Павел Лебедев: невидимый для правосудия

Специально для Крым.Реалии

Павел Лебедев, объявленный в розыск Службой безопасности Украины, весьма неплохо чувствует себя в Севастополе. Украина, между тем, пока судить заочно беглого экс-министра не собирается, а его украинские активы в упор не видит.

Лебедев и Севастополь

После президентских выборов 2010 года Павел Лебедев стал официальным и неофициальным уполномоченным Виктора Януковича в Севастополе. Он сумел быстро «отжать» бютовца Андрея Сенченко и других местных предпринимателей от их владений в районе Балаклавской бухты – освобождал для Александра Януковича это место под строительно-рекреационный бизнес.

Но это не первое появление будущего министра обороны в Крыму. В 1999-2002 годах он трудился финансовым директором государственной акционерной кампании «Титан» в Армянске, куда приехал из Черновцов. В Черновцах, кстати, свой бизнес начинал Дмитрий Фирташ, позднее прибравший к рукам крымский «Титан».

В 2008 году, будучи нардепом от партии регионов, Лебедев вошел во Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам выяснения обстоятельств нарушения Конституции и законодательства Украины Севастопольской городской государственной администрацией и Севастопольским городским советом. Это было ему необходимо для приобретения влияния на представителей местной власти.

В 2010 году Янукович едва не назначил Лебедева главой СГГА. Но и без этого у бизнесмена были неплохие отношения с руководителями города, где он с успехом развернулся. Как писали в то время местные СМИ, «он построил первую в городе четырехзвездочную гостиницу «Аквамарин». С его именем связывают аквапарк «Зурбаган». Лебедев анонсировал создание аналога Диснейленда, комплекса «Водный мир», зернового терминала в Камышовой бухте. Нардеп вложил в экономику Севастополя 150 млн долларов».

В 2012 году после избирательной кампании в 224-м округе Лебедев был в очередной раз избран народным депутатом – теперь от Севастополя. В конце того же года президент Янукович назначил его министром обороны Украины.

На новом поприще старший лейтенант запаса развернулся еще круче. Началась кампания по сокращению количества военных городков по всей Украине и передаче их территорий в ведение местных властей. На освободившиеся земли заходили застройщики. Строительная империя Лебедева продолжала расти.

Если бы за Януковича выборы прошли в 2015, мы бы уже армию не восстановили в принципе. Ее бы вообще могло не быть

Также все виды Вооруженных сил и структурные подразделения министерства обороны получили указания от нового министра: срочно определить недвижимость, технику и имущество, которые будут выставлены на продажу. Развал украинской армии при Лебедеве продолжился с удвоенной скоростью.

Военный эксперт, журналист Юрий Бутусов рассказывает: «Буквально в 2013 году было массовое сокращение разведывательных частей, частей связи, инженерного обеспечения, ремонтно-восстановительных частей. Если бы за Януковича выборы прошли в 2015, мы бы уже армию не восстановили в принципе. Ее бы вообще могло не быть».

Будучи министром, Павел Лебедев строил поместье в Севастополе – на землях, для этого не предназначенных – с видом на море, небольшим ландшафтным парком и собственной часовней. После аннексии Крыма на «дачу Лебедева» пытались прорваться российские журналисты, но были грубо выдворены охраной.

В разгар событий на Майдане, 21 февраля 2014 года, министр обороны выехал в Крым. «В связи с семейными обстоятельствами в период с 22 по 24 февраля 2014 года я нахожусь в Севастополе. В понедельник я снова буду на рабочем месте и продолжу выполнять свои должностные обязанности», – цитировала в сообщении слова Лебедева пресс-служба министерства обороны.

При этом ранее депутат Верховной Рады Анатолий Гриценко в социальном микроблоге Twitter сообщил, что Лебедев находится на территории Российской Федерации.

Где в это время был Лебедев на самом деле, мы, возможно, узнаем не скоро. Но факт остается фактом – Янукович бежал в Россию именно через Крым.

После проведения «референдума» и аннексии Крыма Россией, беглый экс-министр обороны, как ни в чем не бывало, развернул бурную деятельность в Севастополе. Его благотворительный фонд уже весной 2014 года раздавал книги в Севастополе. А пенсионерам – аптечные карты со скидкой. Вместе с беглым нардепом-сепаратистом Вадимом Колесниченко, также осевшим в городе-герое, Лебедев собирался стать местным депутатом. Но в «команду Алексея Чалого» их не взяли, а в российских реалиях пытаться выиграть выборы у «единороссов» бессмысленно и бесперспективно.

