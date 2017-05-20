Решение генпрокуратуры Украины огласить подозрение в деле о геноциде крымскотатарского народа Иосифу Сталину и Лаврентию Берии некоторые подняли на смех. Но есть и те, кто полностью одобряет действия надзорного ведомства в этом вопросе. В соцсетях разгорелась дискуссия.

«Речь идет не только об ответственности Сталина, Берии и других высокопоставленных палачах советского периода разных народов Советского Союза, речь идет и о тех исполнителях этих преступных указов, которые все еще живут», – уточнил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Многие участники обсуждения скептически отнеслись к этим заявлениям. Их основной аргумент – вручить подозрение Сталину и Берии уже не представляется возможным. Прокуратуре эти комментаторы советуют заняться более реальными делами. Хотя встречаются и возражения по сути.

Сергій Руденко

ГПУ готує підозру Сталіну і Берії.

Не зупиняйтесь! Можна на них ще накласти санкції

Валентин Гладких

думаю, вирок "пожиттєве ув'язнення" - це саме те )))))

Некоторые комментаторы доводят саму идею вручения подозрений историческим персонажам до абсурда.

У тех, кто решение генпрокуратуры одобряет – свои аргументы. Они понимают, что вручение подозрений Сталину и Берии – формальная процедура, без которой невозможно рассмотрение этого дела. Кроме того, есть мнение о том, что в будущем дело откроет интересные перспективы.

Alexander Zimmermann

в общем то верно. Украина входила в состав СССР и имеет право себе такое позволить.

К примеру, когда мне в Германии один юрист после моих намеков на гитлеровские времена,

начал рассказывать ...мерятся , мол ваш Сталин ( раз я родился в СССР, то сразу наш : ) )

тоже детей убивал и т.д Я ему спокойно ответил: можно многое говорить, но его не осудили

и нет решения суда, а вот для нацистов есть.

Ирина Новаковская

Поздновато, конечно, кинулись ... Но лучше поздно, чем никогда.

Віктор Волощук

Решение правильное.Реституция должна нависать над детьми экспроприаторов.Одни строят-другие отбирают и еще и учат жить потом.

Лариса Волошина

Сталинский режим совершил преступление против народа, против всей украинской нации, против государства Украина, к которому невинные жертвы взывают о справедливости. Нам нужен Нюрнберг - суд над режимом, его идеологией и методами. Нам нужен судебный процесс, в котором большевистская оккупация Украины, коллективизация, Голодомор, депортация крымских татар, депортация украинцев, охота на воинов УПА, репрессии против украинской интеллигенции станут частью масштабного обвинения против главного преступника - советского государства-палача.

Дело о депортации должно закончится судом, а не просто установлением горстки главарей. Этот суд станет фундаментом для десоветизации Украины Украина может и должна стать для коммунистической идеологии тем, чем Израиль стал для идеологии нацизма - обвинителем, судьей и свидетелем, который не даёт миру забыть и простить. По большому счёту, эта наша с вами общая историческая миссия. Дело о депортации должно закончится судом, а не просто установлением горстки главарей. Потому что этот суд станет фундаментом для десоветизации Украины.

Алі Татар-заде

ініціатива провести засідання українського суду у справі геноциду - депортації кримських татар, попри здавалося б, свою запізнілість, дуже корисна. На такому суді нарешті мають пролунати усі імена та документи, а не лише перший топ. Натхненники та підбурювачі, керівники операцій ти їхні виконавці. Сотні, може тисячі прізвищ причетних. Можливо, імена деяких з них досі носять перейменовані вулиці та площі не тільки росіянських, але й українських міст і селищ. У кожного злочину мають бути не ярлики, а конкретні імена - список винних та підозрюваних, пособників і співучасників невільних та добровільних. З'ясується, в тому числі, кілька гипотез стосовно причин, мотивів та наслідків геноциду.