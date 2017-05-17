Крымские газеты анализируют внимание Запада к полуострову и сообщают о вызове крымскотатарских активистов в прокуратуру.

«Крымская правда» в материале «Майские проекты крымского парламента» рассказывает о том, как вопросы рассмотрят на ближайшем заседании подконтрольного России Госсовета Крыма.

По информации издания, депутатам предстоит рассмотреть семь законопроектов в первом чтении, столько же ‒ во втором, а также принять шесть проектов постановлений. Во втором чтении должны рассмотреть законопроекты о гарантиях равенства политических партий при освещении их деятельности, о государственных наградах, о регистре муниципальных нормативных правовых актов, об установлении мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан и о дорожном фонде Крыма. Также планируют внести изменения в закон «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым» ‒ чтобы привести его в соответствие с требованием российского законодательства.

«Крымская газета» опубликовала мнение политолога Максима Жарова под заголовком «Пиар для самообмана». В колонке эксперт анализирует, с чем связано повышенное внимание Запада к Украине и Крыму.

«В погоне за рейтингом и вниманием СМИ все действия администрации Трампа на международной арене импульсивны и сиюминутны, ‒ пишет Жаров. ‒ По той же причине резко нарастила агрессивность своих высказываний в отношении Крыма и канцлер Германии Ангела Меркель. Ее демонстративная непримиримость в отношении статуса Крыма связана с выборами в немецкий парламент, которые пройдут в сентябре. Германия переживает сегодня серьезный внутренний кризис, связанный с наплывом мигрантов, начавшийся после решения Великобритании выйти из ЕС распадом этого объединения».

Газета «Авдет» рассказывает о вызове в прокуратуру крымскотатарских активистов Ильми Умерова, Наримана Джеляла и Ленмара Юнусова.

«Меня «пригласили» в республиканскую прокуратуру, об этом по телефону сообщил Чуприна Валентин Александрович… Думаю, в преддверии 18 мая, речь пойдет о «недопустимости противоправных действий» в День памяти жертв депортации крымских татар», – рассказал изданию Ильми Умеров. Он предположил, что речь может идти «о желании части крымских татар в 13:00 возложить цветы к закладному камню в сквере напротив ж/д вокзала в Симферополе»

По информации «Авдета», власти Симферополя не разрешили крымским активистам провести 19 мая «пикет против преследований на полуострове».