Рынок в Крыму «зачищают» при поддержке российского ОМОНа

Во время демонтажа торговых объектов в районе улицы Козлова на Центральном рынке в Симферополе дежурил автобус с силовиками из российского ОМОНа. По периметру всего рынка выставили полицейских. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Доступ на территорию рынка запретили, исключения делали только для тех, кто забирал свое имущество.

Прохожие к таким действиям относились неоднозначно: одни поддерживали местные власти и силовиков, другие – торговцев.

​Рано утром 11 апреля симферопольские власти начали принудительный демонтаж торговых объектов микрорынка на улице Козлова в Симферополе.

Планы благоустройства этой территории опубликовали на сайте подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.