Зато со строительным бизнесом все было в порядке. С назначенным Кремлем губернатором Сергеем Меняйло был найден общий язык, все-таки тоже бывший военный, вице-адмирал. И вот Павел Лебедев уже вошел в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где будет представлять интересы Севастополя и Крыма.

Компании Лебедева начали застраивать заповедные территории у моря – мыс Фиолент, урочище Ласпи. Но, после «ссылки» Меняйло в Сибирь, договориться с его преемником, Дмитрием, Овсянниковым, не получилось. Начались суды по спорным территориям и другие проблемы. Об этом Крым.Реалии уже писали.

Но, буквально на днях, и эта проблема была разрешена. Исполняющему обязанности губернатора осенью необходимо побеждать на выборах, а крупнейший застройщик города может в этом хорошо помочь. Всем лебедевским стройкам снова дан «зеленый свет».

В общем, в Севастополе у Лебедева все в порядке.

Лебедев и Украина

А что же Украина? Службой безопасности Украины в розыск сбежавший министр был объявлен только 17 октября 2015 года, через полтора года после самовольного оставления поста, по статье 255, часть 1 Уголовного Кодекса Украины – «Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также организация, руководство или содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий объединений преступных организаций или организованных групп».

На момент аннексии Крыма у нас на бумаге было шесть бригад, из которых в конце концов удалось собрать 400 человек

Годом ранее, в октябре 2014 года, в Украине возбудили дело против восьми бывших министров обороны, в том числе и против Лебедева. Военная прокуратура подозревает бывших глав оборонного ведомства в разрушении структуры армии и подрыве обороноспособности страны.

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, эти действия армейского руководства привели к тому, что «на момент аннексии Крыма у нас на бумаге было шесть бригад, из которых в конце концов удалось собрать 400 человек».

На какой стадии в данный момент находится расследование уголовного дела против Павла Лебедева, непонятно.

В августе 2016 года все тот же Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители провели обыск в квартире Лебедева. И только через полгода, в начале февраля 2017-го, главный военный прокурор поведал подробности обыска: оказывается, убегая в Крым, экс-глава Минобороны Павел Лебедев забыл дома секретные документы. «(Изъяты) вещи, подпадающие под признаки документов с грифом «совершенно секретно» и «секретно». Так как эти документы связаны с обороноспособностью страны и многими ее составляющими», –​ сказал Матиос и отметил, что экспертиза изъятых документов должна завершиться в марте-апреле текущего года.

А тем временем, бывший министр обороны, разваливший украинскую армию, спасает свое добро от ареста и конфискации. Согласно расследованию украинских журналистов, венчурный инвестфонд, считающийся «кошельком» Лебедева, спрятал своих собственников.

Фонд «Стартап» владеет крупными долями в уставных капиталах дюжины украинских компаний. Среди них – расположенные в Рубежном (Луганская область) компании «Лизинвест» и «Рубежанский Краситель», Свесский насосный завод из Сумской области, коростенский «Интер Тайл», криворожский «Дизельный завод», киевское туристическое агентство «Тревелмейд» и поставщик железнодорожного оборудования «Днепроуниверсалкомплект».

Самый же ключевой актив «Стартапа» – промышленная инвестиционная группа транспортного машиностроения «Интер Кар Групп», которой венчурный фонд владеет совместно c кипрской фирмой Tolivaria Ltd.

Официальная биография Павла Лебедева гласит, что до похода в политику (избрания в 2006 года депутатом Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко) он был президентом «Интер Кар Групп». И чем выше Лебедев поднимался по карьерной лестнице, тем больше он по бумагам «отдалялся» от своего главного бизнес-актива. К 2012 году, когда доказавший свою верность Януковичу чиновник был назначен министром обороны Украины, все его основные активы оказались переписанными на его дочерей. А в 2013 году их часть их была переброшена на новосозданный «Стартап».

В общем, и на материковой Украине у Лебедева все замечательно. Бизнес процветает. Уголовные дела хотя и заведены, но судить его заочно, как Януковича, похоже никто не собирается.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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