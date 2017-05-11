Утром 11 мая стало известно, что российские силовики проводят обыск в доме крымского активиста Ризы Изетова в селе Строгоновка.

Обыск в Изетова Ризы в Строгоновке и операция «Чистый четверг» в действии

О том, что к Изетов пришли с обыском, сообщили в Фейсбуке адвокат Эдем Семедляев и журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

«Сегодня снова обыск в Изетова Ризы в Строгоновке и операция «Чистый четверг» в действии», – написал Семедляев.

На странице «Кримські Политв'язні Кремля» в Фейсбуке сообщили, что в обысках принимали участие представители российской полиции, Росгвардии и ФСБ.

Очевидцы сообщают о том, что экипированные силовики перекрыли три улицы.

Очевидцы также опубликовали видео из дома Изетова после завершения обыска. «Книги, видимо, шерстили. Все выложено, все открыто... Телефоны, флешка... По-любому проверяли ее сразу здесь», – комментируют увиденное очевидцы.

​Позднее задержанного российскими силовиками в Строгоновке крымского активиста Ризу Изетова доставили в Центр по противодействию экстремизму («Центр Э») в Симферополе. Об этом рассказал адвокат крымчанина Эдем Семедляев.

Задержали моего подзащитного Изетова Ризу. С утра провели у него обыск, привезли его в это здание, так называемый Центр по борьбе с экстремизмом

«Задержали моего подзащитного Изетова Ризу. С утра провели у него обыск, привезли его в это здание, так называемый Центр по борьбе с экстремизмом. Мы ехали практически за ними и видели, что именно сюда его завезли. Однако сотрудники КП сказали, что его здесь нет. А дежурный сказал, что будет его искать. Пока мы стоим здесь уже 20 минут, и нас не пускают», – сказал Семедляев.

Как сообщил в Фейсбуке корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, после завершения обыска в доме Изетова, который началася в начале седьмого утра, силовики сняли оцепление.

«В доме вещи не разбросаны. На столе два старых, очевидно неработающих, телефона. Книги вынуты из шкафа и аккуратно сложены стопками. Компьютерный стол пустой. Больше следов обыска нет», – написал журналист.

Позднее задержанного российскими силовиками крымскотатарского активиста Ризу Изетова отпустили из «Центра Э». Как рассказал Изетов в комментарии корреспонденту Радио Свобода Антону Наумлюку, сотрудники Центра объяснили проведение обыска и допроса поиском документов, имеющих отношение к пропавшему в 2016 году некоему Меметову, которого подозревают в участии в незаконном бандформировании.

«Изъяли ноутбук и планшет. Потом хотели, чтобы я некие показания дал. Сославшись на 51 статью (Конституции России – КР), отказался подписывать и рассказывать. Адвоката не пустили», – сказал Изетов.

Он добавил, что на допросе у него также спрашивали о его отношении к религии. Изъятые вещи пообещали вернуть после экспертизы.

В подконтрольных Кремлю силовых ведомствах Крыма причин обыска не комментировали.

Ранее 30 марта Ризу Изетова задерживали в Симферополе вместе с другими крымскотатарскими активистами и журналистом ресурса Аrticle20 Тарасом Ибрагимовым.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».