В российском Верховном суде Крыма 5 мая состоялись заседания по продлению ареста бахчисарайской четверке «дела Хизб ут-Тахрир». По словам адвоката Эмиля Курбединова, подсудимых крымскотатарских активистов Ремзи Меметова, Энвера Мамутова, Зеври Абсеитова и Рустема Абильтарова оставили в СИЗО до 11 июля. На суд пришли около 50 человек: родные и друзья арестантов, в том числе жена одного из обвиняемых Фатма Абсеитова. Суд не разрешил людям находиться в здании, ссылаясь на «нестабильную социально-политическую ситуацию в Крыму». Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими». Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».