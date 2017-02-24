Экс-депутат Госдумы Пономарев: Крым росчерком пера не вернуть, нужен новый референдум

Приход к власти в России новых людей не вернет Крым Украине, но откроет путь к переговорам на эту тему. Наиболее вероятен сценарий, по которому на полуострове проведут очередной референдум. Об этом на пресс-конференции в Киеве 24 февраля заявил экс-депутат Государственной думы России Илья Пономарев.

«К власти придут люди, которые одним росчерком пера ничего не вернут, которые будут пытаться договориться с Украиной… Я считаю, что без того, чтобы спросить людей, которые живут в Крыму, ничего не выйдет. Крупное стратегическое решение должно опираться на волю народа», – заявил Пономарев.

По словам экс-депутата Госдумы России, вопрос возвращения Крыма «лежит не в военной плоскости, а в гуманитарной». Он считает, что необходимо «вести работу с жителями Крыма, чтобы они занимали проукраинскую позицию».

«Когда была российская аннексия, людей подкупали разными обещаниями и мифами про то, что в России молочные реки и кисельные берега. Сейчас Украине надо работать над тем, чтобы иметь образ процветающей страны. Условия для возвращения надо создать», – сказал Илья Пономарев.

В апреле 2015 года Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и дала согласие на возбуждение против него уголовного дела.

Басманный суд Москвы 17 июля 2016 года санкционировал заочный арест депутата по делу о растрате, он объявлен в международный розыск.

Илья Пономарев – единственный российский законодатель, который выступил против аннексии Крыма. Свое преследование он считает политически мотивированным. Пономарев был вынужден уехать из России, находился в США.

Илья Пономарев 24 июня 2016 года получил вид на жительство в Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».