сфабрикованные уголовные дела, обыски, давление на родственников, вербовка осведомителей – реальность, в которой оказались все жители полуострова. В деле Бекирова имеется деталь, касающаяся каждого крымчанина – то, каким именно способом силовики добывают «доказательства» якобы противоправных деяний. Чаще всего речь идет о публикациях в социальных сетях.

Внимательно следите за руками. Шамбазов, выступая в «верховном суде», говорил, что оформил протокол в марте, хотя выявил «экстремизм» на странице Бекирова в феврале. По закону он должен был сделать это в течение суток. Сомнительно, что майор полиции не знает нормативных сроков оформления таких документов. И тем более сомнительно, что он станет публично в этом признаваться в «суде».

Вариант может быть один: Шамбазов снял информацию с профиля активиста в марте незадолго до задержания Бекирова. Если активист сказал правду, и на тот момент страница была удалена, то вывод напрашивается такой: сотрудникам ЦПЭ удалось «достать» уничтоженную публикацию. Сделать это можно, только получив доступ к деактивированной странице. Полиции, дабы не признавать этот факт, пришлось выкручиваться, рассказывая, что протокол был составлен с опозданием в месяц.

За 2015 год в России за публикации и репосты в сети «ВКонтакте» привлекли к ответственности 119 человек. За высказывания в Facebook завели дело на одного человека

Далее стоит отметить особенность самой сети. В России большая часть «экстремистских» дел основана на материалах, опубликованных именно в «ВКонтакте». По данным специалистов центра «Сова», за 2015 год в России за публикации и репосты в данной сети привлекли к ответственности 119 человек. Для сравнения, за высказывания в Facebook завели дело на одного человека. Иногда доходит до абсурда: в Тюменской области силовики завели уголовное дело против школьника за «унижение власти». Житель Твери Андрей Бубеев получил два года тюрьмы за несогласие с аннексией Крыма. Он сделал репост с опцией «для друзей», но это не уберегло его от преследования. Или курьезный случай произошел пару лет назад в Челябинске. Горожанина оштрафовали за публикацию кадра, содержавшего нацистскую символику, взятого из фильма «Железное небо» – фантастической комедии о войне землян с нацистами, укрывшимися после Второй мировой на Луне. Во всех случаях речь идет о постах в «ВКонтакте».

Силовикам удобно «работать» с этой соцсетью, потому что она принадлежит российской Mail.ru Group. Компания добросовестно соблюдает российские законы, обязывающие ее передавать властям нужную информацию по первому требованию. Необходимый массив данных (логи, регистрационные сведения пользователей) хранятся в течение нескольких месяцев. Удаление учетной записи не решает проблемы. Аккаунт не уничтожается, он просто становится невидимым для людских глаз. Администрация при этом имеет доступ ко всему, что пользователь ранее написал или загрузил: фото, видео, публикации на «стене» и прочее. Это касается и других сетей. Разница лишь в том, что западные сервисы неохотно идут на контакт с российскими спецслужбами.

Силовики демонстрируют, что каждый пользователь Интернета может оказаться на крючке, на любого можно найти «компромат»

Арест Бекирова за публикацию семилетней давности – не только давление на активных крымских татар и украинцев, но и на остальных крымчан. Силовики демонстрируют, что каждый пользователь Интернета может оказаться на крючке, на любого можно найти «компромат». Достаточно порыться в записях прошлых лет, даже если они были удалены. Во времена украинской власти в Крыму жители полуострова привыкли свободно выражать свои мысли и взгляды. Теперь это обернулось против них. Учитывая, что у сотрудников ЦПЭ имеется план по выявлению «экстремистов», то арестов за неосторожные публикации в Интернете на полуострове будет еще много.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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