Торговля Крымом: рассрочка на сто лет

Специально для Крым.Реалии

Кремль, пытаясь удержать аннексированный Крым, с каждым месяцем теряет поле для дипломатического маневра. Ставка на ядерный блеф и угрозу открытой войны против Украины не сработала. Теперь Москва стремится обставить решение «крымского вопроса» так, словно украинцы добровольно отказались от собственной территории.

Журналисты влиятельного американского издания New York Times (NYT) опубликовали «мирный план», который украинский нардеп от Радикальной партии Андрей Артеменко подтоговил для бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Артеменко предложил организовать всеукраинский референдум о передаче аннексированного Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет. «Мирный план» также предусматривает вывод российских войск из Донбасса. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сатера, у которого были деловые связи с президентом США Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

По мнению редакции NYT, инициатива Артеменко – не просто очередной проект урегулирования «крымского вопроса». Украинский депутат видит себя в большой политике. Он заверил американцев, что якобы располагает «компроматом» на президента Петра Порошенко. Эта информация, полагает он, поможет «свергнуть» действующего главу государства. Артеменко заверил Сатера и Коэна, что «согласовал» свой план с советником российского президента Владимира Путина. Речь, скорее всего, идет о Владиславе Суркове. Дальнейший анализ политического контекста покажет, что «план Артеменко», вероятно, писали в Москве.

«План Артеменко», вероятно, писали в Москве

Хотя Артеменко избрали по спискам Радикальной партии, он всегда настаивал на «восстановлении отношений» с Россией. Судя по его комментарию американским журналистам, он уже открыто лоббирует интересы Кремля. «Многие люди будут называть меня российским агентом или агентом ЦРУ. Но как можно найти хорошее решение между нашими странами, если мы не говорим друг с другом?» – заявил Артеменко NYT.

Сатер и Коэн в разговоре с журналистами сказали, что не обсуждали с Трампом предложение Артеменко. Что не удивительно. После громкой отставки Майкла Флинна российские лоббисты в Вашингтоне оказались в сложной ситуации. Как пишет New York Times, у Коэна и Сэйтера есть проблемы с репутацией. Первый находится под пристальным вниманием ФБР – правоохранители изучают его связи с Москвой. У Сатера также имеются черные пятна в биографии. Несколько лет назад его признали виновным в манипуляциях на фондовом рынке, к которым была причастна мафия. Артеменко не лучше. В начале 2000-х годов он провел около трех лет в тюрьме по обвинению в хищениях. После он рассказывал, что дело против него сфабриковали по политическим мотивам.

Утечка «плана Артеменко» в New York Times в очередной раз показала эффективность американских политических институтов. Свободная пресса – один из столпов демократии в США. Сейчас американские журналисты, как бы высокопарно это ни звучало, стоят на страже территориальной целостности Украины. Именно жесткая позиция гражданского общества США, Конгресса и журналистов не позволила группе русофилов в окружении Дональда Трампа начать торг с Кремлем за счет Украины. С их подачи тема аннексированного Крыма вновь вернулась политическую повестку Вашингтона в очень неудобном для Кремля контексте.

Артеменко не впервые повторяет кремлевские пропагандистские мантры

Если информация американского издания подтвердится, то действия Артеменко подпадают под уголовные статьи о государственной измене и посягательстве на целостность страны. Нардеп в комментарии украинским журналистам уклончиво ответил на вопрос, предлагал ли он «мирный план» Флинну. Информацию в NYT он назвал «умелой манипуляцией», хотя американские журналисты брали у него комментарий.

Народный депутат не впервые повторяет кремлевские пропагандистские мантры относительно внешней политики Киева и места Украины в европейской системе безопасности. Комментируя недавнюю Мюнхенскую конференцию, он заявил, что Запад якобы «устал» от Украины, наша страна оказалась на втором плане, у Брюсселя и Вашингтона хватает других забот: выход Британии из ЕС, ИГИЛ и «новая прагматичная политика администрации Трампа». Аналогичные тезисы систематически вбрасывает Москва, начиная с лета 2014 года. Кремлевские эксперты и пропагандисты преподносили «прагматизм» новых властей в Вашингтоне как готовность признать аннексированный Крым российским и оставить Украину в сфере влияния Москвы.

Самое интересное, что информацию о «плане Артеменко» оперативно подхватили российские СМИ. Сложилось впечатление, что текст был готов заранее. Его опубликовали практически сразу после выхода информации на сайте американской газеты. После «крымского демарша» Трампа московские аналитики словно воды к рот набрали. Они практически не упоминали американского президента, делая вид, словно он не требовал вернуть Крым Украине. Теперь, после публикации New York Times, в ход пошли новые «методички». Оказывается, позиция Трампа по Крыму не является «окончательной»; Белый дом еще не определился и «план Артеменко» пока не отвергнут. Российские журналисты напомнили, что близкий к экс-госсекретарю Генри Киссинджеру эксперт Томас Грэмм предложил провести на полуострове «повторный референдум». Имеются свидетельства того, что Москва не отказалась от идеи дублирующего «голосования» и готовит новую дипломатическую площадку по торгу за Крым.

Инициатива по сдаче Крыма в «аренду» – очередная кремлевская провокация

Инициатива по сдаче Крыма в «аренду» на большой срок – очередная кремлевская провокация. Мы уже сталкивались с проектом олигарха Виктора Пинчука, предложившего «болезненные компромиссы» с путинской Россией; многочисленными заявлениями народного депутата Надежды Савченко, полагающей, что мир на Донбассе возможен только после «временного» отказа от Крыма. Указанные сюжеты объединяет то, что Москва пытается преподнести собственные «хотелки» как внутриукраинскую инициативу. Такая политическая позиция существенно упрощает работу кремлевских лоббистов в Вашингтоне. Им проще убеждать Белый дом в необходимости «компромиссов» с Владимиром Путным.

Судя по всему, «долгосрочная аренда» Крыма и «повторный референдум» – тактические планы, связанные между собой. Первый вариант для Москвы оптимальный – он автоматически сохраняет территорию под российским контролем и ведет к отмене санкций. Тема очередного «голосования» крымчан – более рискованный механизм. Его запустят, если иные способы будут провалены, а позиция Белого дома по Крыму останется непоколебимой. В таком случае у Кремля не будет уверенности, что аннексию простят. Москве придется сбросить «балласт» в виде бывшей АРК, переведя республику в статус «крымского Приднестровья».

В любом случае, «план Артеменко» плохо проработали. В Москве всерьез опасаются, что Конгресс примет закон, запрещающий признание аннексии Крыма. Сам факт того, что причастность окружения Дональда Трампа к проекту сдачи полуострова в «аренду» стал достоянием общественности, говорит о его фактическом провале.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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