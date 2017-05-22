Депутат Государственной Думы России Николай Валуев торжественно открыл скамейку с видом на Крым. В соцсетях эту новость «планетарного масштаба» пропустить никак не могли. Скамейку установили на смотровой площадке Таманского полуострова в России. С нее открывается панорамный вид на стройку Крымского моста. Инициаторы идеи обещают в скором времени установить аналогичную скамейку на крымском берегу.

Новость об этом событии появилась на странице Крымского моста в соцсети Facebook:

​В социальных сетях эта новость породила шквал шуток и сарказма.

Вит Апакидзе

И можем же, когда захотим!

Igor Kobzev

Это будет покруче чем сам мост, событие планетарного масштаба:-) Ну и депутату будет о чем рассказать своим избирателям, без дела не сидит. Все бы в Думе так ответственно относились к своим обязанностям...

Дмитрий Тизенберг

Скамейка – это успех! Других успехов не предвидится. Предлагаю гордиться скамейкой.

Дмитрий Гладилин

Открытие лавки – дело государственно важное.. понимать надо

Данил Свидлов

Самая дорогая скамейка в мире! Надеюсь уровень аммиака там будет в норме

Антон Попов

Растет Русь-матушка. Вижу, как с колен поднимается. Что ни год, то новая скамейка! Спасибо партии.

Аслан Апса

Скамейка добротная, металлическая, видно, что надолго. Ведь смотреть на строительство придется не один год

Vladimir Vialov

Бесконечно долго можно смотреть на три вещи: огонь, воду и строящийся керченский мост. Когда-нибудь, через сто, двести, триста лет, потомки, глядя на строительство керченского моста со скамеечек, будут с благодарностью вспоминать тех, кто их делал.

Олег Кейц

Ждуна нужно на нее усадить.

Алла Америка

Валуева вижу, скамейку вижу, моста не вижу…

Dmitry A Zhiglov

"Мы строили, строили, и наконец построили" (с)

Роисcя 24

Подхватив инициативу, Сергей Семенович Собянин планирует уже в ближайшее время открыть царь-лавку с видом на реновацию Москвы, а Георгий Сергеевич Полтавченко — с видом на окончание строительства "Зенит-Арены"

Олександр Ворошило

я бы еще предложил установить лавки с видом на майские указы Путина и на госдолг США.

Александр Вакуров

‪На этой скамейке ждуна не хватает.

Россиянам будут показывать в окно деньги, в бронированную витрину – продукты, на 3D-плакатах – одежду, в лазерном шоу – автомобили, на ТВ – жизнь.‬ думаете, это шутка? Отнюдь!

Дышлевич Сергей‏

пройдут сотни лет, а благодарные потомки все так же смогут наслаждаться видами строящегося Крымского моста, со скамейки Валуева

Александр Степаненко

"Русский мир" продолжает пробивать днище.

Надя Нудьга

И нечего добавить даже)))))...сидели скрепы на скамейке..

Дмитрий Стражков

Думаю, что тот, кто рядом поставит палатку с семечками, пополнит список Форбс.

Арсен Туниев

Я вот тут только что подумал. А ведь если бы не было всех этих событий последних 7 лет, то можно было бы собрать всю эту историю и выпустить комедийный сериал. Нет, ну правда, вот представьте себе, что все эти события России становятся комедийным сериалом. Не знаю как вам, но мне легко было переложить весь этот цирк в эту фантазию – прям натурально вписалось. Такой, знаете, дешевенький сериальчик, со своеобразным юмором и своими постоянными зрителями.