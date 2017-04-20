Молодежь массово уезжает из Крыма в поисках лучших перспектив – эксперт

В Крыму зафиксировано значительное сокращение количества жителей в возрастных группах от 15 до 30 лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте «Крымстата».

Так, по данным статистики, относящихся к первой группе в 2013 году в Крыму насчитали больше 91 тысячи. В 2014 году так называемая перепись населения зафиксировала на 9 тысяч человек (а это почти на 10%) меньше. Сейчас под эту возрастную категорию попадают чуть больше 80 тысяч человек.

Группа людей в возрасте 20-24 года сокращается еще большими темпами. В 2013 году таких в Крыму было 136,5 тысяч человек. В 2014 насчитали меньше 111 тысяч. По состоянию на конец 2016 года количество жителей Крыма в возрасте от 20 до 24 лет сократилось до 102 тысяч человек.

Группа в возрасте 25-29 лет также сильно сократилась в 2014 году, но сейчас темпы сокращения несколько снизились, но тенденция сохраняется. в 2013 году в Крыму людей этого возраста насчитывали 173 тысячи, в 2014 году – 155. Сейчас – около 150.

Подробнее читайте в материале «Прощай, Крым: почему молодежь покидает полуостров».

Как сообщил в эфире Радио Крым.Реалии директор российского Центра трудовых исследований высшей школы экономики Владимир Гимпельсон, крымская молодежь будет уезжать с аннексированного полуострова до тех пор, пока в других регионах Украины или соседней России для них будет больше перспектив.

«Будут стремиться уехать туда, где возможностей получить образование лучше, и возможности найти более оплачиваемую работу выше... Это означает ехать в города – миллионники, где таких возможностей гораздо больше», – сообщил он.

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Согласно данным опроса местных СМИ, в Севастополе больше половины старшеклассников и студентов собираются навсегда уехать из города. При этом 66% из тех, кто не хочет оставаться, намерены уехать не в соседнюю Россию, а в Европу.