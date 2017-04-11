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Новости

Рынок в Крыму «зачищают» при поддержке российского ОМОНа

Территория Центрального рынка Симферополя, 11 апреля 2017 года

Во время демонтажа торговых объектов в районе улицы Козлова на Центральном рынке в Симферополе дежурил автобус с силовиками из российского ОМОНа. По периметру всего рынка выставили полицейских. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Демонтаж объектов на центральном рынке Симферополя, 11 апреля 2017 года

Демонтаж объектов на центральном рынке Симферополя, 11 апреля 2017 года

Доступ на территорию рынка запретили, исключения делали только для тех, кто забирал свое имущество.

Демонтаж объектов на центральном рынке Симферополя, 11 апреля 2017 года

Демонтаж объектов на центральном рынке Симферополя, 11 апреля 2017 года

Прохожие к таким действиям относились неоднозначно: одни поддерживали местные власти и силовиков, другие – торговцев.

На Центральном рынке Симферополя сносят торговые объекты

На Центральном рынке Симферополя сносят торговые объекты

​Рано утром 11 апреля симферопольские власти начали принудительный демонтаж торговых объектов микрорынка на улице Козлова в Симферополе.

Планы благоустройства этой территории опубликовали на сайте подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

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