Крымский май: террор и праздник

В Симферополе прошел военный парад к 9 мая. Все как положено по российским обычаям: передовые достижения военпрома, благодарные и преисполненные гордости взгляды ветеранов великой войны 1947 года рождения, счастливые дети в советских фронтовых кителях. В эти же дни по местам компактного проживания крымских татар, готовящихся к Дню памяти жертв депортации 18 мая, прокатилась очередная волна обысков и задержаний.

Скорее всего, симферопольцы, искренне радовавшиеся на площадях празднику Победы, ничего не слышали о происходящем в Судаке с семьей Ильвера Аметова. Утром 8 мая, когда в крупных городах уже формировались многочисленные колонны «Бессмертного полка», в дом к председателю районного Меджлиса вломились силовики с обыском. Не обнаружив ничего предосудительного, они избили и забрали с собой сына Аметова. Много часов Ильвер и его близкие пытались выяснить, куда и за что отправили мужчину.

Праздник 9 мая давно уже превратился на территории России в главный инструмент идеологической подготовки населения к войне

Сразу после этого бойцы ОМОНа схватили и увезли в неизвестном направлении другого местного жителя – Сервера Тороза, также без внятного объяснения причин. Его, как и Аметова, взяли в собственном доме, несмотря на протесты судакской мусульманской общины. Тревожные сообщения о пристальном внимании представителей российских «правоохранительных органов» к крымским татарам в период 7-10 мая приходили и из других регионов полуострова.

Как связаны очередные показательные репрессии в Крыму с всенародным празднованием Дня победы? Есть ли здесь закономерность? Совпадение? Разумеется, нет, тут и думать не надо.

Стремительное превращение Крыма в военную базу, позволяющую России контролировать Черноморский бассейн, не только ставит крест на рекреационном потенциале полуострова, но и неизбежно приводит к милитаризации общественной жизни. Праздник 9 мая давно уже превратился на территории России в главный инструмент идеологической подготовки населения к войне.

Российское государство исторически строилось на агрессивной экспансии во внешней политике и принципе «железной руки» во внутренней

Российское государство исторически строилось на агрессивной экспансии во внешней политике и принципе «железной руки» во внутренней. Такой подход был заложен в основание государственной политики еще Петром Первым, провозгласившим империю в начале XVIII века. Владимир Путин не придумал ничего нового

Демонстративное подавление любых оппозиционных сил, реальных или мнимых, неизбежно представляет собой обратную сторону милитаризма, возведенного в ранг стержня легитимности существующего режима. До тех пор, пока лейтмотивом официальной пропаганды будет «можем повторить», общество не застраховано и от повторения всего того, о чем сегодня в России предпочитают молчать. Например, трагического события, о котором крымские татары традиционно напоминают каждый год 18 мая в Симферополе и других населенных пунктах оккупированного полуострова.

Максим Осадчук, крымчанин, политолог

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