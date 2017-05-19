Обезвоживание Крыма как путь к деоккупации?

Специально для Крым.Реалии

Кремль изначально не просчитал экономические последствия от оккупации Крыма. Российские власти были уверены, что Запад сквозь пальцы посмотрит на отторжение полуострова. Мнение официального Киева также не учитывалось. В Москве были уверены, что Украина скоро прекратит свое существование или же к власти придут российские марионетки. Как следствие, весной 2014 года российское руководство не имело плана обеспечения полуострова в условиях блокады и международной изоляции.

Крымские «власти» признали, что запасы воды на севере полуострова весьма ограничены. По информации «министра» промышленной политики Андрея Васюты, через два года промышленные предприятия региона придется остановить. «Ресурс водозаборных скважин через полтора-два года будет полностью исчерпан, что может теоретически привести к остановке производства на химических предприятиях. И я не вижу даже смысла говорить о тех катастрофических последствиях, которые (эта остановка) может повлечь для северного Крыма», – заявил Васюта.

По словам «министра», существует несколько вариантов решения проблемы: бурение новых артезианских скважин, строительство опреснительной станции, поставка воды с Кубани или возобновление работы Северо-Крымского канала. Два последних варианта российские власти Крыма считают «маловероятными». По предварительным расчетам, для опреснения морской воды Кремлю придется раскошелиться на 50 млрд рублей.

Бывший украинский нардеп, ныне глава общественной организации «Сила права» Андрей Сенченко уверен, что нехватка пресной воды будет способствовать скорейшему восстановлению территориальной целостности Украины. «Существует Женевская конвенция 1949 года, которая регулирует статус оккупационных властей. Она четко определяет, что все вопросы обеспечения жизнедеятельности населения на оккупированной территории возлагаются международной конвенцией на оккупирующую страну. Поэтому это проблема для России. И угроза затрат, связанных с расселением из Северного Крыма, – это опять-таки аргумент в пользу скорейшего возврата Крыма в состав Украины», – сказал политик. Украинские власти перекрыли поставки на оккупированную территорию не для того, чтобы создать проблемы крымчанам. Андрей Сенченко назвал основной целью водной и энергетической блокады значительное удорожание Крыма для российского бюджета.

Сейчас потребности Крыма в воде в десять раз превышают имеющиеся на полуострове ресурсы

После «референдума» поставки воды по Северо-Крымскому каналу прекратили. Сельское хозяйство Центрального и Северного Крыма понесло значительные убытки из-за резкого сокращения орошаемых земель. Под угрозой оказалось обеспечение пресной водой жителей указанных территорий. Москва и местные чиновники выбрали самый простой путь – они начали врать населению. Сначала «власти» утверждали, что Киев не рискнет перекрыть воду и электричество. После заявляли, что республика сама себя способна обеспечить за счет имеющихся водохранилищ и осадков. Теперь вынужденно признали, что без днепровской воды север полуострова за несколько лет может превратиться в безжизненную пустыню.

Сейчас потребности Крыма в воде в десять раз превышают имеющиеся на полуострове ресурсы. Российские эксперты и общественники высказывали идею, что Кремлю придется переселять жителей Северного Крыма на другие территории. В противном случае «властям» не избежать серьезных социальных катаклизмов. Но как это сделать, местные и российские чиновники не знают.

Заставит ли водная или любая другая блокада полуострова вернуть его Украине? В среднесрочной перспективе ограничение поставок на полуостров может способствовать тому, что Кремль вынужденно пойдет на переговоры по Крыму. Это возможно при соблюдении рядя важных условий. Первое – сохранение и ужесточение западных и украинских санкций против страны-агрессора. Москва делает все, дабы Вашингтон и Брюссель еще туже затянули экономическую удавку.

Притеснение украинцев и крымских татар в Крыму, милитаризация полуострова и перспектива размещения тут ядерного оружия, нежелание выполнять Минские договоренности, угрозы открытого вторжения в Украину, вмешательство в политические дела западных стран, попытки сорвать легитимный избирательный процесс, вербовка и откровенный подкуп европейских политиков – лишь небольшой перечень оснований для давления на Кремль. С начала аннексии Крыма российские власти блефовали, постоянно повышая ставки. Теперь «крымская дипломатия» Москвы зашла в тупик. Идти дальше, устраивая новые провокации, стало рискованно, а отступать президент Владимир Путин боится.

В среднесрочной перспективе ограничение поставок на полуостров может способствовать тому, что Кремль вынужденно пойдет на переговоры по Крыму

Блокирование Крыма со стороны Украины вкупе с западными санкциями превратило полуостров в черную дыру для федерального бюджета. Большая часть средств уходит на Керченский мост (по факту – в карман московскому олигарху Аркадию Ротенбергу), пенсии и выплаты бюджетникам. У остальной части крымчан – особенно мелкого и среднего бизнеса, связанного с туризмом, – закачивается запас прочности .

Второй фактор – стабильность самого украинского государства. Реванш пророссийских сил может сделать блокаду полуострова бессмысленной. Представители бывшей элиты не скрывают, что намерены заключить «мир» с Кремлем, прекратить «гражданскую войну» на Донбассе, фактически отказаться от Крыма, возобновив железнодорожное сообщение, поставки воды, электричества и товаров. Пока Владимир Путин надеется именно на такой вариант. В случае его провала россияне могут ударить по Украине со стороны Крыма, объясняя это необходимостью пустить на полуостров воду. Пока же все кремлевские попытки «обменять» снятие крымских санкций на Донбасс или Сирию претерпели неудачу.

Третье – острый кризис в самой России. Кремль рассчитывает на заморозку «крымского вопроса». Администрация российского президента теперь уже не рассчитывает на официальное признание «Крымнаша». Им будет достаточно, если Запад закроет глаза на оккупацию и позволит обходить крымские санкции. Вашингтон несколько раз перекрывал россиянам имеющиеся лазейки. Судя по действиям Владимира Путина, он полагает, что вопрос Крыма будут решать его преемники. В случае политических и экономических катаклизмов в России у правительства страны может не оказаться денег на содержание Крыма. Военным и силовикам Москва будет платить в любом случае, но «простых» крымчан будут обеспечивать по остаточному принципу. В таком случае социального бунта в республике точно не избежать. Новые российские власти вынуждены будут идти на переговоры по будущему полуострова.

Пока Кремль делает вид, что вопрос Крыма «закрыт», республика медленно угасает. Все идет к тому, что Москва будет возвращать Крым почти в таком же виде, в каком передавала его Украине в 1954 году – обезвоженным и пустынным.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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